«Ночной бухгалтер». Оплачиваете что-то за родственников с карты? Банк запишет вас в обнальщиков

Есть ли у банков чувство меры по 115-ФЗ? Нет. Волна антиотмывочной кампании накрыла и физлиц.

А вы террорист?

Зря думаете, что ответ точно отрицательный. Это уж как банку покажется.

Ибо теперь при оплате за обучение ребенка вас могут заподозрить в финансировании терроризма.

Нам рассказали про абсурдный случай в Альфа-банке.

Банк посчитал подозрительным платеж женщины в адрес ВУЗа за обучение сына. От нее требуют пояснений с документами, мотивируя тем, что платеж совершен за третье лицо, которое таким образом получило матвыгоду.

В комментах говорят, что получали подобные требования, оплачивая детский сад за ребенка или путевку в санатория для мужа.

Представляете, сколько матвыгоды получил Петя из младшей группы садика из-за того, что мама перечислила за него деньги?

Больше всего поражает даже не суть бредовых наездов, а суммы, из-за которых банки мучают обычных людей. Зато вот когда Почта России просит на апгрейд своих отделений 85 млрд руб. из бюджета, — это норм.

Типичные ошибки

Несколько статей, которые научат работать так, чтобы потом не платить штрафы и не таскаться по судам:

1. Как правильно использовать ЭЦП при работе с контрагентами.

Что упускают компании и кто платит за ошибки?

2. Как организовать документооборот, чтобы не отвечать за чужие ошибки.

В закон «О бухгалтерском учете» внесены изменения.

3. «Упрощенец» выставил счет-фактуру: какие последствия?

О последствиях добросердечности организаций и ИП, применяющих УСНО.

Про удовольствие

— ФНС «заставит» платить налоги с удовольствием;

Ваша работающая с удовольствием редакция