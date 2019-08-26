«Ночной бухгалтер». Оплачиваете что-то за родственников с карты? Банк запишет вас в обнальщиков

Есть ли у банков чувство меры по 115-ФЗ? Нет. Волна антиотмывочной кампании накрыла и физлиц.
А вы террорист?
Зря думаете, что ответ точно отрицательный. Это уж как банку покажется.
Ибо теперь при оплате за обучение ребенка вас могут заподозрить в финансировании терроризма.
Нам рассказали про абсурдный случай в Альфа-банке.
Банк посчитал подозрительным платеж женщины в адрес ВУЗа за обучение сына. От нее требуют пояснений с документами, мотивируя тем, что платеж совершен за третье лицо, которое таким образом получило матвыгоду.
В комментах говорят, что получали подобные требования, оплачивая детский сад за ребенка или путевку в санатория для мужа.
Представляете, сколько матвыгоды получил Петя из младшей группы садика из-за того, что мама перечислила за него деньги?
Больше всего поражает даже не суть бредовых наездов, а суммы, из-за которых банки мучают обычных людей. Зато вот когда Почта России просит на апгрейд своих отделений 85 млрд руб. из бюджета, — это норм.
Типичные ошибки
Несколько статей, которые научат работать так, чтобы потом не платить штрафы и не таскаться по судам:
1. Как правильно использовать ЭЦП при работе с контрагентами.
Что упускают компании и кто платит за ошибки?
2. Как организовать документооборот, чтобы не отвечать за чужие ошибки.
3. «Упрощенец» выставил счет-фактуру: какие последствия?
АКТУАЛЬНЫЕ СЕМИНАРЫ
30 августа — Деофшоризация: где теперь платить налоги?
2 сентября — Основные средства и капитальные вложения: налогообложение
4 сентября — Расходы на продвижение товара
6 сентября — Бухгалтерский учет и налогообложение в некоммерческих организациях
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Про удовольствие
— ФНС «заставит» платить налоги с удовольствием;
Ваша работающая с удовольствием редакция