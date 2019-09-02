«Ночной бухгалтер». Правила декретных отпусков изменят

Власти услышали глас народа про отпуска по уходу за ребенком. Да неужели?

И что изменится?

Введут четкие правила сокращения дня в отпуске по уходу за ребенком.

Инициатором, не поверите, выступила «Единая Россия».

Они прислушались к людям, которым ФСС часто отказывает в пособиях, мотивируя тем, что рабочий день сокращен недостаточно.

Чудеса маркировки

Маркировка — сущность, в которой:

а) никто ничего не понимает;

б) про которую все понимают, что она создана только ради выкачивания из нас денег.

Но оказывается, по заверениям оператора маркировки ЦРПТ, вода подешевеет от маркировки.

Ага, шубы уже подешевели. На очереди дешевая обувь.

Бедность не порок

Счетная палата считает, что наццели достигаются не теми темпами.

Вот с бедностью, например, у нас беда (спасибо, Кэп!).

Бедных в России должно быть меньше. Но пока их много.

Еще один вывод Счетной палаты: население России должно расти, а оно сокращается.

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Важное про пенсии

Выплачивать пенсионные накопления будут по новым правилам.

Поднимут пороговую сумму накоплений, ниже которой пенсионер будет получать всю сумму пенсии единовременно, а не ежемесячно.

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