Дивиденды, дивиденды и еще дивиденды: налоговиков приструнили

В мае 2019 года на «Клерке» была опубликована статья «Когда получение дивидендов может быть опасным: ведите раздельный учет». Дополнительно было сказано, что дело находится на рассмотрении в Верховном Суде РФ, и вот суд высказал свое мнение (Определение Верховного Суда РФ от 26.08.2019 N 309-КГ18-26166 по делу N А47-9881/2017).

29 августа также на «Клерке» вышла статья Аркадия Брызгалина «Налоговые риски «переквалификации» самые опасные для бизнеса после «однодневок» и «дробления», в которой автор немного рассказал об этом деле, и указал что ВС РФ отменил решения нижестоящих судов в части и направил дело на новое рассмотрение, но не раскрыл выводы, которые сделал Верховный Суд, а эти выводы могут быть очень полезны и другим предприятиям получающим дивиденды от дочерних предприятий.

Фабула дела

В ходе выездной налоговой проверки инспекцией было установлено, что помимо доходов от основной деятельности, облагаемых налогом на прибыль организаций по ставке 20%, общество получило доход от дочерних организаций в виде дивидендов. Данный доход на основании пункта 3 статьи 284 НК РФ облагается по ставке 0%.

Общество не осуществляло раздельный учет расходов, относящихся к основной деятельности, и расходов, относящихся к доходам в виде дивидендов.

Применив расчетный метод, инспекция определила размер расходов, относящихся к доходам в виде дивидендов пропорционально доле дохода, полученного от данного вида деятельности в суммарном объеме всех доходов общества.

В результате такого распределения расходов налоговая база по доходам, облагаемым по ставке 20%, была увеличена за счет уменьшения части расходов и обществу был доначислен налог на прибыль в сумме 2 788 243 руб.

Суды трех инстанций согласились с необходимостью распределения расходов. По мнению судов, расходы компании на управление дочерними организациями были направлены на повышение их эффективности, что и привело к получению дивидендов.

Доводы ВС РФ

Согласно пункту 1 статьи 247 НК объектом налогообложения по налогу на прибыль организаций признается полученная ими прибыль, определяемая как доходы, уменьшенные на величину произведенных расходов.

Экономически оправданными могут быть признаны затраты, необходимость осуществления которых обусловлена фактом принадлежности налогоплательщику имущества, способного приносить экономические выгоды — долей в уставных капиталах (акций) хозяйственных обществ, и вытекающим из этого факта интересом налогоплательщика в обеспечении эффективности функционирования хозяйственных обществ, в том числе, затраты на осуществление контроля за их финансово-хозяйственной деятельностью.

Названные затраты могут быть учтены при налогообложении прибыли в составе прочих расходов, связанных с производством и (или) реализацией, применительно к подпункту 18 пункта 1 статьи 264 Налогового кодекса.

В отношении расходов этого вида глава 25 Налогового кодекса не содержит положений, которые бы устанавливали их предельный размер, учитываемый при налогообложении, а также предписаний о каком-либо распределении данных расходов между различными видами доходов.

Положениями пункта 2 статьи 274 НК предусмотрено отдельное определение налоговой базы по прибыли, облагаемой по ставке, отличной от ставки, указанной в пункте 1 статьи 284 Налогового кодекса, то есть по иной ставке, чем ставка 20 процентов.

Однако данная норма не подлежала применению в сложившейся ситуации, поскольку в силу статьи 275 и пункта 3 статьи 284 Налогового кодекса налоговой базой при получении дивидендов выступает не прибыль (доходы за вычетом расходов), а исключительно сами суммы выплаченных дивидендов. — Таким образом, распределения расходов между несколькими налоговыми базами для данного случая, закон не предполагает.

Также отсутствуют основания для распределения расходов налогоплательщика пропорционально доле соответствующего дохода в суммарном объеме всех доходов налогоплательщика по правилам пункта 1 статьи 272 Налогового кодекса, поскольку названная норма, исходя из ее буквального содержания, применяется в случаях ведения налогоплательщиком нескольких видов деятельности, в то время как дивиденды выступают внереализационным доходом от долевого участия налогоплательщика в других организациях, а не доходом от деятельности.

Верховный Суд указал, что подход, занятый судами, привел к невозможности учесть понесенные налогоплательщиком затраты в полном объеме при исчислении налога на прибыль организаций по основаниям, не предусмотренным пунктом 1 статьи 252, статьей 270 Налогового кодекса, что не может быть признано правильным.

Судебная коллегия Верховного Суда посчитала, что состоявшиеся судебные акты судов первой, апелляционной и кассационной инстанций надо отменить.

Вывод

В случае возникновения разногласий с налоговыми органами по учету дивидендов, выводы указанные в этом Постановлении ВС РФ помогут отстоять правомерность ваших действий.