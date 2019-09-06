Клерк.Ру

«Ночной бухгалтер». Будет новый вид проверок – РЕЙД

Иллюстрация: Ирина Григорьева / Клерк.ру

Надо было сразу назвать маски-шоу, что церемониться...

Про хотели как лучше

А получится, сами знаете, как.

Неналоговые проверки будут проходить по новым правилам. Теперь — только если не работают профилактические меры.

И вроде бы все отлично: единороги бегают, бизнес рад, заветы Медведева выполнены.

Количество проверок уменьшится. Но надо понимать, что включат в эти профилактические меры. А включат туда контрольную закупку, выездное обследование и даже рейд.

А вы друзья, как ни садитесь, все в защитников бизнеса не годитесь!

Про защиту от налоговиков

Описали три интересных налоговых спора лета 2019 года. Эти истории хорошо демонстрируют тенденции судебки и возможности для выигрыша споров с налоговиками.

Ну, и главный вопрос тоже не обошли: «Обнал и дробление. ИП или ООО?».

Про увольнение

С позиции работника. Принуждение к увольнению по собственному желанию: что делать
 
С позиции работодателя. Как уволить работника: инструкция.
 

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