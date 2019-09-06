«Ночной бухгалтер». Будет новый вид проверок – РЕЙД

Надо было сразу назвать маски-шоу, что церемониться...
Про хотели как лучше
А получится, сами знаете, как.
Неналоговые проверки будут проходить по новым правилам. Теперь — только если не работают профилактические меры.
И вроде бы все отлично: единороги бегают, бизнес рад, заветы Медведева выполнены.
Количество проверок уменьшится. Но надо понимать, что включат в эти профилактические меры. А включат туда контрольную закупку, выездное обследование и даже рейд.
А вы друзья, как ни садитесь, все в защитников бизнеса не годитесь!
Про защиту от налоговиков
Описали три интересных налоговых спора лета 2019 года. Эти истории хорошо демонстрируют тенденции судебки и возможности для выигрыша споров с налоговиками.
Про увольнение
Про модное
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