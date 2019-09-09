Клерк.Ру

«Ночной бухгалтер». Началась новая пенсионная реформа...

Иллюстрация: Ирина Григорьева / Клерк.ру

Думали, недавнее повышение пенсионного возраста — это предел? Зря думали.

Может, ну ее, эту пенсию?

Расчет пенсии изменится. ИПК отменили. Но поднимут возраст.

Властям так не хочется переплачивать, что они решили полностью перелопатить пенсионную систему. Да, снова.

Было б что делить, называется.

Что обновили

— реестр малых предприятий. Вы точно там?

— правила покупки алкоголя. Вместо паспортов — мобильники.

— ключевую ставку. Что изменится для бухгалтера.

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Что учесть в работе

— по закрывающим документам с самозанятыми и другими «физиками».

— все главное, что могли пропустить в начале сентября. Наш недельный обзор: налоговики кошмарят тех, кто не открыл ИП и открыто признаются в вымогательствах.
 

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