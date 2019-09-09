«Ночной бухгалтер». Началась новая пенсионная реформа...

13 сентября пройдет семинар «Реформа ККТ. Финишная прямая».

Узнаете специфику применения онлайн-кассы в различных ситуациях, все изменения и новые требования, а также как не попасть на штрафы.

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