Клерк.Ру

Налоговики кошмарят тех, кто не открыл ИП и открыто признаются в вымогательствах. Неделя на «Клерке»

Иллюстрация: Ирина Григорьева / Клерк.ру

Жареная неделя получилась на «Клерке». УСН полностью перелопатят. Инспекторов заставляют вымогать деньги у предпринимателей, и они пишут об этом письмо в газету. Передача бухгалтерии на аутсорсинг становится опасной. Пошли новые рейды по тем, кто работает нелегально.

Главные новости

1. Упрощенка будет другая. Они изменят ставки и правила перехода.

2. Новый волшебный способ воровства денег с карты Сбербанка через банкомат.

3. Запустили новую волну рейдов по незарегистрированным ИП.

4. 5-дневку отменят с повышением зарплаты.

5. Налоговики стали дежурить у пунктов выдачи товаров интернет-магазинов.

6. Пенсию снова будут выдавать в 55 и 60 лет.

Ура, у Центра обучения «Клерка» еще один вебинар. Двухчасовой интенсив-практика пройдет 18 сентября в 11-00 по мск.

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Темы недели

1. Налоговики открыто признали, что вымогают лишние налоги у ИП через шантаж и угрозы.
Налоговики впервые рассказали, что беззаконно выбивают деньги с бизнесменов. По тону чувствуется страх и безысходность. Открытое письмо инспекторов пришло в редакцию нижегородской газеты «Ленинская смена». А также министру.
 

2. Налоговики закошмарят тех, кто передал учет на аутсорсинг.

Налоговики теперь первым делом будут смотреть, есть ли в штате бухгалтер или компания поручила вести учет сторонней организации. В таких подрядчиках они сразу видят мошенников.

Вопрос XXI века.

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1. Новые траты. Ни один офис в России не останется без врача.

2. Юстас-Алексу: ПФР ждет от пенсионеров кодовых слов.

3. Взносы предлагают переложить на самих работников.

«Ночной бухгалтер»

За 2 сентября: Правила декретных отпусков изменят;

Важные статьи

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Новые правила сдачи отчетности в ПФР: полный обзор

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Семь работающих способов сэкономить на зарплатных налогах: с примерами

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Отсутствие тахографа: последствия с ноября 2019 для компаний, ИП и водителей

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Что будут проверять трудовые инспекторы в 2020 году?

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Интересные посты в блогах

1. Почему Сбербанк предлагает низкие ставки в Европе и высокие в России;

2. Почему бухгалтеры должны до ночи отвечать на требования налоговиков, а им все позволено.

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