Налоговики кошмарят тех, кто не открыл ИП и открыто признаются в вымогательствах. Неделя на «Клерке»

Жареная неделя получилась на «Клерке». УСН полностью перелопатят. Инспекторов заставляют вымогать деньги у предпринимателей, и они пишут об этом письмо в газету. Передача бухгалтерии на аутсорсинг становится опасной. Пошли новые рейды по тем, кто работает нелегально.
Главные новости
1. Упрощенка будет другая. Они изменят ставки и правила перехода.
2. Новый волшебный способ воровства денег с карты Сбербанка через банкомат.
3. Запустили новую волну рейдов по незарегистрированным ИП.
4. 5-дневку отменят с повышением зарплаты.
5. Налоговики стали дежурить у пунктов выдачи товаров интернет-магазинов.
6. Пенсию снова будут выдавать в 55 и 60 лет.
Ура, у Центра обучения «Клерка» еще один вебинар. Двухчасовой интенсив-практика пройдет 18 сентября в 11-00 по мск.
Научим сдавать отчетность без стресса.
Темы недели
1. Налоговики открыто признали, что вымогают лишние налоги у ИП через шантаж и угрозы.
2. Налоговики закошмарят тех, кто передал учет на аутсорсинг.
Вопрос XXI века.
Дзен для бухгалтеров
Лучшие материалы из нашего канала на Яндекс.Дзен (подпишитесь — не будет никаких уведомлений, просто на главной Яндекса будут появляться ссылки на лучшее из «Клерка»).
1. Новые траты. Ни один офис в России не останется без врача.
2. Юстас-Алексу: ПФР ждет от пенсионеров кодовых слов.
3. Взносы предлагают переложить на самих работников.
«Ночной бухгалтер»
За 2 сентября: Правила декретных отпусков изменят;
Важные статьи
1
Новые правила сдачи отчетности в ПФР: полный обзор
2
За что штрафуют трудовые инспекторы: полный список
3
Семь работающих способов сэкономить на зарплатных налогах: с примерами
4
Отсутствие тахографа: последствия с ноября 2019 для компаний, ИП и водителей
5
Что будут проверять трудовые инспекторы в 2020 году?
Интересные посты в блогах
1
Компания наняла «физика» на ГПХ: как себя не подставить
2
Агент, наличка и ККМ: хорошее письмо ФНС для бухгалтеров
3
Инструкция налоговикам: как поднять бабла
4
Налоговики придираются к суточным. Осторожнее с командировочными расходами
5
Пришла пора заявлять освобождение ИП по налогу на имущество
Защита от штрафов по кадровым вопросам. Стартовал второй курс от Центра обучения «Клерка».
На пообсуждать
1. Почему Сбербанк предлагает низкие ставки в Европе и высокие в России;
2. Почему бухгалтеры должны до ночи отвечать на требования налоговиков, а им все позволено.