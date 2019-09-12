Прогул: последствия для сотрудника и работодателя

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Над.К Фирм из РФ ничего не будет. В том числе и НДС к вычету, если она на ОСНОА вот что будет белорусам... Кто и где платит НДС, если исполнитель электронных услуг – белорусская фирма

Olaf Здесь нет ошибки аутсорсера. Если у клиента незавершенное производство, документы должны им подав... Аутсорсеры показывают убытки в отчетности у прибыльного бизнеса

Илья_Бирюлин Доначислили более 2,2 ВВП России за 2018 (97 283,2 млрд. рублей)! Вот ни за что не поверю!... Стали известны минимальные доначисления при выездной

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SBIS_MO Делаем два вывода:1 фирмам с выручкой до ..10 млн можно не волноваться2. Похоже, бумажный НДС изо... Стали известны минимальные доначисления при выездной

hub Уважаемая, Светлана. Небольшой вопрос к вам. Вы задали свой вопрос в теме по УСН 6%, но ставку УС... Инструкция для начинающего ИП на упрощенке 6 %

hub Уважаемая, Надежда. Возможно, что Светлана ошиблась когда писала вопрос и вместо "С поставщиками ... Инструкция для начинающего ИП на упрощенке 6 %

Над.К Так вообще-то и обсуждается то, почему вдруг в лишенцы попали только продавцы ;) ... Продавцы требуют сократить им время работы

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Над.К Ну у ИП все деньги личные, поэтому обналичка его собственных денег дело нормальное ))Вообще это п... Инструкция для начинающего ИП на упрощенке 6 %

hub Небольшая иллюстрация по поводу расчета необходимых трудовых ресурсов.ФГКУ здравоохранения санато... Продавцы требуют сократить им время работы

kotobormot Предпринимателя привлекли к суду за то, что он потребовал 1,7 млн за беспрепятственную оплату дог... Предприниматель посадил инспектора и адвоката

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svetlana2382vs Не фантазируйте! Вы явно в какой-то другой мир перенеслись, после того, как начали читать моё соо... Инструкция для начинающего ИП на упрощенке 6 %

titova-tlt Зачем этот реестр вообще нужен? В котором то пропадут то появятся данные? Вот людям действительно... Реестр малых предприятий обновили. Вы точно там?

titova-tlt разве в Сбере этого нет? Открываете приложение, подносите к платежке и оплачиваете? О чем новость... Теперь оплата покупок доступна смартфонам без NFC

titova-tlt +100добавлю кредитование только на бумаге, на деле найдут 100 причин чтобы отказать (так и говоря... Месяц бесплатного РКО за рекомендацию банка