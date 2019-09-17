Клерк.Ру

«Ночной бухгалтер». 2-НДФЛ могут отменить

Иллюстрация: Ирина Григорьева / Клерк.ру

Осень. Листья. Бешеный принтер в Госдуме проснулся. Отчетность и правила по НДФЛ серьезно изменят.

Очень-очень много поправок по НДФЛ

184 страницы изменений.

Посмотрите дайджест новинок.

Продажа недвижимости, дарение, наследство, маткапитал, вычеты, 6-НДФЛ, 2-НДФЛ, 3-НДФЛ...

Главное:

— будет отдельная глава 214.10 НК про продажу и дарение недвижимости.

— сдвинут срок сдачи годового 6-НДФЛ.

— сведения 2-НДФЛ будем сдавать в составе годовой формы 6-НДФЛ.

Вот тут остальные изменения.

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Лайфхаки

— Как отвечать налоговикам, если они недовольны, что на УСН вы терпите убытки.

— Как стать любимчиком директора. Подсказка: предложите ему способы экономии на зарплатных налогах.

— Как создавать заказы поставщикам в «1С:УНФ».

— Как не остаться с долгами, уголовкой и субсидиаркой после налоговой проверки.

Новый налог

Опять. Снова. Как всегда. Достали. Привыкли уже (продолжите список).

Минфин вводит новый налог с 2020 года. Электронные сигареты отнесут к подакцизной продукции.

Иван Кузнецов подготовил новый уникальный обзор, в котором рассмотрел 73 арбитражных дела по блокировкам счетов по 115-ФЗ за лето 2019 года.

Читать обзор

Обзор поможет вам избежать ошибок, учитывать при осуществлении бизнес-процессов возможные банковские ограничения и, в случае их наличия, правильно формулировать исковые требования.

Обзор включает более 30 страниц, разделен по банкам, с которыми осуществляется спор, содержит максимально сжатое описание с аргументами сторон и комментарий Ивана Кузнецова.

Новая база данных про нас с вами

И администратором ее, конечно, сделали ФНС.

В первом чтении приняли законопроект про Единый федеральный информационный ресурс.

Посмотрите, какие данные он будет собирать.

Депутат спросил Мишустина — а как служба будет бороться с утечками, ведь после регистрации ИП или ООО из банков достают звонками. Глава ФНС вопрос предпочел не замечать.

Ваша предпочитающая не игнорировать неудобные вопросы редакция

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