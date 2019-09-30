«Ночной бухгалтер». Штрафы вырастут в 100 раз

Вести теневой бизнес станет накладнее.

Так победим!

Штрафы для малого и среднего бизнеса увеличат в 100 раз.

В Совете Федерации решили: поддержим малый и средний бизнес деньгами (точнее, заберем их, но не суть, нет времени объяснять).

И это не больная фантазия злого главреда «Клерка»: именно поддержкой бизнеса обосновывают инициативу довести штрафы по ст. 14.1 КоАП РФ до 100 тыс руб.

По этой статье штрафуют за ведение бизнеса без официального оформления.

Ребята, что у нас есть!

Мы празднуем 500-го слушателя в Центре обучения «Клерка» и замутили мега sale.

Все курсы для бухгалтеров, директоров и ИП с 50 % скидкой.

С утра было 100 скидочных купонов, к моменту выхода «НБ» уже 85. Успевайте.

Детектив

Именно так в комментах назвали наш материал «Что обсуждают простые налоговики в секретном чате: мы туда проникли и сделали 1000 скринов».

Мы отсмотрели (на выходных у редакции много свободного времени) всю их переписку и показали вам самое интересное за последний год.

В основном — там мемы про сбой в ПО налоговой. Да, он достал не только вас, но и самих инспекторов.

Ваша, как и все девочки, обожающая распродажи редакция