Что поменялось в зарплатных отчетах

Отчетность по ТКСЕще больше компаний обяжут сдавать РСВ, 6-НДФЛ и 2-НДФЛ только в электронном виде.
Сейчас налоговые агенты и страхователи с численность до 25 человек, могут сдавать эти отчеты на бумаге.
Теперь отчитываться на бумаге смогут только те страхователи, у которых численность не превышает 10 человек.
Новые правила будут применяться в 2020 году.
На практике, многие компании c численностью от 10 уже отчитываются в налоговую в электронной форме, поэтому сложностей для большинства не будет.
РСВ по «обособкам»Сдавать РСВ по месту нахождения обособленного подразделения страхователи должны будут только в том случае, если для подразделения открыт отдельный расчетный счет в банке. Если счета в банке нет, то все страховые взносы будет оплачивать головная организация за всех работников и расчет РСВ по «обособке» сдавать будет не нужно.
Напомним, сейчас компании, у которых есть обособленные подразделения, сдают РСВ по месту «обособки», если она наделена правом начислять зарплату.
Теперь одного факта начисления зарплаты и ее выплаты будет недостаточно. Значение также будет иметь наличие расчетного счета.
Другими словами, нет счета в банке = нет РСВ по «обособке».
Вводя это правило, законодатели руководствовались тем, что банковский счет необходим для получения возмещения произведенных расходов от ФСС в случае, когда плательщики страховых взносов — обособленные подразделения несут расходы на выплату страхового обеспечения застрахованных лиц. В случае если «обособки» не имеют банковского счета и, как следствие, не являются страхователями по упомянутому виду социального страхования, то территориальные органы ФСС не проводят проверки правильности заявленных расходов в соответствии со статьей 431 НК и не направляют в налоговые органы подтверждение заявленных страхователями расходов, что не позволяет налоговым органам осуществить контроль за правильностью исчисления сумм страховых взносов на обязательное соцстрахование.
6-НДФЛ и 2-НДФЛ по «обособкам»Организации, имеющие несколько обособленных подразделений на территории одного муниципального образования, будут вправе перечислять НДФЛ в бюджет по месту нахождения одного из таких обособленных подразделений, либо по месту нахождения организации, если указанная организация и ее «обособки» имеют местонахождение на территории одного муниципального образования, выбранному налоговым агентом самостоятельно.
Отчетность будет сдаваться по этому же принципу.
О выбранной для этих целей ИФНС надо будет оповестить налоговиков не позднее 1-го числа налогового периода. Уведомление надо будет направить в налоговые органы, в которых фирма состоит на учете по месту нахождения каждой «обособки».
Уведомление о выборе налогового органа не подлежит изменению в течение года.
Форма такого уведомления скоро будет принята. Пока ФНС разработал проект Приказа по ее утверждению.
Сроки сдачи отчетовСдавать годовой расчет 6-НДФЛ за 2020 год, а также сведения по форме 2-НДФЛ надо будет не до 1 апреля как сейчас, а до 1 марта.
Отчетный миксДокумент, содержащий сведения о доходах физлиц за прошедший год (ныне форма 2-НДФЛ) за 2021 год и последующие налоговые периоды будет представляется в составе расчета по форме 6-НДФЛ.
Таким образом форма 2-НДФЛ как самостоятельный вид отчета будет упразднена, а форма 6-НДФЛ будет реформирована.
То есть сдавать гибрид из 6-НДФЛ и 2-НДФЛ надо будет в 2022 году.
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