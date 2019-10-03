Что поменялось в зарплатных отчетах

Федеральный закон № 325-ФЗ от 29.09.2019 внес масштабные поправки в нормы Налогового кодекса.

Некоторые изменения касаются сдачи зарплатных отчетов – РСВ, 6-НДФЛ, 2-НДФЛ.

Отчетность по ТКС

Еще больше компаний обяжут сдавать РСВ, 6-НДФЛ и 2-НДФЛ только в электронном виде.

Сейчас налоговые агенты и страхователи с численность до 25 человек, могут сдавать эти отчеты на бумаге.

Теперь отчитываться на бумаге смогут только те страхователи, у которых численность не превышает 10 человек.

Новые правила будут применяться в 2020 году.

На практике, многие компании c численностью от 10 уже отчитываются в налоговую в электронной форме, поэтому сложностей для большинства не будет.

РСВ по «обособкам»

Сдавать РСВ по месту нахождения обособленного подразделения страхователи должны будут только в том случае, если для подразделения открыт отдельный расчетный счет в банке. Если счета в банке нет, то все страховые взносы будет оплачивать головная организация за всех работников и расчет РСВ по «обособке» сдавать будет не нужно.

Напомним, сейчас компании, у которых есть обособленные подразделения, сдают РСВ по месту «обособки», если она наделена правом начислять зарплату.

Теперь одного факта начисления зарплаты и ее выплаты будет недостаточно. Значение также будет иметь наличие расчетного счета.

Другими словами, нет счета в банке = нет РСВ по «обособке».

Вводя это правило, законодатели руководствовались тем, что банковский счет необходим для получения возмещения произведенных расходов от ФСС в случае, когда плательщики страховых взносов — обособленные подразделения несут расходы на выплату страхового обеспечения застрахованных лиц. В случае если «обособки» не имеют банковского счета и, как следствие, не являются страхователями по упомянутому виду социального страхования, то территориальные органы ФСС не проводят проверки правильности заявленных расходов в соответствии со статьей 431 НК и не направляют в налоговые органы подтверждение заявленных страхователями расходов, что не позволяет налоговым органам осуществить контроль за правильностью исчисления сумм страховых взносов на обязательное соцстрахование.

6-НДФЛ и 2-НДФЛ по «обособкам»

Организации, имеющие несколько обособленных подразделений на территории одного муниципального образования, будут вправе перечислять НДФЛ в бюджет по месту нахождения, если указанная организация и ее «обособки» имеютна территории одного муниципального образования, выбранному налоговым агентом самостоятельно.

Отчетность будет сдаваться по этому же принципу.

О выбранной для этих целей ИФНС надо будет оповестить налоговиков не позднее 1-го числа налогового периода. Уведомление надо будет направить в налоговые органы, в которых фирма состоит на учете по месту нахождения каждой «обособки».

Уведомление о выборе налогового органа не подлежит изменению в течение года.

Форма такого уведомления скоро будет принята. Пока ФНС разработал проект Приказа по ее утверждению.

Сроки сдачи отчетов

Сдавать годовой расчет 6-НДФЛ за 2020 год, а также сведения по форме 2-НДФЛ надо будет не до 1 апреля как сейчас, а

Отчетный микс

Документ, содержащий сведения о доходах физлиц за прошедший год (ныне форма 2-НДФЛ) за 2021 год и последующие налоговые периоды будет представляетсярасчета по форме 6-НДФЛ.

Таким образом форма 2-НДФЛ как самостоятельный вид отчета будет упразднена, а форма 6-НДФЛ будет реформирована.

То есть сдавать гибрид из 6-НДФЛ и 2-НДФЛ надо будет в 2022 году.