Сокрытие денег и имущества ИП от налогов: кого и как наказывают

Отличием российских бизнесменов от их иностранных коллег, несомненно, является тот факт, что в России платить налоги в полном объеме стремятся далеко не все.

Однако от желания коммерсантов здесь мало что зависит — обязанность уплачивать налоги установлена законом. Вместе с тем существующий сегодня объем налоговой нагрузки весьма велик, что в конечном итоге приводит к тому, что нередко коммерсанты умышленно уклоняются от уплаты налоговых платежей, чем наносят ощутимый вред государству. В этом случае государство в целях компенсации своих потерь может привлечь коммерсанта к уголовной ответственности.

Уголовная ответственность индивидуального предпринимателя за сокрытие денежных средств либо имущества, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, предусмотрена статьей 199.2 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее — УК РФ). Причем с 10.08.2017 ее действие распространяется в том числе и на страховые взносы — как на те, администрирование которых осуществляет налоговая служба, так и на те, которые курирует Фонд социального страхования РФ (далее — ФСС РФ). На это указывает Федеральный закон от 29.07.2017 N 250-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс РФ и Уголовно-процессуальный кодекс РФ в связи с совершенствованием правового регулирования отношений, связанных с уплатой страховых взносов в государственные внебюджетные фонды» (далее — Закон N 250-ФЗ).

Объективную сторону преступления, регламентированного статьей 199.2 УК РФ, составляет сокрытие денежных средств либо имущества индивидуального предпринимателя, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством РФ о налогах и сборах и (или) законодательством РФ об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам, страховым взносам.

Между тем, чтобы привлечь бизнесмена к уголовной ответственности по статье 199.2 УК РФ, сумма сокрытия денежных средств или имущества, за счет которого может взыскиваться недоимка, должна иметь крупный или особо крупный размер.

Кого и как наказывают

В силу примечания к статье 170.2 УК РФ, под крупным размером и особо крупным размером сокрытия в данном случае следует понимать суммы, превышающие 2 250 000 руб. и 9 000 000 руб. соответственно.

Субъективная сторона преступления, квалифицируемого по статье 199.2 УК РФ, характеризуется прямым умыслом. Так, в соответствии с правовой позицией, сформулированной Конституционным Судом РФ, статья 199.2 УК РФ допускает возложение уголовной ответственности за предусмотренное в ней преступление только при условии доказанности умысла виновного и направленности содеянного на избежание взыскания недоимки. Именно такая позиция арбитров закреплена в Определении Конституционного Суда Российской Федерации от 24.03.2005 N 189-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Палькина Вячеслава Александровича на нарушение его конституционных прав статьей 199.2 Уголовного кодекса Российской Федерации».

Преступление, названное в статье 199.2 УК РФ, наказывается альтернативно. Если сумма сокрытия денежных средств и иного имущества составляет 2 250 000 руб. и более, но не превышает 9 000 000 руб., то бизнесмен может быть:

оштрафован на сумму от 200 000 до 500 000 руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 18 месяцев до 3 лет;

направлен на принудительные работы на срок до 3 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового;

лишен свободы на срок до 3 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового.

Если же сумма сокрытия составляет более 9 000 000 руб., то мерами уголовной ответственности уже могут стать:

штраф в размере от 500 000 до 2 000 000 руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 2 до 5 лет;

принудительные работы на срок до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового;

лишение свободы на срок до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового.

Взыскание недоимки

По мнению автора, наличие в статье 199.2 УК РФ такого вида наказания, как лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, вызвано, в первую очередь, стремлением ограничить предпринимательское сообщество от лиц, серьезно попирающих принципы добросовестного предпринимательства.

В связи с рассмотрением указанной выше нормы законодательства рекомендуем обратить внимание на положения Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28.12.2006 N 64 «О практике применения судами уголовного законодательства об ответственности за налоговые преступления» (далее — Постановление N 64).

Данные рекомендации Пленум Верховного Суда РФ предложил использовать в целях обеспечения правильного и единообразного применения судами уголовного законодательства об ответственности за уклонение от уплаты налогов и сборов, неисполнение налоговым агентом обязанностей по их исчислению, удержанию или перечислению в соответствующий бюджет (внебюджетный фонд), а также за сокрытие налогоплательщиком денежных средств либо имущества, необходимых для взыскания недоимки (ст. 198, 199, 199.1, 199.2 УК РФ).

Согласно пункту 20 Постановления N 64 преступление, предусмотренное статьей 199.2 УК РФ, заключается в сокрытии денежных средств либо имущества, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством РФ о налогах и сборах, должно быть произведено взыскание недоимки.

Напомним, что в силу пункта 2 статьи 11 НК РФ недоимкой является сумма налога, сумма сбора или сумма страховых взносов, не уплаченная в установленный законодательством о налогах и сборах срок. Помимо этого, недоимкой признается излишне возмещенная ранее по решению налоговиков сумма налога, выявленная в ходе камеральной или выездной проверки, на что указывает пункт 8 статьи 101 НК РФ.

В случае наличия недоимки налоговые органы, руководствуясь подпунктом 9 пункта 1 статьи 31 НК РФ, имеют право на ее принудительное взыскание в порядке, предусмотренном НК РФ. Порядок принудительного взыскания недоимки предусмотрен статьями 45–48 НК РФ. Причем статьи 46 и 47 НК РФ регламентируют процедуру взыскания недоимки с таких субъектов, как организации и индивидуальные предприниматели, а статья 48 НК РФ — исключительно с физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, то есть с обычных граждан — налогоплательщиков.

По общему правилу взыскание недоимки с предпринимателя производится налоговиками в бесспорном порядке. Между тем в некоторых случаях взыскать недоимку с него они могут только по решению суда, например, в случае если обязанность коммерсанта по уплате налога основана на изменении налоговым органом юридической квалификации сделки, совершенной предпринимателем. Исчерпывающий перечень ситуаций, когда взыскание недоимки производится в судебном порядке, приведен в пункте 2 статьи 45 НК РФ. Принудительное взыскание недоимки начинается с выставления налоговиками требования об уплате налога. Если коммерсант не погасил свою задолженность в установленный срок добровольно, то сначала налоговики попытаются взыскать задолженность за счет денег коммерсанта, находящихся на его банковских счетах, или за счет его электронных денежных средств. При недостаточности или отсутствии денежных средств на счетах предпринимателя либо его электронных денежных средств, равно как и при отсутствии у налоговиков информации о счетах или реквизитов электронных средств платежа, налоговики вправе взыскать недоимку за счет иного имущества коммерсанта. На это прямо указано в пункте 7 статьи 46 НК РФ.

С 1 июня 2018 года взыскание налога за счет имущества коммерсанта производится не только в отношении наличных/безналичных денежных средств, но и драгоценных металлов, на которые не было обращено взыскание. На это указано в статье 1 Федерального закона от 27.11.2017 N 343-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации». Взыскание налога со счетов в драгоценных металлах производится исходя из стоимости драгоценных металлов, эквивалентной сумме платежа в рублях. При этом их стоимость определяется исходя из учетной цены на драгоценные металлы, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату продажи.

Сначала деньги, потом стулья

Из приведенных норм следует, что налоговый орган вправе перейти к принудительному взысканию налога за счет иного имущества налогоплательщика только после принятия надлежащих мер по взысканию налога за счет его денежных средств.

В связи с этим невынесение налоговым органом решения о взыскании налога за счет денежных средств в установленный абзацем 1 пункта 3 статьи 46 НК РФ срок и непринятие мер к его исполнению по общему правилу исключают возможность вынесения налоговым органом решения о взыскании налога за счет иного имущества налогоплательщика, а также обращения его в суд с заявлением, предусмотренным абзацем 3 пункта 1 статьи 47 НК РФ.

В то же время, если в период, установленный абзацем 1 пункта 3 статьи 46 НК РФ для принятия решения о взыскании налога за счет денежных средств, ведется исполнительное производство, возбужденное на основании ранее вынесенных налоговым органом постановлений о взыскании налога за счет иного имущества налогоплательщика, что свидетельствует о недостаточности или отсутствии денежных средств на его счетах, налоговый орган вправе в указанный срок сразу принять решение о взыскании налога за счет иного имущества налогоплательщика, если на дату принятия такого решения исполнительное производство не было окончено (прекращено). В случае отсутствия у налогового органа информации о счетах налогоплательщика названный орган также вправе сразу принять решение о взыскании налога за счет иного имущества такого налогоплательщика. Данный вывод содержится в пункте 55 Постановления Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 N 57 «О некоторых вопросах, возникающих при применении арбитражными судами части первой Налогового кодекса Российской Федерации».

Сокрытие денег и имущества

Под сокрытием денежных средств либо имущества индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание недоимки, следует понимать деяние (действие или бездействие), направленное на воспрепятствование принудительному взысканию недоимки по налогам и сборам в крупном размере.

В соответствии с налоговым законодательством под денежными средствами и имуществом индивидуального предпринимателя, за счет которых в установленном порядке должно производиться взыскание недоимки по налогам и (или) сборам, понимаются денежные средства налогоплательщика (плательщика сборов) на счетах в банках, их наличные и электронные денежные средства, а также иное имущество, перечисленное в соответствующих статьях НК РФ (п. 20 Постановления N 64).

Статья 199.2 УК РФ, таким образом, является бланкетной по своему характеру и подлежит применению в системном единстве, в частности, со статьями 46 и 47 НК РФ, определяющими в том числе, за счет каких денежных средств и имущества налогоплательщика производится взыскание налога, сбора, страховых взносов, а также пеней и штрафов (например, Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 19.03.2009 N 324-О-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданки Львовой Ларисы Михайловны на нарушение ее конституционных прав статьей 199.2 Уголовного кодекса Российской Федерации»; Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 24.06.2014 N 1346-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Максименко Романа Викторовича на нарушение его конституционных прав статьей 199.2 Уголовного кодекса Российской Федерации»).

Сокрытие денежных средств или имущества может быть совершено, например, путем умышленного несообщения налоговым органам сведений о наличии у индивидуального предпринимателя имущества, путем составления фиктивных договоров передачи права собственности на имущество и т. д. Моментом окончания преступления является совершение противоправных деяний, направленных на сокрытие имущества или денежных средств налогоплательщика, за счет которых должно производиться взыскание недоимки, по истечении срока, установленного законодательством для ее уплаты.

Если лицо, виновное в уклонении от уплаты налогов и (или) сборов в крупном или особо крупном размере, осуществляет сокрытие денежных средств или имущества индивидуального предпринимателя в крупном размере, за счет которых в установленном порядке должно производиться взыскание недоимки по налогам и (или) сборам, содеянное им подлежит дополнительной квалификации именно по статье 199.2 УК РФ. Сокрытие индивидуальным предпринимателем имущества, предназначенного для повседневного личного пользования данным лицом или членами его семьи, состава преступления, предусмотренного статьей 199.2 УК РФ, не образует.

В соответствии со статьей 446 Гражданского процессуального кодекса РФ взыскание по исполнительным документам не может быть обращено на следующее имущество, принадлежащее гражданину-должнику на праве собственности:

жилое помещение (его части), если для гражданина-должника и членов его семьи, совместно проживающих в принадлежащем помещении, оно является единственным пригодным для постоянного проживания помещением, за исключением указанного имущества, если оно является предметом ипотеки и на него в соответствии с законодательством об ипотеке может быть обращено взыскание;

земельные участки, на которых расположены объекты жилья должника, за исключением земельных участков — предметов ипотеки, на которые в соответствии с законодательством об ипотеке может быть обращено взыскание;

предметы обычной домашней обстановки и обихода, вещи индивидуального пользования (одежда, обувь и другие), за исключением драгоценностей и других предметов роскоши;

имущество, необходимое для профессиональных занятий гражданина-должника, за исключением предметов, стоимость которых превышает 100 установленных федеральным законом минимальных размеров оплаты труда;

используемые для целей, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, племенной, молочный и рабочий скот, олени, кролики, птица, пчелы, корма, необходимые для их содержания до выгона на пастбища (выезда на пасеку), а также хозяйственные строения и сооружения, необходимые для их содержания;

семена, необходимые для очередного посева;

продукты питания и деньги на общую сумму не менее установленной величины прожиточного минимума самого гражданина-должника и лиц, находящихся на его иждивении;

топливо, необходимое семье гражданина-должника для приготовления своей ежедневной пищи и отопления в течение отопительного сезона своего жилого помещения;

средства транспорта и другое необходимое гражданину-должнику в связи с его инвалидностью имущество;

призы, государственные награды, почетные и памятные знаки, которыми награжден гражданин-должник.

Состав преступления, предусмотренный статьей 199.2 УК РФ, наличествует и в том случае, когда размер задолженности превышает стоимость имущества, сокрытого в крупном размере с целью воспрепятствовать дальнейшему принудительному взысканию недоимки. При этом следует иметь в виду, что уголовная ответственность по статье 199.2 УК РФ может наступить после истечения срока, установленного в полученном требовании об уплате недоимки (статья 69 НК РФ).

На первый раз деньгами

Если преступление, квалифицируемое по статье 199.2 УК РФ, совершено бизнесменом впервые, то он может избежать уголовной ответственности. Для этого ему придется не только уплатить сумму недоимки, пени и штрафов, но и перечислить в федеральный бюджет денежное возмещение в размере двукратной суммы причиненного ущерба (ч. 2 ст. 76.1 УК РФ). Причем, как отмечено в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 15.11.2016 N 48 «О практике применения судами законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности за преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности», сделать это в полном объеме необходимо до того, как выполнены в полном объеме до удаления суда в совещательную комнату.

Как выбирают бизнесменов для проверки

В заключение статьи хотелось бы обратить внимание на Письмо ФНС РФ от 02.06.2016 N ГД-4-8/9849 «Об организации работы по взаимодействию с правоохранительными органами в случае выявления признаков налоговых преступлений» (далее — Письмо N ГД-4-8/9849), изданное налоговиками в целях повышения эффективности подготовки и направления в правоохранительные органы материалов, содержащих сведения, позволяющие предполагать совершение налогоплательщиком налогового преступления. В нем налоговики рассказали, как они отбирают налогоплательщиков для проверок и разъяснили признаки и обстоятельства, свидетельствующие о совершении сокрытия денежных средств либо имущества организации или индивидуальных предпринимателей, с которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов (ст. 199.2 УК РФ).

Из Письма следует, что применительно к настоящему моменту, основная задача инспекторов — это выявление сокрытого имущества или денежных средств в размере, превышающем 2 250 000 руб.

Субъектами данного преступления выступают:

собственник имущества; руководитель организации — налогоплательщика (плательщика сбора) либо организации — налогового агента; иное лицо, выполняющее управленческие функции в такой организации; индивидуальный предприниматель или налоговый агент.

В Письме налоговики выделяют две группы, которые характеризуют преступления: обстоятельства и признаки. К обстоятельствам, свидетельствующим о наличии прямого умысла, относят:

перечисление руководителем организации денег кредиторам путем дачи финансовых поручений дебиторам произвести оплату, минуя свои счета в банке;

использование наличных средств, минуя расчетные счета, в отношении которых применена статья 76 НК РФ, например, через кассу предприятия;

использование денег с бюджетного счета, на которые возможно приобретение векселей с целью их дальнейшего использования для расчетов с контрагентами;

открытие новых расчетных счетов;

несдача денежной выручки в кассу;

утаивание информации о деньгах или имуществе и документов, их удостоверяющих (в т. ч. бухгалтерских и иных учетных документов);

несообщение или искажение информации о деньгах или имуществе в бухгалтерских документах;

отчуждение имущества в порядке пункта 1 статьи 235 ГК РФ «Основания прекращения права собственности»;

совершение с имуществом мнимых сделок.

К признакам, свидетельствующим о преступлении, отнесены следующие действия:

отсутствие деловой цели в осуществленной хозяйственной операции;

темп роста расходов по бухгалтерской отчетности превышает темп роста расходов по налоговой отчетности;

налогоплательщик заключает договоры, по которым денежные средства зачисляются на счета третьей компании;

хозяйственные операции по реализации товаров, работ или услуг осуществляются с существенной рассрочкой платежа, что приводит к образованию большого объема дебиторской задолженности;

заключение «формальных» («сомнительных») договоров с третьими лицами (к таким договорам могут быть отнесены договоры займа, договоры оказания услуг и т. д.);

в цепочке приобретения или реализации товаров, работ или услуг участвуют фирмы, у которых присутствуют признаки «фирм-однодневок»;

налогоплательщик препятствует осуществлению мероприятий налогового контроля.

Что касается источников информации, то инспекторы могут проверить любую документацию в организации, в частности:

налоговые декларации;

бухгалтерскую отчетность;

акты проверок исполнения законодательства о налогах и сборах;

иные формы проведения налогового контроля;

материалы проверок исполнения законодательства о налогах и сборах иных органов;

заключение эксперта;

выписки по банковским счетам налогоплательщиков;

сведения из регистрирующих органов.

Расследованием дел по статье 199.2 УК РФ о сокрытии денежных средств и имущества занимаются следователи Следственного комитета РФ. В течение 3-х суток с момента получения заявления или сообщения о преступлении следователь проводит доследственную проверку, в ходе которой он вправе производить процессуальные действия и собирать доказательства, необходимые для закрепления следов преступления. Срок доследственной проверки может быть продлен до 10 суток, а в исключительных случаях — до 30 суток.

По ее итогам следователь выносит одно из следующих решений: о возбуждении уголовного дела, об отказе в возбуждении уголовного дела или о передаче материалов по подследственности для принятия процессуального решения. С целью сбора доказательственной базы материалы могут быть направлены налоговым органом в органы внутренних дел для проведения мероприятий оперативно-разыскной деятельности, а результаты оперативно-разыскной деятельности — в налоговые органы для использования при реализации полномочий по контролю и надзору за соблюдением законодательства о налогах и сборах, по обеспечению представления интересов государства в делах о банкротстве, а также при реализации полномочий в сфере государственной регистрации юридических лиц.

В заключение отметим, что в целом из Письма N ГД-4-8/9849 налогоплательщик может получить всю необходимую информацию относительно того, чего не следует ему делать, чтобы не попасть под подозрение инспекторов.