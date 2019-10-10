«Ночной бухгалтер». Трудовые проверки: новая опасность

ГИТ предлагает за деньги подготовить и пройти проверку.
Проверяйте удостоверенияРоструд предупреждает работодателей не поддаваться предложениям инспекторов по труду, которые обещают за плату подготовить компанию к внеплановой проверке.
Расплодились мошенники, которые вводят в заблуждение работодателей.
Хорошие новости про банки— Отменят банковский роуминг.
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ОтчетноеПривели топ-10 писем Минфина, которые помогут отчитаться по НДС за III квартал 2019 года.
Все в удобных таблицах.
ПенсионноеЗнаете, как у вас украли 201 тысячу рублей: заморозка пенсий? Наверное, вы удивитесь, но опять никто не заметил, что правительство снова залезло в их карман за деньгами. А ведь всего-навсего объявили, что вновь продляют заморозку накопительных частей пенсий.
Главная конференция АО и ПАО по вытеснению миноритарных акционеров и субсидиарной ответственности
Пройдет 17 октября в бизнес-школе SKOLKOVO (г. Москва).
7 спикеров и представители органов власти ответят на главные вопросы АО и ПАО в 2019 году:
Подробнее ФОРУМ АО И ПАО.
- как избежать передачи акций «мертвых душ» государству;
- как защитить собственников бизнеса от субсидиарной ответственности и создать комплексную защиту бизнеса от кредиторов;
- как продать бизнес инвестору по более высокой цене.
Трудовые проверки становятся новыми налоговыми. Ошиблись в кадровом документе? Оштрафуют, умножив на количество сотрудников.
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