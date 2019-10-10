Клерк.Ру

«Ночной бухгалтер». Трудовые проверки: новая опасность

ГИТ предлагает за деньги подготовить и пройти проверку.

Проверяйте удостоверения

Роструд предупреждает работодателей не поддаваться предложениям инспекторов по труду, которые обещают за плату подготовить компанию к внеплановой проверке.

Расплодились мошенники, которые вводят в заблуждение работодателей.

Как защититься?

Хорошие новости про банки

— Отменят банковский роуминг.

Готовится законопроект по отмене банковских комиссий при переводе средств физических лиц.

— Банковские карты можно будет получать в мессенджерах.

Открыть дебетовую карту скоро можно будет без документов, посещения офиса банка, установки мобильного приложения или биометрии, за пару минут.

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Отчетное

Привели топ-10 писем Минфина, которые помогут отчитаться по НДС за III квартал 2019 года.

Все в удобных таблицах.

Пенсионное

Знаете, как у вас украли 201 тысячу рублей: заморозка пенсий? Наверное, вы удивитесь, но опять никто не заметил, что правительство снова залезло в их карман за деньгами. А ведь всего-навсего объявили, что вновь продляют заморозку накопительных частей пенсий.

И посмотрите, какие плюсы и минусы у карты «Мир» «Пенсионная» от Сбербанка.

Главная конференция АО и ПАО по вытеснению миноритарных акционеров и субсидиарной ответственности

Пройдет 17 октября в бизнес-школе SKOLKOVO (г. Москва).

7 спикеров и представители органов власти ответят на главные вопросы АО и ПАО в 2019 году:

  • как избежать передачи акций «мертвых душ» государству;
  • как защитить собственников бизнеса от субсидиарной ответственности и создать комплексную защиту бизнеса от кредиторов;
  • как продать бизнес инвестору по более высокой цене.
Подробнее ФОРУМ АО И ПАО.

Ваша еще далеко до пенсии редакция

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Трудовые проверки становятся новыми налоговыми. Ошиблись в кадровом документе? Оштрафуют, умножив на количество сотрудников. 

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