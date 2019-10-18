Что поменяют по отпускам

Правила оформления отпуска и выплаты отпускных морально устарели. Власти это тоже понимают. Надо менять нормы ТК.

В этом году ведомство разработаны два законопроекта, которые касаются отпускной темы.

Что хотят поменять — расскажем.

Заявление на отпуск

Заявление можно будет подать в электронном виде. Писать его от руки и передавать бумагу начальству или в отдел кадров больше не обязательно.

Такая норма содержится в законопроекте № 736455-7, внесенном в Госдуму летом этого года.

Условие об обмене электронными документами будет прописано в трудовом договоре или локально акте работодателя. Но даже если такое условие туда включено, работник имеет право на отказ от такого условия в любой момент после заключения трудового договора.

Электронное заявление на отпуск имеет полную юридическую силу наравне со своим бумажным аналогом. При этом электронное заявление будет необходимо лишь в том случае, если работник планирует отправиться на отдых вне установленного графика.

Предлагает устанавливать отправителя любым способом, позволяющим достоверно определить лицо, отправившее сообщение. Таким способом может быть, например, предварительное указание в трудовом договоре адресов сторон (в том числе адресов электронной почты) для обмена сообщениями. Также способом может выступить использование электронной цифровой подписи (простого сочетания логина и пароля или усиленной квалифицированной подписи), позволяющей достоверно установить отправителя.

Планировалось, что эта поправка в ТК начнет работать уже с октября 2019. Об этом сказано в тексте законопроекта (статья 2 будущего Федерального закона). Однако проект пока даже не прошел первое чтение. Госдума рнамерена рассмотреть его в ноябре 2019.

Дата выплаты отпускных

Внесут поправки в статью 136 ТК в части срока выплаты отпускных.

Сейчас оплата отпуска производится не позднее чем за три дня до его начала. В проекте, подготовленном Минтрудом, уточняется, что речь идет о рабочих днях.

Если сейчас, по мнению Роструда, за отпуск, начинающийся с понедельника, отпускные надо выдать не позднее четверга, то после внедрения новых правил выдать отпускные надо будет уже во вторник предыдущей недели.

Эта поправка не очень-то обрадует работодателей.

Но есть и другая поправка, более позитивная. Она позволит наконец-то избавить работодателей от ответственности за нарушение, которое на самом деле является лишь стечением обстоятельств.

в случае подачи работником заявления на отпуск, не предусмотренный графиком отпусков, менее чем за три рабочих дня до его начала, его оплата будет производится в срок, установленный соглашением сторон трудового договора, но не позднее трех рабочих дней с даты подачи заявления.

В пояснительной записке к проекту отмечается, что отдельным категориям работников ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по их желанию в удобное для них время. Так, по желанию мужа ежегодный отпуск ему предоставляется в период нахождения его жены в отпуске по беременности и родам независимо от времени его непрерывной работы у данного работодателя.

Кроме того, отпуск за первый год работы предоставляется по истечении 6 месяцев, а по договоренности — и ранее, родителям ребенка-инвалида, работникам — несовершеннолетним предоставляется отпуск в удобное для них время.

Соответственно, если работник, в том числе подпадающий в соответствии с ТК под отдельные категории работников, в своем заявлении просит предоставить отпуск со следующего дня, и работодатель согласился и подписал данное заявление, но не успевает начислить и выплатить отпускные в установленный ТК срок, то это является нарушением действующего законодательства и работодатель, согласно обширной судебной практике привлекается к административной ответственности, а также несет материальную ответственность в соответствии со статьей 236 ТК.

В итоге работодатель виноват, но он не виноват.

Как говорится, не делай добра — не получишь зла. Поэтому во избежание привлечения к ответственности работодатель вынужден отказывать в предоставлении отпуска работнику. Впрочем, отказ в отпуске тем, кто имеет право уйти туда в любой момент, это тоже нарушение.

Получается замкнутый круг. Чтобы разорвать его, и подготовили данный проект.

Отметим, что данные поправки находятся лишь в стадии проекта и даже пока не внесены в Госдуму.