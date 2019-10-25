«Ночной бухгалтер». Крутой выпуск без названия, потому что в редакции «Клерка» все напились

Лимонада, конечно. У нас шеф — спортсмен, другого не разрешает.
Забирай меня скорей, увози за сто морей
«Клерку» 18 лет. ВО-СЕМ-НАД-ЦАТЬ!
Для интренет-проекта это почти как вечность.
Принимаем поздравления — тут. И там же раздаем промокоды на скидку на наши курсы — аж 38%. В честь совершеннолетия можно.
Просим прощения
После такой радостной новости, у нас обычный для современного бизнеса поток новостей:
1. Для компаний, которые экономят НДФЛ на серых зарплатах, увеличат другие налоги.
2. Модульбанк: на что жалуются предприниматели.
3. Бизнесмены набросились на своего защитника Титова.
Про онлайн-кассы
За ООО или ИП заплатило физлицо! Что теперь делать с онлайн-кассой?
Даже если вы избирательно стерильны в расчетах, работаете только с ИП и ООО по безналу, и то можете попасть на необходимость применения онлайн-касс.
Дорогие друзья, на этом завершим неделю. Уходим в праздничный отрыв.
Ваша денрожденная редакция
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