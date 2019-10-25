Забирай меня скорей! «Клерку» 18. И по этому случаю подарки от нас

Друзья, читатели, любители и недоброжелатели, у нас мега праздник — «Клерк.Ру» сегодня 18 лет! От всей души поздравляем вас, себя (милую редакцию) и Бориса Мальцева, который все это время руководит процессом!
А праздновать совершеннолетие мы решили по-взрослому. Сами дарим неслабые подарки! Поздравьте нас в комментариях красиво, игриво, влюбленно, ну или как на языке ляжет.
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Тонны воды утекло, «Клерк» был разный, но читателей с каждым днем все больше, и мы надеемся, что находимся в лучшей своей форме, радуем вас и приходим на помощь! А если вы сегодня случайно оказались на этой странице, то вот коротко, кто мы и как нас использовать по полной.
- две крутые рассылки для бухгалтеров: «Утренний бухгалтер» и «Ночной бухгалтер»;
- поиск по отрытым данным ФНС для проверки контрагентов;
- блоги компаний, полезных для бухгалтеров и ИП;
- самые полезные статьи: по учету, налогам, кадровым вопросам, взаимоотношениям с банками и директорами, психологии.
- профессиональные новости;
- самый крупный бухгалтерский форум;
- правовая база;
- нескучные тесты для бухгалтеров;
- анонсы самых интересных бухгалтерских семинаров;
- крутые инструменты: составитель учетной политики, помощник по пособиям, расчет пеней, калькулятор больничных и отпускных, производственный календарь и многие другие.
«Клерк» не любит быть назойливым и лукавым. Но обожает быть колючим и задиристым, особенно, если дело касается неприятных выкрутасов со стороны банков или проблем, обеспеченных чиновниками.
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