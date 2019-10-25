Забирай меня скорей! «Клерку» 18. И по этому случаю подарки от нас

Друзья, читатели, любители и недоброжелатели, у нас мега праздник — «Клерк.Ру» сегодня 18 лет! От всей души поздравляем вас, себя (милую редакцию) и Бориса Мальцева, который все это время руководит процессом!

А праздновать совершеннолетие мы решили по-взрослому. Сами дарим неслабые подарки! Поздравьте нас в комментариях красиво, игриво, влюбленно, ну или как на языке ляжет.

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Тонны воды утекло, «Клерк» был разный, но читателей с каждым днем все больше, и мы надеемся, что находимся в лучшей своей форме, радуем вас и приходим на помощь! А если вы сегодня случайно оказались на этой странице, то вот коротко, кто мы и как нас использовать по полной.

«Клерк» не любит быть назойливым и лукавым. Но обожает быть колючим и задиристым, особенно, если дело касается неприятных выкрутасов со стороны банков или проблем, обеспеченных чиновниками.