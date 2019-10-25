Бизнесмены набросились на своего защитника Титова

Борис Титов хвалится на своей странице в Facebook кипучей деятельностью. Но читатели под его постом агрессируют.

В частности, Уполномоченный по защите прав предпринимателей рассказывает о старте работы новой межфракционной депутатской группы по законодательному обеспечению этих самых прав.

«Это хороший инструмент для продвижения наших законодательных инициатив. Первые из них уже обсудили. Предлагаем разрешить использовать материнский капитал для оплаты образовательных услуг в дошкольном учреждении, которые оказываются индивидуальными предпринимателями. Предлагаем привести текст нашего профильного закона об уполномоченных в соответствие с новой редакцией ч. 1.1 ст. 108 УПК РФ (разрешить уполномоченным беспрепятственно посещать в местах заключения граждан, которые описаны в этой статье). Предлагаем внести поправки в статью 430 Налогового кодекса, чтобы индивидуальные предприниматели, находящиеся под стражей, были избавлены от обязанности платить страховые взносы за период своего заключения. Ну и, наконец, будем продолжать работу над законопроектом, который запрещает применять статью 210 УК (организация преступного сообщества) одновременно с обвинениями по экономическим преступлениям. У этой инициативы очень сложная судьба, однако межфракционная группа станет нашим серьезным союзником», — пишет бизнес-омбусмен.

В комментариях люди негодуют и пытаются открыть глаза на реальность

Мужики, Вы там серьёзно? В питерском сизо-4 пытали и убили Валерия Пшеничного, в Ногинском сизо-11 только за последние 2 месяца до комы забит гендиректор Зинкевич, убит 13.09.19 ИП Виктор Лотыш, в калининградском сизо пытали и повесили молодого ИП Александра Закамского... Вы о какой защите прав предпринимателей говорите? О защите своих прав и интересов или о защите тех, кого там не было на заседании? — спрашивает Владимир

Вообще я заметил, чем больше предпринимателей защищают, тем больше у них бед. — делится мыслями Михаил

А Сергей пишет:

Падает авторитет государства и вера в справедливость. Это отбивает всякое желание открывать новый бизнес, хотя идей много. Да и дети, видя как их родители бьются за правду, умирают от инфаркта или попадают в тюрьму, отказываются продолжать даже уже начатый бизнес. ОНИ ХОТЯТ ЖИТЬ.