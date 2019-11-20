Амортизационная премия: справочник бухгалтера

Рассмотрим ситуацию: организация в январе 2019 года приобрела оборудование. Стоимость купленного оборудования составила 1 440 000 руб. (в том числе НДС по ставке 20% — 240 000 руб.).

В этом же месяце оборудование было оплачено и введено в эксплуатацию.

Для целей начисления бухгалтерской и налоговой амортизации оборудование было отнесено к 4-й амортизационной группе и для него был установлен срок полезного использования 80 месяцев.

В бухгалтерском и налоговом учете амортизация начисляется линейным способом (методом). Нами принято решение о применении амортизационной премии в размере 30% от первоначальной стоимости. Отчетными периодами по налогу на прибыль организации являются квартал, полугодие, девять месяцев.

Как отразить в бухгалтерском и налоговом учете организации операции по применению амортизационной премии в отношении приобретенного оборудования?

Что такое амортизационная премия

Согласно п. 9 ст. 258 НК РФ амортизируемое имущество принимается на учет по первоначальной стоимости, определяемой в соответствии со ст. 257 НК РФ.

При этом налогоплательщик имеет право включать в состав расходов налогового периода расходы на капитальные вложения не более 30% для 3-й — 7-й амортизационных групп и не более 10% для остальных амортизационных групп от первоначальной стоимости ОС.

Также налогоплательщик имеет право включать в состав расходов налогового периода не более 30% для 3-й — 7-й амортизационных групп и не более 10% для остальных амортизационных групп от затрат, которые понесены в случаях достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации, технического перевооружения, частичной ликвидации основных средств.

Такая льгота называется амортизационной премией .

Амортизационная премия и учетная политика

Обращаем Ваше внимание на то, что применение амортизационной премии является правом, а не обязанностью налогоплательщика. Поэтому Организации, которая решила воспользоваться амортизационной премией, нужно закрепить свой выбор в учетной политике для целей налогообложения (абз. 5 ст. 313 НК РФ).

В противном случае, налоговые органы могут исключить из налоговых расходов сумму амортизационной премии (см. Письмо Минфина России от 23.09.2008 N 03-03-06/1/539).

Кроме этого обращаем Ваше внимание, что законодательство устанавливает только максимальный размер амортизационной премии — не более 10 или 30% от первоначальной стоимости основного средства в зависимости от того, к какой амортизационной группе оно относится. Это означает, что компания вправе начислять амортизационную премию в меньших размерах в пределах ограничений, предусмотренных п. 9 ст. 258 НК РФ.

Поэтому следует закрепить точный размер премии в Учетной политике для целей налогообложения.

При этом обосновывать выбранный размер премии Организация не обязана.

Таким образом, можно сделать следующие выводы:

Воспользоваться амортизационной премией или нет — это право налогоплательщика.

В случае если Организация решила воспользоваться амортизационной премией, то (во избежание разногласий с налоговыми органами) Организации следует закрепить в учетной политике для целей налогообложения свой выбор и точный размер амортизационной премии.

Налог на прибыль

Как следует из п. 3 ст. 272 НК РФ, амортизационная премия признается в косвенных расходах того налогового периода, на который приходится дата начала амортизации основных средств.

Согласно п. 4 ст. 259 НК РФ начисление амортизации по объектам амортизируемого имущества (в том числе по объектам основных средств, права на которые подлежат государственной регистрации в соответствии с законодательством РФ) начинается с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором этот объект был введен в эксплуатацию (независимо от даты его государственной регистрации).

Таким образом, амортизационная премия, применяемая в отношении затрат по приобретению ОС, включается в налоговые расходы в месяце, следующем за месяцем ввода в эксплуатацию ОС.

НДС

Предъявленную продавцом сумму НДС организация вправе принять к вычету после принятия к учету ОС при наличии правильно оформленного счета-фактуры продавца и при условии, что данный объект ОС предназначен для использования в облагаемых НДС операций (пп. 1 п. 2 ст. 171, абз. 3 п. 1 ст. 172 НК РФ)

Бухгалтерский учет

Исходя из п. п. 7, 8 Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01, утвержденного Приказом Минфина России от 30.03.2001 N 26н, объект ОС принимается к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости.

С месяца, следующего за месяцем принятия к учету объекта в составе ОС, в бухгалтерском учете организации начисляется амортизация, которая учитывается в составе расходов по обычным видам деятельности. Такой порядок установлен п. п. 17, 21 ПБУ 6/01, абз. 6 п. 5, п. 16 Положения по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99, утвержденного Приказом Минфина России от 06.05.1999 N 33н.

Таким образом, в бухгалтерском учете применение амортизационной премии не предусмотрено.

Применение ПБУ 18/02

В бухгалтерском учете Организации в первом месяце начисления амортизации сумма расходов в виде амортизации будет меньше расходов в налоговом учете, которые состоят из налоговой амортизации и амортизационной премии.

В связи с этим согласно п. п. 12, 15 Положения по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» ПБУ 18/02, утвержденного Приказом Минфина России от 19.11.2002 N 114н, в в учете организации возникают налогооблагаемая временная разница (НВР) и соответствующее ей отложенное налоговое обязательство (ОНО), которое отражается по кредиту счета 77 «Отложенные налоговые обязательства» в корреспонденции с дебетом счета 68 «Расчеты по налогам и сборам».

Далее в соответствии с п. 18 ПБУ 18/02 по мере начисления амортизации происходит уменьшение возникшей НВР и соответствующего ей ОНО, поскольку сумма ежемесячных амортизационных отчислений, признаваемых в бухгалтерском учете будет превышать сумму начисленной амортизации в налоговом учете.

То есть на последнее число каждого месяца ОНО уменьшается, что отражается записью по дебету счета 77 и кредиту счета 68 (Инструкция по применению Плана счетов).

Для правильного отражения операции по применению амортизационной премии в отношении приобретенного оборудования проведем необходимые расчеты:

Первоначальная стоимость основного средства составит 1 200 000 руб. (1 440 000 руб. — 240 000 руб.).

Амортизационная премия будет равна 360 000 руб. (1 200 000 руб. × 30%).

Она будет включена в расходы в месяце, следующем за месяцем ввода в эксплуатацию, то есть в феврале 2019 года.

Амортизация по оборудованию будет начисляться, начиная с февраля 2019 года.

Сумма, с которой будет начисляться амортизация в налоговом учете, будет равна 840 000 руб. (1 200 000 руб. — 360 000 руб.).

Ежемесячная сумма налоговой амортизации, начиная с февраля 2019 года, будет равна 10 500 руб. (840 000 руб. /80 мес.).

Ежемесячная сумма бухгалтерской амортизации, начиная с февраля 2019 года, будет равна 15 000 руб. (1 200 000 руб. /80 мес.).

Применение ПБУ 18/02

В бухгалтерском учете организации в первом месяце начисления амортизации (в январе) сумма расходов составляет 15 00 руб., а в налоговом учете в том же месяце будут признаны расходы в размере 370 500 руб. (360 000 руб. 10 500 руб.).

В связи с этим согласно п. п. 12, 15 Положения по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» ПБУ 18/02, утвержденного Приказом Минфина России от 19.11.2002 N 114н, в январе в учете организации возникают налогооблагаемая временная разница (НВР) в размере 355 500 руб. (370 500 руб. — 15 000 руб.) и соответствующее ей отложенное налоговое обязательство (ОНО), равное 71 100 руб. (355 500 руб. х 20%), которое отражается по кредиту счета 77 «Отложенные налоговые обязательства» в корреспонденции с дебетом счета 68 «Расчеты по налогам и сборам».

Далее в соответствии с п. 18 ПБУ 18/02 по мере начисления амортизации (с марта) происходит уменьшение возникшей НВР и соответствующего ей ОНО, поскольку сумма ежемесячных амортизационных отчислений, признаваемых в бухгалтерском учете (15 000 руб.), превышает сумму начисленной амортизации в налоговом учете (10 500 руб.).

То есть в течение оставшегося срока использования ОС на последнее число каждого месяца ОНО уменьшается на сумму 900 руб. ((15 000 руб. — 10 500 руб.) x 20%), что отражается записью по дебету счета 77 и кредиту счета 68 (Инструкция по применению Плана счетов).

С учетом вышеизложенного, в учете организации операции по применению амортизационной премии в отношении приобретенного оборудования следует отразить следующим образом:

Содержание операций Дебет Кредит Сумма, руб. Первичный документ В январе 2019 года Отражены затраты на приобретение ОС (1 440 000 руб. — 240 000 руб.) 08 «Вложения во внеоборотные активы» 60 1 200 000 Отгрузочные документы продавца Отражен НДС, предъявленный продавцом ОС 19 60 240 000 Счет-фактура Принят к учету объект ОС 01 «Основные средства» 08 «Вложения во внеоборотные активы» 1 200 000 Акт о приеме-передаче объекта основных средств Принят к вычету НДС, предъявленный продавцом 68/НДС 19 240 000 Счет-фактура Перечислена оплата продавцу ОС 60 51 1 440 000 Выписка банка по расчетному счету В феврале 2019 года (первый месяц начисления амортизации) Начислена амортизация по объекту ОС 20 (26, 44 и др.) 02 «Амортизация основных средств» 15 000 Бухгалтерская справка-расчет Отражено ОНО 68/ОНО 77 «Отложенное налоговое обязательство» 71 100 Бухгалтерская справка-расчет Ежемесячно в течение оставшегося срока использования ОС (79 месяца) Начислена амортизация по объекту ОС 20 (26, 44 и др.) 02 «Амортизация основных средств» 15 000 Бухгалтерская справка-расчет Уменьшено ОНО 77 «Отложенное налоговое обязательство» 68/ОНО 900 Бухгалтерская справка-расчет

В результате указанных операций сальдо по счету 77 будет равно нулю ((71 100 руб. — (900 руб. х 79 мес.)), что подтверждает правильность проведенных расчетов и применения ПБУ 18/02.