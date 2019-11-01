Клерк.Ру

«Ночной бухгалтер». Борцами с обналом назначили бухгалтеров

Иллюстрация: Ирина Григорьева / Клерк.ру

Минфин очень хочет, чтобы бухгалтеры стучали на клиентов. Но не знает, как эти мечты реализовать.

Не помогают даже красочные методички

Бухкомпании обязаны бороться с отмыванием денег и финансированием терроризма. Это велит № 115-ФЗ.

Минфин решил помочь в этой борьбе и разместил у себя на сайте презентацию «Обязанности лиц, оказывающих бухгалтерские услуги, в антиотмывочной системе».

Вот только так и не объяснено, как же бухгалтерская компания должна соблюдать одно из требований: применять меры по замораживанию (блокированию) средств или имущества клиентов.

Ведь счета у клиента в банке, да и доступа к имуществу у бухфирм обычно нет.

Минфин, дорогой, слушай, ты когда-нибудь живого бухгалтера видел? Или по Ильинке они не ходят?

Святые люди

Чиновники ударились в аскезу.

Смоленский губернатор продет служебный особняк и машину, чтобы на эти деньги отремонтировать больницы.

А в Калининградской области людям раздают до 10 тыс. просто так. В рамках эксперимента по безусловному базовому доходу.

Просто Калининград близко к Скандинавии. Видимо, им надуло европейскими ветрами... Не иначе!

Пятничное

Вы тоже не знали, что сегодня нет короткого дня? Хнык.

Ловите лучики поддержки в посте про профессиональный сленг бухгалтеров. Улыбнитесь.

Вот еще тоже огненный пост:

«Вам бы лучше фирму похоронить красиво». Но выяснится, что гена отмороженный ...

Ваша дожившая до длинных выходных редакция

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