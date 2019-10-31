Клерк.Ру

Минфин опубликовал презентацию по борьбе бухгалтерских компаний с отмыванием

Бухгалтерские компании обязаны бороться с отмыванием денег и финансированием терроризма. Эти обязанности на них возложены Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ.

Минфин решил помочь в этой борьбе и разместил у себя на сайте красочную презентацию «Обязанности лиц, оказывающих бухгалтерские услуги, в антиотмывочной системе».

Схемы объясняют кто, когда и как должен идентифицировать клиентов, выявлять конечных бенефициаров, информировать Росфинмониторинг и т.п.

Вот только так и не объяснено, как же бухгалтерская компания должна соблюдать одно из требований:  применять меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества подозрительных клиентов. Ведь счета у клиента в банке, да и доступа к имуществу у бухфирм обычно нет.

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