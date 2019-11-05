Руководство по применению сроков исковой давности в примерах и таблицах

Организации и физлица, права которых нарушены, могут обратиться в суд за их защитой в течение определенного промежутка времени – срока исковой давности. Длительность этих промежутков может исчисляться днями, годами или не иметь ограничений вовсе. Кроме того, существует немало специальных правил начала их исчисления, разобраться в которых без учета позиций высших судов порой невозможно. Не упрощают применение инструмента и его процессуальные особенности, такие как исключительное право на это оппонента по разбирательству, возможность приостановления, прерывания или восстановления срока исковой давности. Об основных нюансах и главных новшествах вопроса мы поговорим в нашем материале.

Базовые положения ГК РФ о сроках исковой давности

Срок исковой давности как правовой институт призван дисциплинировать участников правоотношений в вопросах своевременности внесения платежей и исполнения обязательств, а также обращения за судебным разрешением возникающих споров.

Согласно статье 196 ГК РФ общий срок исковой давности составляет три года со дня, определяемого в соответствии со ст. 200 кодекса. При этом он не может превышать 10 лет со дня нарушения права, для защиты которого этот срок установлен.

В силу пункта 1 ст. 200 ГК РФ, если законом не установлено иное, течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права и о том, кто является надлежащим ответчиком по иску о защите этого права.

Статья 197 ГК РФ предусматривает для отдельных видов требований возможность установления законодательством специальных сроков исковой давности, сокращенных или более длительных по сравнению с общим сроком.

Согласно статье 207 ГК РФ с истечением срока исковой давности по главному требованию считается истекшим срок исковой давности и по дополнительным требованиям (проценты, неустойка, залог, поручительство и т.п.), в том числе возникшим после истечения срока исковой давности по главному требованию.

В соответствии с пунктом 2 ст. 199 ГК РФ исковая давность применяется судом только по заявлению стороны в споре, сделанному до вынесения решения. Истечение срока исковой давности, о применении которой заявлено, является основанием для отказа в иске.

В силу пункта 3 ст. 202 ГК РФ, если стороны прибегли к предусмотренной законом процедуре разрешения спора во внесудебном порядке, течение срока исковой давности приостанавливается на срок, установленный законом для проведения такой процедуры, а при отсутствии такого срока – на шесть месяцев со дня начала соответствующей процедуры.

Согласно статье 203 ГК РФ течение срока исковой давности прерывается действием обязанного лица, свидетельствующим о признании долга. После перерыва срок исковой давности начинает исчисляться заново: время, истекшее до перерыва, не засчитывается в новый срок.

По статье 204 ГК РФ срок исковой давности не течет со дня обращения в суд в установленном порядке за защитой нарушенного права на протяжении всего времени, пока осуществляется судебная защита нарушенного права.

В соответствии со ст. 205 ГК РФ в исключительных случаях, когда суд признает уважительной причину пропуска срока исковой давности по обстоятельствам, связанным с личностью истца, нарушенное право подлежит защите.

В силу статьи 208 ГК РФ исковая давность не распространяется:

на требования о защите личных неимущественных прав и других нематериальных благ, кроме случаев, предусмотренных законом (включая ущерб деловой репутации). Исключение предусмотрено п. 10 ст. 152 ГК РФ для требований, предъявляемых в связи с распространением в СМИ порочащих сведений. Здесь срок составит один год со дня опубликования;

на требования о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина. Однако требования, предъявленные по истечении трех лет с момента возникновения права на возмещение такого вреда, удовлетворяются за прошлое время не более чем за три года, предшествовавшие предъявлению иска. Исключение составляют случаи, предусмотренные законом о противодействии терроризму;

на требования собственника или иного владельца об устранении всяких нарушений его права, даже если эти нарушения не были соединены с лишением владения;

на требования вкладчиков к банку о выдаче вкладов;

на другие требования в случаях, установленных законом.

Заявление о пропуске срока можно сделать устно и без конкретики

Компания, будучи ответчиком по иску, в суде первой инстанции устно заявила о пропуске оппонентом срока для обращения в суд по части предъявленных требований. Суд, не обратив на это внимание, частично удовлетворил иск.

В апелляционной жалобе фирма возразила против принятого решения, указав арбитрам на не рассмотренное нижестоящей коллегой заявление. Судьи не увидели нарушений, поскольку компания:

не представила письменного заявления;

не добилась внесения записи о заявлении в протокол судебного заседания;

не конкретизировала просроченные обязательства и момент начала исчисления срока давности по ним.

Из указанного Фемида сделала вывод, что фирма в процессуальном смысле не делала спорного заявления. Окружная кассация с этим не согласилась.

Судьи остались недовольны тем, что коллеги не изучили аудиозапись заседания, в котором было заявлено о пропуске срока исковой давности, и направили дела на новое рассмотрение.

Арбитры сослались на пункт 11 Постановления Пленума ВС РФ от 29.09.2015 № 43, где было разъяснено, что спорное заявление может быть сделано как в письменной, так и в устной форме. При выборе в пользу второго варианта отметка об этом должна быть сделана в протоколе заседания в соответствии с Постановлением Пленума ВС РФ от 07.02.2017 № 6.

Постановление Арбитражного суда Московского округа от 21.03.2019 № Ф05-1658/2019

Виртуальное обсуждение претензии с юристами должника прерывает течение срока исковой давности

Компания в 2007 году выкупила долговое обязательство, перечислив за него солидное вознаграждение. В 2012 году договор купли-продажи был признан недействительным, после чего фирма в течение трех лет неоднократно обращалась к продавцу за возвратом уплаченных средств. Так и не получив денег, она обратилась в 2016 году в суд за взысканием задолженности и неустойки на сумму более 217 млн рублей.

Ответчик заявил об истечении срока исковой давности, поскольку с момента признания сделки недействительной в 2012 году прошло более трех лет.

Фирма парировала, что на электронную почту ее представителя в июне 2013-го и октябре 2015 года руководящие лица юротдела должника направляли пояснения к расчету сумм претензий. В документах ответчик не оспаривал сумму основного долга, но выражал несогласие с размером неустойки. По мнению компании, указанные действия должника прервали течение срока исковой давности.

Первая инстанция этот довод отклонила, отметив, что переписка велась не с официальных почтовых ящиков, а сотрудники юротдела не имеют полномочий на признание долга от имени ответчика, поэтому спорные письма не могут свидетельствовать о его намерениях удовлетворить претензию. В иске фирме было отказано.

Однако вышестоящие инстанции, включая ВС РФ, встали на сторону кредитора. Арбитры изучили полномочия участников спорной переписки со стороны ответчика и выяснили, что у одного из них имелась действующая на тот момент доверенность на совершение действий в интересах предприятия. В связи с этим суды пришли к выводу о прерывании течения срока исковой давности и удовлетворили иск.

Жалобе на этот вердикт арбитры ВС РФ отказали в передаче в Президиум.

Определение Верховного Суда РФ от 03.06.2019 № 98-ПЭК19

Течение срока исковой давности приостанавливается на срок фактического соблюдения претензионного порядка

«Роскосмос» обратился в суд, чтобы взыскать с корпорации 2,6 млн рублей неустойки за нарушение сроков выполнения этапов работ.

Ответчик заявил о пропуске исковой давности для большей части требований. Суд с ним согласился, применив п. 25 Постановления Пленума ВС РФ от 29.09.2015 № 43, согласно которому срок исковой давности по требованию о взыскании неустойки исчисляется отдельно по каждому просроченному платежу, определяемому применительно к каждому дню просрочки.

Апелляция отменила этот вердикт, удовлетворив требования целиком. Судьи указали, что законом о контрактной системе закупок, в рамках которого взаимодействовали стороны, установлен обязательный претензионный порядок. В целях его соблюдения заказчик направил исполнителю претензию, что, по мнению Фемиды, приостановило течение срока исковой давности на 6 месяцев.

Однако и это решение подверглось критике теперь уже окружного суда. Арбитры оставили в силе решение первой инстанции, поскольку к отношениям сторон должны были применить гл. 38 ГК РФ («Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ»), не предусматривающую обязательный досудебный порядок урегулирования спора. В этом случае, по их мнению, претензия направляется во исполнение процессуальной обязанности в рамках п. 5 ст. 4 АПК РФ и не приостанавливает течение срока исковой давности на основании п. 3 ст. 202 ГК РФ.

Окончательную точку в дискуссии судов поставила высшая судебная инстанция, которая сочла, что из системного толкования спорных пунктов АПК И ГК РФ следует, что течение срока исковой давности приостанавливается на срок фактического соблюдения претензионного порядка. То есть на период с момента направления претензии до момента получения ответа на нее. При этом непоступление ответа на претензию в течение 30 дней либо срока, установленного договором, приравнивается к отказу в удовлетворении претензии, поступившему на 30-й день, либо в последний день срока, установленного договором.

Учитывая, что по конкретному делу судьи не устанавливали сроки соблюдения «Роскосмосом» претензионного порядка, судьям первой инстанции предстоит рассмотреть спор повторно, но с учетом разъяснений ВС РФ.

Определение Верховного Суда РФ от 24.01.2019 № 343-ПЭК18

При взыскании неустойки по просроченному обязательству применяется специальный порядок расчета сроков давности

Компания обратилась в суд за взысканием неустойки по поставкам, сроки которых были сорваны. Согласно договору они должны были состояться в мае 2013-го и апреле 2014 года, на деле же последнее оборудование заказчик получил в декабре 2015 года. В суд покупатель обратился в апреле 2017 года. Суды трех инстанций отказали в его требованиях, применив ст. 207 ГК РФ об истечении срока давности по неустойке вследствие его истечения по основному требованию. Судьи отсчитывали три года от даты, назначенной для исполнения обязательств по поставке.

ВС РФ счел вердикт незаконным и отправил дело на новое рассмотрение с учетом следующего.

Статья 207 ГК РФ не может быть применена в спорных обстоятельствах, поскольку основное обязательство было исполнено с просрочкой, но в пределах срока исковой давности.

В этом случае нужно учитывать разъяснения п. 25 Постановления Пленума ВС РФ от 29.09.2015 № 43, согласно которому срок исковой давности по требованию о взыскании неустойки исчисляется отдельно по каждому просроченному платежу, определяемому применительно к каждому дню просрочки.

Определение Верховного Суда РФ от 04.03.2019 № 305-ЭС18-21546

Как считать исковую давность по штрафу за простой на разгрузке

«Роснефть» обратилась с иском к организатору доставки нефтепродуктов железнодорожными цистернами. Экспедитор несвоевременно возвращал пустые цистерны, в связи с чем компания вменила ему штраф на сумму 10 млн рублей. Срок давности «Роснефть» исчисляла с момента вручения партнеру претензий, однако арбитры с ней не согласились.

Судьи отметили, что такой порядок исчисления срока в отношении штрафа неприменим, поскольку срок исполнения обязательств по возврату цистерн был точно прописан в договоре и составлял двое суток с даты их прибытия на станцию назначения. Следовательно, подлежит применению правило п. 2 ст. 200 ГК РФ о начале течения срока исковой давности с момента окончания срока исполнения обязанности по возврату цистерн.

Нефтяная компания возразила, что не имела возможности отслеживать движение цистерн. Однако Фемида указала, что это противоречит ее обязанностям по отношению к грузу. По мнению ВС РФ, переложение обязанностей по его транспортировке на экспедитора не слагает с компании обязанности получать через партнера сведения, необходимые в том числе для применения к нему штрафа за простой цистерн.

С учетом пропуска трехлетнего срока, отведенного на обращение в суд, судьи отказали «Роснефти» в требованиях.

Определение Верховного Суда РФ от 27.05.2019 № 307-ЭС18-24810

С какого момента считать исковую давность при оспаривании результатов торгов по продаже имущества должника

Группа кредиторов из 12 компаний обратились в суд, чтобы признать недействительными торги по продаже имущества задолжавшего им банка и заключенного по их итогам договора купли-продажи. Две инстанции в требованиях отказали, решив, что фирмы пропустили годичный срок исковой давности.

ВС РФ отправил дело на новое рассмотрение, указав, что суды проигнорировали довод, многократно высказанный высшей судебной инстанцией относительно того, что срок исковой давности не может начать течь ранее момента возникновения у истца права на иск и объективной возможности для его реализации. То есть момента, начиная с которого истец должен был узнать о нарушении своих прав и о том, кто является надлежащим ответчиком.

Нижестоящие суды решили, что это случилось в момент опубликования в реестре сведений о банкротстве результатов торгов и размещения соответствующего протокола. Такой вывод основан на предположении, что у кредиторов банка имеется обязанность по ежедневному мониторингу данных реестра, без учета конкретных условий проведения торгов. Однако такой подход не соответствует критериям разумности поведения обычного кредитора и определяет момент, не когда истцы должны были узнать о нарушении прав, а когда могли узнать о нем, что противоречит нормам ГК РФ.

В частности, кредиторы ссылались на то, что этап публичного предложения, в котором были завершены торги, длился с 21.11.2016 по 28.11.2016. Судебная коллегия предположила, что такой момент начала течения давности не должен был наступить ранее предполагаемой даты окончания периода публичного предложения.

Определение Судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ от 11.02.2019 № 305-ЭС16-20779(32)

Нормы АПК о восстановлении сроков не распространяются на исковую давность

Корпорация в конце 2017 года обратилась в суд с иском о признании договора о поручительстве от 2014 года перед ВТБ недействительным. Свои требования она объяснила тем, что на дату заключения соглашения банк являлся залогодержателем 100-процентной доли в ее уставном капитале, поэтому она не могла каким-либо образом влиять на его условия и была вынуждена заключить его на крайне невыгодных для себя условиях.

Суды отказали в иске в связи с пропуском срока исковой давности, длительность которого по требованию о признании оспоримой сделки недействительной составляет всего год.

В апелляции предприятие пожаловалось, что арбитры не приняли во внимание его предшествующее обращение в суд с иском о расторжении спорного договора поручительства, что, по его мнению, приостанавливало течение срока исковой давности на срок рассмотрения спора. Кроме того, корпорация ссылалась на номы АПК относительно возможности восстановления процессуальных сроков по уважительным причинам. Доводы Фемиду не убедили.

Судьи заключили, что во время обращения корпорации в суд приостановление не действовало, поскольку требования были заявлены по иным основаниям, и срок исковой давности для истца по требованию о признании договора поручительства недействительным продолжал течь.

Для восстановления срока арбитры также не нашли оснований, поскольку нормы ст. 117 АПК РФ касаются процессуальных сроков, которые являются категорией процессуального права, тогда как срок исковой давности имеет другую природу – материальную, и для его восстановления применяется иной порядок.

Постановление Арбитражного суда Московского округа от 05.12.2018 № Ф05-20813/2018

Может ли юридическое лицо требовать восстановления срока исковой давности

Как отмечали судьи в акте, приведенном выше, восстанавливать срок исковой давности в арбитраже, опираясь на процессуальные нормы, не неправомерно. АПК РФ не содержит также и отдельных положений, предусматривающих порядок заявления ходатайств о восстановлении пропущенных сроков исковой давности.

Единственный регламент, в котором установлена такая возможность – ГК РФ. При этом формулировка ст. 205 кодекса лишает юридических лиц каких-либо надежд: в исключительном случае защищать право после истечения срока давности закон обещает только гражданам по обстоятельствам, связанным с их личностью.

Более того, часть 3 п. 12 Постановления Пленума ВС РФ от 29.09.2015 № 43 разъясняет, что согласно толкованию указанной нормы в совокупности с п. 3 ст. 23 ГК РФ срок исковой давности не подлежит восстановлению независимо от причин его пропуска, если об этом заявлено юрлицом или предпринимателем по требованиям, связанным с осуществлением ими предпринимательской деятельности.

Однако случаи, при которых бизнес вправе претендовать на второй шанс, все-таки имеются. Об этом свидетельствуют и позиции высших судебных инстанций.

Так, в пункте 8 Постановления Пленума ВАС РФ от 23.07.2009 № 60 говорится, что юридические лица могут заявлять о восстановлении 20-дневного срока исковой давности по правилам ст. 205 ГК РФ в случае обжалования решения собрания кредиторов при банкротстве. Это правило распространятся на компании, не уведомленные надлежащим образом о проведении собрания.

Специальный характер отдельных норм по отношению к общей (ст. 205 ГК РФ) констатирует и Пленум ВС РФ в Постановлении от 21.12.2017 № 53. Речь снова идет о применении положений закона о банкротстве. ВС РФ разъяснил, что сроки на подачу заявления о привлечении к субсидиарной ответственности могут быть восстановлены арбитражному управляющему, кредиторам, являющимся юридическими лицами или предпринимателями. Это доступно для компаний, действительно лишенных возможности своевременно обратиться в суд по не зависящим от них причинам.

Таким образом, юридические лица не лишены возможности заявлять ходатайства о восстановлении пропущенного срока исковой давности. Однако это должно быть предусмотрено нормами, специальными по отношению к ст. 205 ГК РФ.

В качестве позитивного для бизнеса послесловия отметим, что не вправе просить восстановить срок исковой давности и прокурор, защищая требования неопределенного круга лиц. Суды не рассматривают такие заявления именно по причине того, что отсутствуют обстоятельства, связанные с личностью истца, – конкретного физического лица (Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 23.07.2018 № Ф04-2407/2018).

Основания для восстановления срока исковой давности по требованию физлиц

Таблица: «Основания для восстановления срока исковой давности по требованию физлиц»

Уважительные причины для восстановления срока давности Примеры практики Неуважительные причины для восстановления срока давности Примеры практики Состояние здоровья истца, длительное время страдающего тяжелыми заболеваниями, в том числе в последние шесть месяцев срока давности Определение Московского городского суда

от 06.05.2019

№ 4г-5362/19; Апелляционное Определение суда Чукотского автономного округа от 26.01.2017

№ 33-4/2017, Апелляционное Определение Самарского областного суда

от 02.08.2018

№ 33-9137/2018 Незнание положений законодательства РФ, юридическая безграмотность, поскольку это обстоятельство не носит исключительного характера и не лишает истца возможности обратиться за судебной защитой Определение Судебной коллегии по гражданским делам ВС РФ

от 15.05.2018

№ 5-КГ17-267,Апелляционное Определение Московского городского суда

от 12.03.2019

№ 33-6060/2019,Апелляционное Определение Санкт-Петербургского городского суда

от 10.04.2018

№ 33-6493/2018 Совокупность таких обстоятельств, как престарелый возраст, ограничения в передвижении, уровень материального благосостояния, правовая неграмотность Апелляционное Определение Верховного суда Республики Башкортостан

от 13.02.2019

по делу

№ 33-2932/2019 Обращение истца в правоохранительные органы с заявлением о возбуждении уголовного дела, в том числе в последние шесть месяцев срока давности, поскольку это не препятствует обращению в суд за защитой нарушенных прав Апелляционное Определение Московского городского суда

от 12.03.2019

№ 33-6060/2019 Предшествующее обращение истца с этим же иском, который был Определением суда возвращен спустя два с половиной месяца с момента подачи, о чем стороне истца не было известно Апелляционное Определение Московского городского суда

от 12.03.2019

№ 33-10720/2019 Несовершеннолетний возраст, если по достижении совершеннолетия истец длительное время не обращался в суд за защитой права Апелляционное Определение Приморского краевого суда от 11.12.2017 по делу

№ 33-12339/2017,Апелляционное Определение Пензенского областного суда

от 30.01.2018

по делу

№ 33-304/2018 Данные о состоянии здоровья (стационарное лечение, предшествующее шестимесячному сроку окончания исковой давности, инвалидность I группы, амбулаторное лечение), поскольку в юридически значимый период (последние шесть месяцев срока исковой давности) истец активно отстаивал свои права путем обращения в прокуратуру, в различные государственные учреждения и к правомочным лицам, вел личные переговоры с ответчиком Апелляционное Определение Верховного суда Чувашской Республики

от 03.12.2018 по делу № 33-5401/2018 Потеря документов, касающихся спорного вопроса Апелляционное Определение Верховного суда Республики Татарстан

от 16.05.2019

№ 33-8114/2019

Примечание редакции: Законодательство не устанавливает критерии уважительности причин для восстановления срока исковой давности, судьи решают этот вопрос по своему усмотрению. В связи с этим, одни и те же обстоятельства могут быть оценены Фемидой по-разному.

Например, Оренбургский областной суд в Апелляционном определении от 20.02.2018 № 33-1165/2018 отклонил доводы заявителя о пропуске срока из-за обращения в суд не той подсудности, указав что это не является основанием для восстановления срока исковой давности.

При этом Самарский областной суд в Апелляционном определении от 12.11.2018 № 33-13501/2018 счел, что ошибка в территориальной подсудности спора, допущенная представителем истца, является уважительной причиной пропуска срока исковой давности, поскольку это обстоятельство носит исключительный характер.

Сроки исковой давности и правила их исчисления

Таблица: «Сроки исковой давности и правила их исчисления»

№ Договор /

Категория

требования Исковая давность Основа-ние Начало исчисления Основание 1. Требования, вытекающие из договора поставки, договора купли-продажи Общий – 3 года Пункт 1

ст. 196

ГК РФ

Пункт 2

ст. 196

ГК РФ

п. 2 ст. 200 ГК РФ Если в договоре поставки установлен срок исполнения обязательства – со дня, следующего за днем его окончания Пункт 2 ст. 200 ГК РФ Если срок не определен – со дня, когда лицо, обладающее правом самостоятельно или совместно с иными лицами действовать от имени юридического лица, узнало или должно было узнать о нарушении права юридического лица и о том, кто является надлежащим ответчиком Пункт 3 Постановления Пленума ВС РФ

от 29.09.2015

№ 43 Если стороны договора не согласовали условие о сроках оплаты товара, покупатель обязан оплатить полученные товары в срок, предусмотренный договором поставки либо установленный законом и иными правовыми актами, а при его отсутствии – непосредственно до или после получения товаров Пункт 16 Постановления Пленума ВАС РФ

от 22.10.1997

№ 18,

п. 1 ст. 486

ГК РФ 2. Д

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в

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д

а Требования в связи с ненадлежащим качеством работы, за исключением требований в отношении зданий и сооружений 1 год Пункт 1 ст. 725

ГК РФ При приемке результата работ по частям срок исковой давности начинает течь с момента приемки указанного результата в целом.

Если законом, иными правовыми актами или договором подряда установлен гарантийный срок и заявление по поводу недостатков результата работы сделано в пределах гарантийного срока, течение срока исковой давности начинается со дня заявления о недостатках.

В случае если на результат работ не был установлен гарантийный срок, у заказчика имеется право заявить о недостатках в разумный срок, но в пределах двух лет с момента его передачи, если иной срок не установлен законом, иными правовыми актами, договором подряда или обычаем. Соответственно, срок исковой давности по требованиям, связанным с ненадлежащим качеством работы, в этом случае начинает течь на следующий день после заявления заказчиком о наличии недостатков результата работы, сделанного в рамках

2-летнего срока со дня передачи работы Пункт 2 ст. 725 ГК РФ

Пункт 3 ст. 725 ГК РФ

Статья 191,

п. 2 ст. 724

ГК РФ В связи с ненадлежащим качеством работы в отношении зданий и сооружений Общий – 3 года Пункт 1 ст. 196

ГК РФ Требования об оплате стоимости выполненных работ Общий – 3 года Пункт 1

ст. 196

ГК РФ Если в договоре установлен срок исполнения обязательства – со дня, следующего за днем его окончания;

Если срок не определен – со дня, когда лицо, обладающее правом самостоятельно или совместно с иными лицами действовать от имени юридического лица, узнало или должно было узнать о нарушении права юридического лица и о том, кто является надлежащим ответчиком Пункт 2 ст. 200 ГК РФ,

п. 3 Постановления Пленума ВС РФ

от 29.09.2015

№ 43 В связи с наличием спора по объему выполненных работ Общий – 3 года Пункт 1

ст. 196

ГК РФ, Постанов-ление Арбит-ражного суда Поволжс-кого округа от

25.07.2019

№ Ф06-49207/2019 3. Требования, предъявляемые

в связи с ненадлежащим качеством услуг 1 год

Общий – 3 года По вопросу о применении годичного срока исковой давности, установленного ст. 725 ГК РФ, к требованиям, предъявляемым в связи с ненадлежащим качеством услуг, существуют две позиции судов (Постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от 23.10.2018 № Ф03-4312/2018, Постановление ФАС Северо-Западного округа от 24.02.2012

№ А56-71458/2010). Чаще арбитры склонны принимать в качестве надлежащего срока для обращения с иском именно год 4. Д

о

г

о

в

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рп

е

р

е

в

о

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к

и Возмещение ущерба ж/д- и

автоперевозчи-ком 1 год Пункт 3

ст. 797

ГК РФ,

ст. 42 Федераль-ного закона от 08.11.2007

№ 259-ФЗ Возмещение ущерба:

— причиненного недостачей, повреждением (порчей) багажа, груза, – со дня выдачи багажа, груза;

— причиненного утратой багажа, – со дня признания багажа утраченным;

— причиненного утратой груза – со дня признания груза утраченным;

— от просрочки доставки багажа, груза – со дня выдачи багажа, груза. Статья 42 Федерального закона

от 08.11.2007

№ 259-ФЗ Возмещение ущерба морским перевозчиком 1 год Пункт 3

ст. 797

ГК РФ,

ст. 408 КТМ РФ — за утрату груза – по истечении 30 дней со дня, когда груз должен быть выдан, при перевозке в смешанном сообщении – по истечении четырех месяцев со дня приема груза для перевозки;

— за повреждение груза, просрочки его доставки и возврата перебора или взыскания недобора провозных платежей, – со дня выдачи груза и, если груз не был выдан – со дня, в который он должен быть выдан;

— за неподачу судна или подачу его с опозданием, платы за простой судна и досрочную погрузку или выгрузку груза – со дня окончания месяца, следующего за тем, в котором началась или должна была начаться перевозка груза.

Ко всем остальным случаям – со дня наступления события, послужившего основанием для предъявления требования Статья 408

КТМ РФ Возмещение ущерба по требованию грузополуча-теля от перевозчика внутренним водным транспортом По требованиям к перевозчику или буксировщику, возникающим в связи с осуществлением перевозок грузов или буксировки буксируемых объектов – 1 год Пункт 3 ст. 797

ГК РФ Со дня наступления события, послужившего основанием для предъявления претензии Статья 164 КВВТ РФ По требованиям к перевозчику, возникающим в связи с осуществлением перевозок пассажиров и их багажа – 3 года Пункт 3 ст. 797

ГК РФ Возмещение ущерба по требованию грузополуча-теля от авиаперевоз-чика Внутренние перевозки – 6 месяцев Пункт 3

ст. 797

ГК РФ,

ст. 126 ВЗК РФ О возмещении вреда в случае недостачи или повреждения (порчи) груза или почты, а также в случае просрочки их доставки – со дня, следующего за днем выдачи груза, а в отношении почты – с даты составления коммерческого акта;

В случае утраты груза – через 10 дней по истечении срока доставки;

В случае утраты почты – по истечении срока доставки;

Во всех остальных случаях – со дня наступления события, послужившего основанием для предъявления претензии Статья 126

ВЗК РФ Международные перевозки –

2 года Конвен-ция 28.05.1999 С момента прибытия по назначению, или со дня, когда воздушное судно должно было бы прибыть, или с момента остановки перевозки Конвенция 28.05.1999 Возмещение ущерба по требованию грузоотправи-теля перевозчиком внутренним водным транспортом или авиаперевоз-чиком Право грузоотправителя на возмещение ущерба не предусмотрено Пункт 2 ст. 125 Воздушного кодекса РФ,

ст. 162 КВВТ РФ 5. Требования, вытекающие из договора транспортной экспедиции 1 год Статья 13 Феде-рального закона от 30.06.2003

№ 87-ФЗ Со дня возникновения права на предъявление иска Статья 13 Федерального закона от 30.06.2003

№ 87-ФЗ 6. Неустойка Общий – 3 года Пункт 1 ст. 196

ГК РФ Исчисляется отдельно по каждому просроченному платежу, определяемому применительно к каждому дню просрочки.

В момент истечения срока исковой давности по главному требованию истекает и срок давности по требованию о взыскании неустойки Пункт 25 Постановления Пленума ВС РФ

от 29.09.2015

№ 43,

ст. 207 ГК РФ 7. Требование о взыскании неосновательного обогащения Общий – 3 года Пункт 1

ст. 196

ГК РФ Если оно возникло вследствие незаключенности договора – со дня вынесения судебного решения о признании договора незаключенным, если до этого момента вы ошибочно считали его заключенным.

Если договор не был заключен из-за провала переговоров – с момента их окончания Пункт 5 Информацион-ного письма Президиума ВАС РФ

от 25.02.2014

№ 165 Если неосновательное обогащение возникло вследствие расторжения договора, срок нужно исчислять со дня расторжения Постановление Президиума ВАС РФ от 01.12.2011

№ 10406/11 8. Взыскание судебных расходов, понесенных в связи с рассмотрением дела в арбитражном суде первой, апелляционной, кассационной инстанций, в порядке надзора 6 месяцев Часть 2 ст. 112 АПК РФ Со дня вступления в законную силу последнего судебного акта, принятием которого закончилось рассмотрение дела по существу.

Пропущенный по уважительной причине срок подачи такого заявления может быть восстановлен судом Часть 2 ст. 112 АПК РФ 9. Взыскание судебных расходов, понесенных в связи с рассмотрением дела в судах общей юрисдикции Общий – 3 года Пункт 1 ст. 196 ГК РФ, Постановление Президиума Архангельского областного суда от 24.09.2014 № 44г-0020 10. Возврат переплаты по налогам Общий – 3 года Пункт 1 ст. 196

ГК РФ Со дня уплаты.

Если пропущен срок на подачу в налоговый орган заявления о зачете или о возврате суммы излишне уплаченного налога, срок исковой давности для обращения в суд с соответствующим требованием исчисляется со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права Пункт 7 ст. 78 НК РФ, Определение КС РФ от 21.06.2001

№ 173-О 11. Возврат излишне уплаченой государственной пошлины Общий – 3 года Пункт 1

ст. 196

ГК РФ Со дня уплаты Пункт 3 ст. 333. 40 НК РФ 12. Понуждение к заключению договора стороной обязательства по заключению договора 6 месяцев Пункт 5 ст. 429

ГК РФ С момента неисполнения обязательства по заключению договора Пункт 5 ст. 429 ГК РФ 13. Требования о признании оспоримой сделки недействительной и о применении последствий ее недействитель-ности 1 год Пункт 2

ст. 181

ГК РФ Со дня прекращения насилия или угрозы, под влиянием которых была совершена сделка, либо со дня, когда истец узнал или должен был узнать об иных обстоятельствах, являющихся основанием для признания сделки недействительной Пункт 2 ст. 181 ГК РФ 14. Требования о применении последствий недействитель-ности к ничтожной сделке 3 года.

Для лица, не являющегося стороной сделки – не больше 10 лет со дня начала исполнения сделки Пункт 1 ст. 181

ГК РФ Со дня, когда началось исполнение ничтожной сделки, а в случае предъявления иска лицом, не являющимся стороной сделки, со дня, когда это лицо узнало или должно было узнать о начале ее исполнения.

Если ничтожная сделка не исполнялась, срок исковой давности по требованию о признании ее недействительной не течет. Если сделка признана недействительной в части, то срок исковой давности исчисляется с момента начала исполнения этой части Пункт 1 ст. 181 ГК РФ, п. 101 Постановления Пленума ВС РФ

от 23.06.2015

№ 25 15. Признание недействительной сделки, совершенной гражданином, не способным понимать значение своих действий или руководить ими 3 года Со дня, когда началось исполнение этой сделки Определение КС РФ

от 24.06.2008

№ 364-О-О 16. Т

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о

в

о

р Требование о разрешении индивидуаль-ного трудового спора 3 месяца Часть 1

ст. 392

ТК РФ Со дня, когда работник узнал или должен был узнать о нарушении своего права Часть 1 ст. 392 ТК РФ Оспаривание увольнения 1 месяц Часть 1

ст. 392

ТК РФ Со дня вручения ему копии приказа об увольнении либо со дня выдачи трудовой книжки. При этом если копия приказа и трудовая книжка не были выданы работнику на руки, срок для обращения в суд с иском не начинает свое течение. Часть 1 ст. 392 ТК РФ О невыплате или неполной выплате заработной платы и других выплат, причитающихся работнику, 1 год Часть 2

ст. 392

ТК РФ Со дня установленного срока выплаты указанных сумм, в том числе в случае невыплаты или неполной выплаты заработной платы и других выплат Часть 2 ст. 392 ТК РФ О возмещении работником ущерба, причиненного работодателю 1 год Часть 3 ст. 392

ТК РФ Со дня обнаружения причиненного ущерба Часть 3 ст. 392

ТК РФ 17. Об установлении факта трудовых отношений Общий – 3 года Специальный срок исковой давности по ТК РФ исчисляется только с момента признания отношений трудовыми, тогда как на момент подачи иска они таковыми не признаны (Определение ВС РФ от 15.03.2013 № 49-КГ12-14) 18. О взыскании ущерба, причиненного единоличным исполнительным органом ООО Общий – 3 года Срок, установленный ст. 392 ТК РФ, к данному требованию неприменим, поскольку спор возник не из трудовых отношений, а из оснований, предусмотренных ст. 44 закона об ООО (Постановление Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 07.03.2019 № Ф01-305/2019) 19. С т р а х о в а н и е Дела о взыскании страхового возмещения по договору ОСАГО Общий – 3 года Пункт 2

ст. 966

ГК РФ Со дня наступления страхового случая, то есть с момента ДТП По требованиям, связанным с имуществен-ным страхованием 2 года Пункт 2

ст. 966

ГК РФ С момента, когда страхователь узнал или должен был узнать об отказе страховщика от выплаты возмещения по договору или о выплате такого возмещения в неполном объеме, а также с момента истечения срока выплаты страхового возмещения, предусмотренного законом или договором Пункт 9 Постановления Пленума ВС РФ от 27.06.2013

№ 2 20. Об индексации присужденных сумм Не распространя-ется Срок исковой давности не распространяется на требования об индексации, поскольку такое требование не является исковым, а представляет собой установленный законом компенсационный механизм по возмещению финансовых потерь взыскателя от длительного неисполнения судебного решения в условиях обесценивания взысканных судом сумм (Апелляционные определения Московского городского суда от 06.12.2018 № 33-53635/2018,

от 10.10.2017 № 33-40943/2017) 21. О компенсации вреда окружающей среде, который причинен нарушением законодательства в области ее охраны 20 лет Пункт 3 ст. 78 Федерального закона от 10.01.2002

№ 7-ФЗ

