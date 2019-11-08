«Ночной бухгалтер». Серые зарплаты. Как изгаляются налоговики в разных регионах

Прошла информация, что региональных налоговиков еще больше прессует руководство на предмет борьбы с конвертами.

Вечный бой за чистую зарплату

В каждом регионе свои приемы, которые налоговики перенимают друг у друга.

Вы должны знать, как отбираются кандидаты для работы по легализации зарплат.

В этом году чаще других шерстили зарплаты в компаниях из сфер торговли, перевозок и медицины.

Перевозчиков и правда достали. Нам рассказали, что налоговая взялась за них мертвой хваткой. Она решила побороться с цепочками посредников, так называемыми «техническими прокладками».

Налоговики шлют письма, где фактически призывают нарушать закон. Они требуют просить у контрагента СЗВ-М. А это уже разглашение персональных данных работников.

Про ИП-ешников сегодня тоже было. Эксперт рассказывает, что их стали чаще проверять на дому.

Кому повезло

Хорошие налоговые новости — раритет.