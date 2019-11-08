Клерк.Ру

«Ночной бухгалтер». Серые зарплаты. Как изгаляются налоговики в разных регионах

Иллюстрация: Ирина Григорьева / Клерк.ру

Прошла информация, что региональных налоговиков еще больше прессует руководство на предмет борьбы с конвертами.

Вечный бой за чистую зарплату

В каждом регионе свои приемы, которые налоговики перенимают друг у друга.

Вы должны знать, как отбираются кандидаты для работы по легализации зарплат.

В этом году чаще других шерстили зарплаты в компаниях из сфер торговли, перевозок и медицины.

Перевозчиков и правда достали. Нам рассказали, что налоговая взялась за них мертвой хваткой. Она решила побороться с цепочками посредников, так называемыми «техническими прокладками».

Налоговики шлют письма, где фактически призывают нарушать закон. Они требуют просить у контрагента СЗВ-М. А это уже разглашение персональных данных работников.

Про ИП-ешников сегодня тоже было. Эксперт рассказывает, что их стали чаще проверять на дому.

Кому повезло

Хорошие налоговые новости — раритет.

Для великих оптимизаторов

Тем, кто бесстрашно увлекается налоговым планированием:
 
 
Что такое налоговая реконструкция. Как ее применяют налоговики. И как она может не только навредить, но и помочь бизнесу.
 
 

Результаты анализа 300 арбитражных дел по вопросам искусственного дробления показывают, что 13,5% претензий ИФНС приходится на сферу передачи имущества в аренду.

Ваша пятничная, улыбчивая редакция

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