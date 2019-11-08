«Ночной бухгалтер». Серые зарплаты. Как изгаляются налоговики в разных регионах

Прошла информация, что региональных налоговиков еще больше прессует руководство на предмет борьбы с конвертами.
Вечный бой за чистую зарплату
В каждом регионе свои приемы, которые налоговики перенимают друг у друга.
Вы должны знать, как отбираются кандидаты для работы по легализации зарплат.
В этом году чаще других шерстили зарплаты в компаниях из сфер торговли, перевозок и медицины.
Перевозчиков и правда достали. Нам рассказали, что налоговая взялась за них мертвой хваткой. Она решила побороться с цепочками посредников, так называемыми «техническими прокладками».
Налоговики шлют письма, где фактически призывают нарушать закон. Они требуют просить у контрагента СЗВ-М. А это уже разглашение персональных данных работников.
Про ИП-ешников сегодня тоже было. Эксперт рассказывает, что их стали чаще проверять на дому.
Кому повезло
Хорошие налоговые новости — раритет.
- В Подмосковье снизили налог на имущество. Опять все самое вкусное в столичном регионе!
- Самозанятых станет больше. 422-ФЗ накроет еще 19 регионов
Для великих оптимизаторов
Результаты анализа 300 арбитражных дел по вопросам искусственного дробления показывают, что 13,5% претензий ИФНС приходится на сферу передачи имущества в аренду.
Ваша пятничная, улыбчивая редакция
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