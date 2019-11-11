«Ночной бухгалтер». Пенсия будет меньше. Важные изменения по взносам

Стала известна предельная база по взносам на 2020 год. База больше, а пенсия меньше.
На 2020 года предельная база
- по взносам на ОСС — 912 000 рублей;
- по взносам на ОПС — 1 292 000 рублей.
Сегодня на официальном интернет-портале правовой информации опубликовано Постановление Правительства.
Лимит по взносам прямо (и негативно) влияет на пенсии.
Без Наташи не разберешься
Разобраться в системе начисления пенсии могут в ПФР и еще в нашей редакции. Если честно, то и у нас только Наташа Петрова, корреспондент, способна понять, что будет с пенсиями из-за очередных изменений.
И еще невеселое про пенсии: рассказываем, кто рискует остаться без нее.
Тем, у кого мало времени
То есть всем вам — наш обзор главного за неделю:
«Налоговики мучают про серые зарплаты? С этим будут бороться. Бухгалтеры страдают от субсидиарки».
Хеллоуин прошел, страшилки остались
Роскомнадзор огорошил: штрафы по персональным данным станут выше.
Бухгалтерское сообщество тоже: там недовольны, что вакансий стало слишком много (а все потому что зарплаты-то падают...).
Ну, и чистый хоррор. 20 страшилок про российский бизнес.
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