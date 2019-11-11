«Ночной бухгалтер». Пенсия будет меньше. Важные изменения по взносам

Стала известна предельная база по взносам на 2020 год. База больше, а пенсия меньше.

На 2020 года предельная база

по взносам на ОСС — 912 000 рублей;

по взносам на ОПС — 1 292 000 рублей.

Сегодня на официальном интернет-портале правовой информации опубликовано Постановление Правительства.

Лимит по взносам прямо (и негативно) влияет на пенсии.

Без Наташи не разберешься

Разобраться в системе начисления пенсии могут в ПФР и еще в нашей редакции. Если честно, то и у нас только Наташа Петрова, корреспондент, способна понять, что будет с пенсиями из-за очередных изменений.

Вот какие выводы она делает.

И еще невеселое про пенсии: рассказываем, кто рискует остаться без нее.

Тем, у кого мало времени

То есть всем вам — наш обзор главного за неделю:

«Налоговики мучают про серые зарплаты? С этим будут бороться. Бухгалтеры страдают от субсидиарки».

Хеллоуин прошел, страшилки остались

Роскомнадзор огорошил: штрафы по персональным данным станут выше.

Бухгалтерское сообщество тоже: там недовольны, что вакансий стало слишком много (а все потому что зарплаты-то падают...).

Ну, и чистый хоррор. 20 страшилок про российский бизнес.

Ваша бесстрашная редакция