Налоговики мучают про серые зарплаты? С этим будут бороться. Бухгалтеры страдают от субсидиарки. Неделя на «Клерке»

Налогоплательщики пойдут на борьбу с зарплатными комиссиями. Эксперты выделили несколько ошибок, которые приводят бухгалтеров к субсидиарке. Депутаты ошиблись (кхм...) и задним числом ухудшили положение налогоплательщиков. Главное за неделю на «Клерке».

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Главбухи, ау! Хватит работать за подчиненных. Мы продолжаем вместе с вами учиться, как сделать работу бухгалтера менее напряженной. Запишитесь на онлайн-интенсив о том, как главбуху навести порядок и перестать работать за своих сотрудников.

Темы недели

Насколько правомерно привлекать к ответственности за неявку не в кабинет начальника ИФНС, где находятся только сотрудники инспекции, а на некий незаконный «шабаш», где какой то мелкий клерк с зарплатой 20 000 рублей и серьезным видом дает указание руководителю компании с многомиллионными оборотами, кого надо уволить, от какой аренды отказаться и кому повысить зарплату.

Если бухгалтер не передал документы, исказил данные в отчетности, либо участвовал в совершении сделок по выводу активов должника, то шансы на привлечение его к субсидиарной ответственности резко возрастают.

Принятые изменения напоминают о бессмертной фразе Черномырдина: хотели как лучше, а получилось как всегда.

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«Ночной бухгалтер»

За 5 ноября: Бухгалтеры будут еще меньше получать;

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