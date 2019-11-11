Налоговики мучают про серые зарплаты? С этим будут бороться. Бухгалтеры страдают от субсидиарки. Неделя на «Клерке»

Налогоплательщики пойдут на борьбу с зарплатными комиссиями. Эксперты выделили несколько ошибок, которые приводят бухгалтеров к субсидиарке. Депутаты ошиблись (кхм...) и задним числом ухудшили положение налогоплательщиков. Главное за неделю на «Клерке».
ТОП-3 новостей
1. У ФНС будут новые полномочия. Это коснется всех компаний и ИП.
2. У алиментов будет минимальный размер.
3. Кто виноват в низких зарплатах бухгалтеров.
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5. Минфин высказался про продление ЕНВД.
Главбухи, ау! Хватит работать за подчиненных.
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Темы недели
1. Как зарплатные комиссии кошмарят бизнес. Пора выходить на борьбу с ними.
Насколько правомерно привлекать к ответственности за неявку не в кабинет начальника ИФНС, где находятся только сотрудники инспекции, а на некий незаконный «шабаш», где какой то мелкий клерк с зарплатой 20 000 рублей и серьезным видом дает указание руководителю компании с многомиллионными оборотами, кого надо уволить, от какой аренды отказаться и кому повысить зарплату.
2. Главбух и субсидиарка. Что нужно сделать, чтобы самому платить по налоговым долгам компании.
3. Как Госдума задним числом ухудшила положение налогоплательщиков и что теперь с этим делать.
Принятые изменения напоминают о бессмертной фразе Черномырдина: хотели как лучше, а получилось как всегда.
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1. Скоро ИП запретят оставлять свои авто возле своего дома.
2. Пенсионные накопления разрешат тратить на покупку жилья.
3. Расходы на выплату депутатских пенсий оплачивают простые пенсионеры.
«Ночной бухгалтер»
За 5 ноября: Бухгалтеры будут еще меньше получать;
За 6 ноября: Кто объявил отпуск с 1-го по 5-е вне закона;
За 7 ноября: За налоговиков просят забронировать номер. За ваши деньги, конечно;
За 8 ноября: Серые зарплаты. Как изгаляются налоговики в разных регионах.
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1. Как я стала бухгалтером. И как обычно это происходит в среднестатистических семьях.
2. Низкая производительность труда в России: кто виноват и что делать?
3. «Клерку» угрожают судом и штрафом до 500 000 руб. Во всем виновата первичка!
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