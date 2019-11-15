Инвестиции до 100 тыс. руб. – куда вложить? ПИФы, гараж и монеты

Вкладывать небольшие суммы в паевые инвестиционные фонды (ПИФ) - это легкий способ для начинающих инвесторов, поэтому много встречается рекламы в банках, журналах, газетах. Банки сами управляют вкладами в ПИФы, тебе не нужно вникать. Они предлагают несколько вариантов ПИФов, и ты подбираешь под свою финансовую стратегию: агрессивный, консервативный, валютный или облигации. То есть покупаешь под свой характер, чтобы не переживать из-за колебаний, и забываешь. Они работают без твоего участия. Если покупаешь пифы для продажи, большое влияние оказывает курс доллара.

Нормальный вклад в ПИФы от 5 до 20 тысяч рублей (это максимум). По стоимости они не дорогие. Если денег много, покупаешь много ПИФов. Обычно вклад делают на год примерно. Если какой-то ПИФ «выстреливает», его обычно продают, если не верят, что он дальше будет расти, чтобы зафиксировать прибыль.

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Я покупал ПИФы в банке, там же можно посмотреть котировки, сколько они стоят. Это один из способов инвестирования, где не надо много знаний. Преимущество этого способа инвестирования в том, что простой вход, простой выход. Это не как на фондовом рынке, где надо искать брокера, с ним торговаться, устанавливать специальные приложения, чтобы следить за котировками.

Гарантии прибыли в ПИФах не дают. Если нефть начинает падать, то и прибыли от ПИФов в этом направлении не будет.

В ПИФы я советую вкладывать деньги долгосрочно. ПИФы имеют корреляцию с фондовым рынком. Если фондовый рынок падает, то и ПИФы падают в несколько раз. В этот момент надо вкладываться в валюту.

Как определить, что ПИФы будут падать? Например, кто-то вложился в «голубые фишки» (акции наиболее крупных, ликвидных и надёжных компаний со стабильными показателями доходности, а также сами эти компании), и фондовый рынок начинает падать. ПИФы не сразу реагируют, а немного после. Соответственно, к моменту падения ПИФов ты уже знаешь, это прогнозируемо. Тогда можно вложиться в другую инвестицию. Когда фондовый рынок падает, обычно вкладывают в драгметаллы.

Гараж приносит 20-30% годовых, если сдавать в аренду. Это тоже легкий способ инвестирования: любой может купить, любой может сдать. Из рисков: надо посмотреть, чтобы гараж не стоял в зоне отчуждения, чтобы его не снесли.

Гараж я покупал за 95 тысяч рублей, плюс 5 тысяч рублей за оформление. 100 тысяч рублей, в общем. Сдавал в аренду за 2500 рублей в месяц.

Можно купить гараж за 80 тысяч рублей, но это очень опасно. Он скорее всего будет «убитый». Хороший гараж, который можно сдать потом за 3500 тысяч рублей, стоит от 140 тысяч рублей.

Как посчитать доходность гаража? Например, гараж стоит 100 тысяч рублей. Сдаем в аренду за 2500 рублей в месяц. Итого в год гараж приносит 30 тысяч рублей. Из 30 тысяч рублей вычитаем 6 тысяч — это арендная плата и членский взнос, обычно. Получается, доход 24 тысячи рублей или 24% годовых.

Гараж полностью окупает себя за 3-4 года, если сдавать в аренду.

Есть еще золотые инвестиционные монеты — это Георгий Победоносец и Золотой червонец. Они стоят столько же, сколько весят. Я вчера зашел в Сбербанк на Думскую, подал за 5 минут. Продал за 22 тысячи рублей 5 монет, получил 110 тысяч рублей. А покупал я их за 16 тысяч несколько лет назад. В Сбербанке очень большая разница купли-продажи.

Можно еще золотые слитки покупать, но это не рекомендую тем, кто не разбирается. А инвестиционные монеты могут быть серебряные, они стоят около 2 тысяч рублей. Золотые — 25 тысяч рублей в среднем.

Налог за покупку или продажу инвестиционных монет платить не надо. Есть разница в стоимости монет для покупки и продажи, если брать в Сбербанке или ВТБ. Если брать у частников, «с рук», то сами договариваетесь о цене. Налог надо платить, если берешь золото в слитке.

Первые разы я не советую покупать инвестиционные монеты «с рук» где-нибудь на Авито. Лучше брать в Сбербанке, ВТБ, банке «Открытие».

Стоимость инвестиционных монет сильно меняется со временем. В последние 10 лет золото подорожало в 8 раз. Я этим летом продавал золотые монеты за 23 тысячи рублей, а покупал несколько лет назад за 16 тысяч рублей. Первые золотые монеты покупал вообще за 3 или за 6 тысяч рублей. Драгметаллы — это твердая валюта, в которую люди верят. Она обеспечена стоимостью золота. Главное, не путать инвестиционные монеты с памятными или подарочными. Стоимость инвестиционных монет растет вместе с инфляцией. Если в стране или мире кризис, то стоимость инвестиционных монет растет, потому что люди больше верят в золото, чем какие-то бумажки.

Финансовую «подушку безопасности» я храню в золотых инвестиционных монетах. Первый критерий, чтобы можно было в течение часа обналичить, а во-вторых, золото в мире всегда будет цениться, это твердая валюта.

Когда делаешь обычный вклад на какой-то срок, тебе дают % от этой суммы по итогу. А в безналичных металлических счетах, там нет никакого процента. Вы покупаете золото, серебро, платину, только не берете их в руки, эти приобретения у вас «на бумаге». Как подорожает, так подорожает, как упадет, так упадет. Бывают спады, но не существенные. Сумма вклада в безналичные металлические счета может быть от 100 рублей, то есть любой.

Можно зайти в «Сбербанк онлайн», там открыть вкладку инвестиций в безналичные металлические счета и прямо через приложение стать обладателем золота или серебра. И можно в любой момент закрыть безналичный металлический счет, там нет сроков. Я не советую меньше, чем год хранить. Конечно, если стоимость золота резко выросла, то можно продать, чтобы зафиксировать прибыль.

Главное не путать инвестиционные монеты с памятными или коллекционными. Это совсем другие.

Есть много вариантов, куда инвестировать, это могут быть облигации, акции, чужой бизнес. Начинать можно с инвестиций в 20-30 тысяч.

Для начинающих инвесторов я бы рекомендовал сделать диверсификацию. А дальше все зависит от финансовой стратегии — сохранение капитала или с целью получения прибыли.