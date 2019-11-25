График отпусков на 2020 год: кому и как составлять и чем опасно отсутствие

График отпусков на 2020 год надо утвердить не позднее чем за две недели до начала следующего года (ч. 1 ст. 123 ТК РФ). То есть не позднее 17 декабря 2019 года. Это обязательный документ для всех организаций. Индивидуальные предприниматели не обязаны составлять график, но при большом количестве работников Роструд все-таки советует его утвердить.
Зачем и кому нужен график отпусковГрафик отпусков обеспечивает право работников на ежегодный отдых, кроме того он полезен работодателю. Ведь надо планировать работу компании, заблаговременно выплачивать отпускные (за 3 дня до ухода в отпуск), заменять временно отсутствующего работника и т.д.
Работникам график тоже удобен, ведь они заранее смогут запланировать поездку на отдых.
Обратите внимание на то, что отпуска без сохранения заработной платы в графике не указываются.
Как утвердить график отпусков на 2020 годУнифицированную форму № Т-7 работодатели использовать не обязаны, но на практике чаще всего используют именно её, тем более, что она есть в бухгалтерских и кадровых программах.
Чтобы известить сотрудников о составлении графика, можно издать приказ, в котором обязать руководителей подразделений собрать у подчиненных их пожелания. Опросные листы руководители подразделений передают в кадровую службу.
График отпусков подписывается руководителем кадровой службы и утверждается руководителем организации или уполномоченным им на это лицом с учетом мотивированного мнения выборного профсоюзного органа (при его наличии).
С графиком сотрудников надо ознакомить под расписку. Для этого можно использовать лист ознакомления. Хранить график надо минимум один год (п. 693 Перечня типовых управленческих архивных документов, образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения, утв. приказом Минкультуры России от 25.08.2010 № 558).
Чем опасно отсутствие или несоблюдение графикаГосударственная инспекция труда всегда проверяет график отпусков, анализируя, точно соблюдается ли он. Само отсутствие такого графика обойдется компаниям в 50 тыс. рублей штрафа, но вот непредоставление отпуска грозит таким же штрафом уже за каждый случай (т.е. за каждого работника).
Нежелание работников полностью использовать свое право на отпуск (да-да, есть и трудоголики) может обернутся для рабодателя большими штрафами. Так что лучше следить за графиком и не допускать накопления неотгулянных отпусков.
Кто имеет право выбрать время отпускаСписок в таблице не исчерпывающий, могут быть и другие льготные категории. Например, утвержденные ведомственными или внутренними локальными актами организации.
Категория работников
Период предоставления отпуска
Документальное обоснование
Норма
|Работники в возрасте до 18 лет
|Удобное для работника время, в том числе до истечения шести месяцев непрерывной работы у данного работодателя
|Паспорт гражданина РФ, заявление работника
|Статья 267, абз. 3 ч. 3 ст. 122 ТК РФ, п. п. 1, 4 Положения о паспорте гражданина РФ (утв. Постановлением Правительства РФ от 08.07.1997 N 828)
|Женщины
|Перед началом отпуска по беременности и родам или непосредственно после него, в том числе до истечения шести месяцев непрерывной работы у данного работодателя
|Справка медицинской организации, подтверждающая беременность, листок нетрудоспособности по беременности и родам, заявление работницы
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Абзац 2 ч. 3 ст. 122, ст. 260 ТК РФ, п. 46 Порядка выдачи листков нетрудоспособности (утв. Приказом Минздравсоцразвития России от 29.06.2011 N 624н), Письмо Роструда от 18.03.2008 N
|Непосредственно после окончания отпуска по уходу за ребенком независимо от стажа работы у данного работодателя
|Приказ о предоставлении отпуска по уходу за ребенком, заявление работницы
|Статья 260 ТК РФ
|Мужья, чьи жены находятся в отпуске по беременности и родам
|Период нахождения жены в отпуске по беременности и родам. Отпуск предоставляется независимо от времени непрерывной работы супруга у данного работодателя
|Справка с места работы супруги, подтверждающая, что она находится в отпуске по беременности и родам, свидетельство о браке, заявление супруга
|Часть 4 ст. 123 ТК РФ, ст. 30 Федерального закона от 15.11.1997 N 143-ФЗ
|Работник, усыновивший ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев
|До истечения шести месяцев непрерывной работы у данного работодателя
|Решение суда об усыновлении ребенка, заявление работника
|Абзац 4 ч. 3 ст. 122 ТК РФ, ст. 274 ГПК РФ
|Один из родителей (опекунов, попечителей, приемных родителей), воспитывающий ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет
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Удобное для работника время.
Отпуск предоставляется до дня достижения ребенком-инвалидом возраста 18 лет
|
Справка об установлении инвалидности ребенка
Свидетельство о рождении (усыновлении) ребенка, документ, подтверждающий установление опеки (попечительства) над ребенком
Справка с места работы другого родителя (опекуна, попечителя, приемного родителя) о том, что он не воспользовался правом на предоставление отпуска в порядке, предусмотренном ст. 262.1 ТК РФ
|Статья 262.1, ч. 4 ст. 123 ТК РФ, ст. ст. 23, 43 Федерального закона от 15.11.1997 N 143-ФЗ, ст. 14 Федерального закона от 24.04.2008 N 48-ФЗ, п. п. 6, 7 ст. 145, п. 1 ст. 152 СК РФ, Приложение N 1 к Приказу Минздравсоцразвития России от 24.11.2010 N 1031н
|Лица, награжденные знаком «Почетный донор России», «Почетный донор СССР»
|Удобное для работника время года
|Удостоверение к нагрудному знаку «Почетный донор России», «Почетный донор СССР»
|Пункт 1 ч. 1, 2 ст. 23 Федерального закона от 20.07.2012 N 125-ФЗ, Приложение N 7 к Приказу Минздравсоцразвития России от 31.03.2005 N 246
|Работники-совместители
|Период ежегодного оплачиваемого отпуска по основному месту работы, в том числе до истечения шести месяцев работы по совместительству
|Выписка из графика отпусков (справка) о периоде ежегодного оплачиваемого отпуска с основного места работы
|Часть 1 ст. 286 ТК РФ
|Один из родителей (опекунов, попечителей), имеющий ребенка (детей) в возрасте до 18 лет, если организация-работодатель находится в районе Крайнего Севера или приравненной к нему местности
|Период сопровождения ребенка в возрасте до 18 лет, поступающего на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования или высшего образования в организации, осуществляющие образовательную деятельность, расположенные в другой местности
|Паспорт гражданина РФ, свидетельство о рождении ребенка, справка-вызов, справка с места работы второго родителя, подтверждающая, что он не воспользовался правом на отпуск в указанный период
|Часть 5 ст. 322 ТК РФ, п. п. 1, 4 Положения о паспорте гражданина РФ (утв. Постановлением Правительства РФ от 08.07.1997 N 828), Приложение к Приказу Минобрнауки России от 19.12.2013 N 1368
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Лица:
1) получившие (перенесшие) лучевую болезнь и другие заболевания, связанные с воздействием радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС или с работами по ликвидации ее последствий;
2) ставшие инвалидами вследствие чернобыльской катастрофы, перечисленные в п. 2 ч. 1 ст. 13 Закона РФ от 15.05.1991 N 1244-1
|Удобное для работника время
|Удостоверение получившего(ей) или перенесшего(ей) лучевую болезнь и другие заболевания, связанные с радиационным воздействием вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС; ставшего(ей) инвалидом
|Пункты 1, 2 ч. 1 ст. 13, п. 5 ч. 1 ст. 14, ч. 4 ст. 15 Закона РФ от 15.05.1991 N 1244-1, п. 2 Порядка, утвержденного Приказом МЧС России N 728, Минздравсоцразвития России N 832, Минфина России N 166н от 08.12.2006, и Приложение N 1 к нему
|Рабочие и служащие, военнослужащие, лица начальствующего и рядового состава ОВД и Государственной противопожарной службы, которые получили профессиональные заболевания, связанные с лучевым воздействием на работах в зоне отчуждения, в том числе инвалиды из числа указанных лиц
|Удобное для работника время
|Удостоверение получившего(ей) или перенесшего(ей) лучевую болезнь и другие заболевания, связанные с радиационным воздействием вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС; ставшего(ей) инвалидом
|Пункт 5 ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 16 Закона РФ от 15.05.1991 N 1244-1, п. 2 Порядка, утвержденного Приказом МЧС России N 728, Минздравсоцразвития России N 832, Минфина России N 166н от 08.12.2006, и Приложение N 1 к нему
|Лица, участвовавшие в ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, перечисленные в п. п. 3, 4 ч. 1 ст. 13 Закона РФ от 15.05.1991 N 1244-1
|Удобное для работника время
|Удостоверение участника ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС
|Пункты 3, 4 ч. 1 ст. 13, абз. 1 ч. 1, п. 1 ч. 3, ч. 4 ст. 15 Закона РФ от 15.05.1991 N 1244-1, п. 2 Порядка, утвержденного Приказом МЧС России N 727, Минздравсоцразвития России N 831, Минфина России N 165н от 08.12.2006, и Приложение N 1 или N 2 к нему
|Лица, эвакуированные из зоны отчуждения или переселенные из зоны отселения либо выехавшие в добровольном порядке из указанных зон, включая детей, в том числе детей, которые в момент эвакуации находились в состоянии внутриутробного развития
|Удобное для работника время
|Специальное удостоверение единого образца гражданина, подвергшегося воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС
|Пункт 6 ч. 1 ст. 13, п. 5 ч. 1 ст. 14, ч. 1 ст. 17 Закона РФ от 15.05.1991 N 1244-1, п. 2 Порядка, утвержденного Приказом МЧС России N 228, Минздравсоцразвития России N 271, Минфина России N 63н от 11.04.2006, и Приложение N 1 к нему
|Граждане, подвергшиеся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне и получившие суммарную (накопленную) эффективную дозу облучения, превышающую 5 сЗв (бэр)
|Удобное для работника время
|Удостоверение гражданина, подвергшегося радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне
|Пункт 15 ст. 2, ст. 5 Федерального закона от 10.01.2002 N 2-ФЗ, Приложение N 4 к Порядку, утвержденному Приказом МЧС России от 18.09.2009 N 540
|Дети первого и второго поколений граждан, принимавших в 1957 и 1958 гг. непосредственное участие в работах по ликвидации последствий аварии на производственном объединении «Маяк», страдающие заболеваниями вследствие воздействия радиации на их родителей
|Удобное для работника время
|Справка установленного образца
|Статья 12 Федерального закона от 26.11.1998 N 175-ФЗ, п. 5 ч. 1 ст. 14 Закона РФ от 15.05.1991 N 1244-1, Приложение N 8 к Положению, утвержденному Приказом МЧС России от 24.04.2000 N 229
|Лица из подразделения особого риска, перечисленные в п. 1 Постановления ВС РФ от 27.12.1991 N 2123-1
|Удобное для работника время
|Удостоверение участника действий подразделений особого риска
|Пункт 5 ч. 1 ст. 14 Закона РФ от 15.05.1991 N 1244-1, абз. 1 — 3 п. 2 Постановления ВС РФ от 27.12.1991 N 2123-1, п. 1 Порядка, утвержденного Приказом Министра обороны РФ от 22.09.2016 N 590, и Приложение N 5 к нему
|Ветераны боевых действий
|Удобное для работника время
|Удостоверение ветерана боевых действий
|Подпункт 11 п. 1 ст. 16, пп. 4 п. 2 ст. 16, пп. 3 п. 3 ст. 16 Федерального закона от 12.01.1995 N 5-ФЗ, п. 1 Инструкции о порядке заполнения, выдачи и учета удостоверения ветерана боевых действий (утв. Постановлением Правительства РФ от 19.12.2003 N 763); единый образец бланка удостоверения ветерана боевых действий (утв. Постановлением Правительства РФ от 19.12.2003 N 763)
|Супруги военнослужащих
|Время отпуска супруга-военнослужащего
|Свидетельство о заключении брака, документ, подтверждающий предоставление отпуска супругу-военнослужащему (например, справка с места службы, выписка из графика отпусков, копия приказа на отпуск)
|Статья 30 Федерального закона от 15.11.1997 N 143-ФЗ, п. 11 ст. 11 Федерального закона от 27.05.1998 N 76-ФЗ «О статусе военнослужащих»
|Герои Социалистического Труда, Герои Труда Российской Федерации и полные кавалеры ордена Трудовой Славы
|Удобное для работника время
|Удостоверение о присвоении звания, удостоверение к соответствующей государственной награде, орденская книжка награжденного орденами Трудовой Славы трех степеней
|Часть 2 ст. 6 Федерального закона от 09.01.1997 N 5-ФЗ, п. 9 Инструкции, утвержденной Постановлением Президиума ВС СССР от 11.06.1980 N 2260-X, образцы бланков удостоверений к государственным наградам Российской Федерации, государственным наградам СССР, званию Героя Российской Федерации, бланков Грамоты о присвоении звания Героя Российской Федерации (утв. Указом Президента РФ от 07.09.2010 N 1099), образец бланка удостоверения Героя Труда Российской Федерации, бланка Грамоты о присвоении звания Героя Труда Российской Федерации (утв. Указом Президента РФ от 29.03.2013 N 294)
|Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации и полные кавалеры ордена Славы
|Удобное для работника время
|Удостоверение к соответствующей государственной награде
|Пункты 1, 2 ст. 1.1, п. 3 ст. 8 Закона РФ от 15.01.1993 N 4301-1 «О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы», образцы бланков удостоверений к государственным наградам Российской Федерации, государственным наградам СССР, званию Героя Российской Федерации, бланков Грамоты о присвоении звания Героя Российской Федерации (утв. Указом Президента РФ от 07.09.2010 N 1099)
|Работники, отозванные из ежегодного оплачиваемого отпуска
|В удобное для работника время в течение текущего рабочего года либо путем присоединения к отпуску за следующий рабочий год
|Приказ об отзыве работника из ежегодного оплачиваемого отпуска, график отпусков
|Часть 2 ст. 125 ТК РФ
|Работники, имеющие трех и более детей в возрасте до 12 лет
|Удобное для работника время
|Свидетельства о рождении детей, заявление работника
|Статья 262.2 ТК РФ
Можно ли будет изменить графикСогласно части 2 статьи 123 Трудового кодекса утвержденный график отпусков обязателен для исполнения как работодателем, так и работниками. Однако по соглашению сторон дата начала отпуска может быть изменена. Для этого в форме Т-7 предусмотрены графы 8 и 9.
Кроме того, график может быть изменен из-за отзыва работника из отпуска. Вот для такого случая в форме граф нет, но можно использовать графу 10 «Примечания».
Третий случай изменения графика — прием на работу нового сотрудника. В этом случае можно оформить дополнение к Т-7.
Что еще надо учестьСведения об отпуске внешнего совместителя вносить не обязательно, но допустимо. Для этого можно запросить у совместителя справку с места основной работы.
Неиспользованные ежегодные отпуска за предыдущие периоды работы тоже можно включать, а можно не включать.
Следует иметь ввиду, что время отпуска должно быть указано конкретными датами, а не просто месяцем, на этом настаивает Роструд.
Дополнительные отпуска за вредные условия труда должны быть обязательно включены в график.