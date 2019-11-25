График отпусков на 2020 год: кому и как составлять и чем опасно отсутствие

График отпусков на 2020 год надо утвердить не позднее чем за две недели до начала следующего года (ч. 1 ст. 123 ТК РФ). То есть не позднее 17 декабря 2019 года. Это обязательный документ для всех организаций. Индивидуальные предприниматели не обязаны составлять график, но при большом количестве работников Роструд все-таки советует его утвердить.

Зачем и кому нужен график отпусков

График отпусков обеспечивает право работников на ежегодный отдых, кроме того он полезен работодателю. Ведь надо планировать работу компании, заблаговременно выплачивать отпускные (за 3 дня до ухода в отпуск), заменять временно отсутствующего работника и т.д.

Работникам график тоже удобен, ведь они заранее смогут запланировать поездку на отдых.

Обратите внимание на то, что отпуска без сохранения заработной платы в графике не указываются.

Как утвердить график отпусков на 2020 год

Унифицированную форму № Т-7 работодатели использовать не обязаны, но на практике чаще всего используют именно её, тем более, что она есть в бухгалтерских и кадровых программах.

Чтобы известить сотрудников о составлении графика, можно издать приказ, в котором обязать руководителей подразделений собрать у подчиненных их пожелания. Опросные листы руководители подразделений передают в кадровую службу.

График отпусков подписывается руководителем кадровой службы и утверждается руководителем организации или уполномоченным им на это лицом с учетом мотивированного мнения выборного профсоюзного органа (при его наличии).

С графиком сотрудников надо ознакомить под расписку. Для этого можно использовать лист ознакомления. Хранить график надо минимум один год (п. 693 Перечня типовых управленческих архивных документов, образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения, утв. приказом Минкультуры России от 25.08.2010 № 558).

Чем опасно отсутствие или несоблюдение графика

Государственная инспекция труда всегда проверяет график отпусков, анализируя, точно соблюдается ли он. Само отсутствие такого графика обойдется компаниям в 50 тыс. рублей штрафа, но вот непредоставление отпуска грозит таким же штрафом уже за каждый случай (т.е. за каждого работника).

Нежелание работников полностью использовать свое право на отпуск (да-да, есть и трудоголики) может обернутся для рабодателя большими штрафами. Так что лучше следить за графиком и не допускать накопления неотгулянных отпусков.

Кто имеет право выбрать время отпуска

Список в таблице не исчерпывающий, могут быть и другие льготные категории. Например, утвержденные ведомственными или внутренними локальными актами организации.

Категория работников Период предоставления отпуска Документальное обоснование Норма Работники в возрасте до 18 лет Удобное для работника время, в том числе до истечения шести месяцев непрерывной работы у данного работодателя Паспорт гражданина РФ, заявление работника Статья 267, абз. 3 ч. 3 ст. 122 ТК РФ, п. п. 1, 4 Положения о паспорте гражданина РФ (утв. Постановлением Правительства РФ от 08.07.1997 N 828) Женщины Перед началом отпуска по беременности и родам или непосредственно после него, в том числе до истечения шести месяцев непрерывной работы у данного работодателя Справка медицинской организации, подтверждающая беременность, листок нетрудоспособности по беременности и родам, заявление работницы Абзац 2 ч. 3 ст. 122, ст. 260 ТК РФ, п. 46 Порядка выдачи листков нетрудоспособности (утв. Приказом Минздравсоцразвития России от 29.06.2011 N 624н), Письмо Роструда от 18.03.2008 N 659-6-0 Непосредственно после окончания отпуска по уходу за ребенком независимо от стажа работы у данного работодателя Приказ о предоставлении отпуска по уходу за ребенком, заявление работницы Статья 260 ТК РФ Мужья, чьи жены находятся в отпуске по беременности и родам Период нахождения жены в отпуске по беременности и родам. Отпуск предоставляется независимо от времени непрерывной работы супруга у данного работодателя Справка с места работы супруги, подтверждающая, что она находится в отпуске по беременности и родам, свидетельство о браке, заявление супруга Часть 4 ст. 123 ТК РФ, ст. 30 Федерального закона от 15.11.1997 N 143-ФЗ Работник, усыновивший ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев До истечения шести месяцев непрерывной работы у данного работодателя Решение суда об усыновлении ребенка, заявление работника Абзац 4 ч. 3 ст. 122 ТК РФ, ст. 274 ГПК РФ Один из родителей (опекунов, попечителей, приемных родителей), воспитывающий ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет Удобное для работника время. Отпуск предоставляется до дня достижения ребенком-инвалидом возраста 18 лет Справка об установлении инвалидности ребенка Свидетельство о рождении (усыновлении) ребенка, документ, подтверждающий установление опеки (попечительства) над ребенком Справка с места работы другого родителя (опекуна, попечителя, приемного родителя) о том, что он не воспользовался правом на предоставление отпуска в порядке, предусмотренном ст. 262.1 ТК РФ Статья 262.1, ч. 4 ст. 123 ТК РФ, ст. ст. 23, 43 Федерального закона от 15.11.1997 N 143-ФЗ, ст. 14 Федерального закона от 24.04.2008 N 48-ФЗ, п. п. 6, 7 ст. 145, п. 1 ст. 152 СК РФ, Приложение N 1 к Приказу Минздравсоцразвития России от 24.11.2010 N 1031н Лица, награжденные знаком «Почетный донор России», «Почетный донор СССР» Удобное для работника время года Удостоверение к нагрудному знаку «Почетный донор России», «Почетный донор СССР» Пункт 1 ч. 1, 2 ст. 23 Федерального закона от 20.07.2012 N 125-ФЗ, Приложение N 7 к Приказу Минздравсоцразвития России от 31.03.2005 N 246 Работники-совместители Период ежегодного оплачиваемого отпуска по основному месту работы, в том числе до истечения шести месяцев работы по совместительству Выписка из графика отпусков (справка) о периоде ежегодного оплачиваемого отпуска с основного места работы Часть 1 ст. 286 ТК РФ Один из родителей (опекунов, попечителей), имеющий ребенка (детей) в возрасте до 18 лет, если организация-работодатель находится в районе Крайнего Севера или приравненной к нему местности Период сопровождения ребенка в возрасте до 18 лет, поступающего на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования или высшего образования в организации, осуществляющие образовательную деятельность, расположенные в другой местности Паспорт гражданина РФ, свидетельство о рождении ребенка, справка-вызов, справка с места работы второго родителя, подтверждающая, что он не воспользовался правом на отпуск в указанный период Часть 5 ст. 322 ТК РФ, п. п. 1, 4 Положения о паспорте гражданина РФ (утв. Постановлением Правительства РФ от 08.07.1997 N 828), Приложение к Приказу Минобрнауки России от 19.12.2013 N 1368 Лица: 1) получившие (перенесшие) лучевую болезнь и другие заболевания, связанные с воздействием радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС или с работами по ликвидации ее последствий; 2) ставшие инвалидами вследствие чернобыльской катастрофы, перечисленные в п. 2 ч. 1 ст. 13 Закона РФ от 15.05.1991 N 1244-1 Удобное для работника время Удостоверение получившего(ей) или перенесшего(ей) лучевую болезнь и другие заболевания, связанные с радиационным воздействием вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС; ставшего(ей) инвалидом Пункты 1, 2 ч. 1 ст. 13, п. 5 ч. 1 ст. 14, ч. 4 ст. 15 Закона РФ от 15.05.1991 N 1244-1, п. 2 Порядка, утвержденного Приказом МЧС России N 728, Минздравсоцразвития России N 832, Минфина России N 166н от 08.12.2006, и Приложение N 1 к нему Рабочие и служащие, военнослужащие, лица начальствующего и рядового состава ОВД и Государственной противопожарной службы, которые получили профессиональные заболевания, связанные с лучевым воздействием на работах в зоне отчуждения, в том числе инвалиды из числа указанных лиц Удобное для работника время Удостоверение получившего(ей) или перенесшего(ей) лучевую болезнь и другие заболевания, связанные с радиационным воздействием вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС; ставшего(ей) инвалидом Пункт 5 ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 16 Закона РФ от 15.05.1991 N 1244-1, п. 2 Порядка, утвержденного Приказом МЧС России N 728, Минздравсоцразвития России N 832, Минфина России N 166н от 08.12.2006, и Приложение N 1 к нему Лица, участвовавшие в ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, перечисленные в п. п. 3, 4 ч. 1 ст. 13 Закона РФ от 15.05.1991 N 1244-1 Удобное для работника время Удостоверение участника ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС Пункты 3, 4 ч. 1 ст. 13, абз. 1 ч. 1, п. 1 ч. 3, ч. 4 ст. 15 Закона РФ от 15.05.1991 N 1244-1, п. 2 Порядка, утвержденного Приказом МЧС России N 727, Минздравсоцразвития России N 831, Минфина России N 165н от 08.12.2006, и Приложение N 1 или N 2 к нему Лица, эвакуированные из зоны отчуждения или переселенные из зоны отселения либо выехавшие в добровольном порядке из указанных зон, включая детей, в том числе детей, которые в момент эвакуации находились в состоянии внутриутробного развития Удобное для работника время Специальное удостоверение единого образца гражданина, подвергшегося воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС Пункт 6 ч. 1 ст. 13, п. 5 ч. 1 ст. 14, ч. 1 ст. 17 Закона РФ от 15.05.1991 N 1244-1, п. 2 Порядка, утвержденного Приказом МЧС России N 228, Минздравсоцразвития России N 271, Минфина России N 63н от 11.04.2006, и Приложение N 1 к нему Граждане, подвергшиеся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне и получившие суммарную (накопленную) эффективную дозу облучения, превышающую 5 сЗв (бэр) Удобное для работника время Удостоверение гражданина, подвергшегося радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне Пункт 15 ст. 2, ст. 5 Федерального закона от 10.01.2002 N 2-ФЗ, Приложение N 4 к Порядку, утвержденному Приказом МЧС России от 18.09.2009 N 540 Дети первого и второго поколений граждан, принимавших в 1957 и 1958 гг. непосредственное участие в работах по ликвидации последствий аварии на производственном объединении «Маяк», страдающие заболеваниями вследствие воздействия радиации на их родителей Удобное для работника время Справка установленного образца Статья 12 Федерального закона от 26.11.1998 N 175-ФЗ, п. 5 ч. 1 ст. 14 Закона РФ от 15.05.1991 N 1244-1, Приложение N 8 к Положению, утвержденному Приказом МЧС России от 24.04.2000 N 229 Лица из подразделения особого риска, перечисленные в п. 1 Постановления ВС РФ от 27.12.1991 N 2123-1 Удобное для работника время Удостоверение участника действий подразделений особого риска Пункт 5 ч. 1 ст. 14 Закона РФ от 15.05.1991 N 1244-1, абз. 1 — 3 п. 2 Постановления ВС РФ от 27.12.1991 N 2123-1, п. 1 Порядка, утвержденного Приказом Министра обороны РФ от 22.09.2016 N 590, и Приложение N 5 к нему Ветераны боевых действий Удобное для работника время Удостоверение ветерана боевых действий Подпункт 11 п. 1 ст. 16, пп. 4 п. 2 ст. 16, пп. 3 п. 3 ст. 16 Федерального закона от 12.01.1995 N 5-ФЗ, п. 1 Инструкции о порядке заполнения, выдачи и учета удостоверения ветерана боевых действий (утв. Постановлением Правительства РФ от 19.12.2003 N 763); единый образец бланка удостоверения ветерана боевых действий (утв. Постановлением Правительства РФ от 19.12.2003 N 763) Супруги военнослужащих Время отпуска супруга-военнослужащего Свидетельство о заключении брака, документ, подтверждающий предоставление отпуска супругу-военнослужащему (например, справка с места службы, выписка из графика отпусков, копия приказа на отпуск) Статья 30 Федерального закона от 15.11.1997 N 143-ФЗ, п. 11 ст. 11 Федерального закона от 27.05.1998 N 76-ФЗ «О статусе военнослужащих» Герои Социалистического Труда, Герои Труда Российской Федерации и полные кавалеры ордена Трудовой Славы Удобное для работника время Удостоверение о присвоении звания, удостоверение к соответствующей государственной награде, орденская книжка награжденного орденами Трудовой Славы трех степеней Часть 2 ст. 6 Федерального закона от 09.01.1997 N 5-ФЗ, п. 9 Инструкции, утвержденной Постановлением Президиума ВС СССР от 11.06.1980 N 2260-X, образцы бланков удостоверений к государственным наградам Российской Федерации, государственным наградам СССР, званию Героя Российской Федерации, бланков Грамоты о присвоении звания Героя Российской Федерации (утв. Указом Президента РФ от 07.09.2010 N 1099), образец бланка удостоверения Героя Труда Российской Федерации, бланка Грамоты о присвоении звания Героя Труда Российской Федерации (утв. Указом Президента РФ от 29.03.2013 N 294) Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации и полные кавалеры ордена Славы Удобное для работника время Удостоверение к соответствующей государственной награде Пункты 1, 2 ст. 1.1, п. 3 ст. 8 Закона РФ от 15.01.1993 N 4301-1 «О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы», образцы бланков удостоверений к государственным наградам Российской Федерации, государственным наградам СССР, званию Героя Российской Федерации, бланков Грамоты о присвоении звания Героя Российской Федерации (утв. Указом Президента РФ от 07.09.2010 N 1099) Работники, отозванные из ежегодного оплачиваемого отпуска В удобное для работника время в течение текущего рабочего года либо путем присоединения к отпуску за следующий рабочий год Приказ об отзыве работника из ежегодного оплачиваемого отпуска, график отпусков Часть 2 ст. 125 ТК РФ Работники, имеющие трех и более детей в возрасте до 12 лет Удобное для работника время Свидетельства о рождении детей, заявление работника Статья 262.2 ТК РФ

Если работник имеет право на выбор времени отпуска, лучше взять у него заявление о том, в какое время он хотел бы его получить.При наличии такого заявления и учете пожелания работника при составлении графика изменить впоследствии время использования отпуска можно только по взаимному согласию сторон.

Можно ли будет изменить график

Согласно части 2 статьи 123 Трудового кодекса утвержденный график отпусков обязателен для исполнения как работодателем, так и работниками. Однако по соглашению сторон дата начала отпуска может быть изменена. Для этого в форме Т-7 предусмотрены графы 8 и 9.

Кроме того, график может быть изменен из-за отзыва работника из отпуска. Вот для такого случая в форме граф нет, но можно использовать графу 10 «Примечания».

Третий случай изменения графика — прием на работу нового сотрудника. В этом случае можно оформить дополнение к Т-7.

Что еще надо учесть

Сведения об отпуске внешнего совместителя вносить не обязательно, но допустимо. Для этого можно запросить у совместителя справку с места основной работы.

Неиспользованные ежегодные отпуска за предыдущие периоды работы тоже можно включать, а можно не включать.

Следует иметь ввиду, что время отпуска должно быть указано конкретными датами, а не просто месяцем, на этом настаивает Роструд.

Дополнительные отпуска за вредные условия труда должны быть обязательно включены в график.

Образец графика на 2020 год