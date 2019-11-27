«Ночной бухгалтер». Малому бизнесу хотят сильно снизить налоги

Наверху пошли разговоры, что неплохо бы малому и среднему бизнесу ввести безналоговый режим.
Аттракцион невиданной щедрости
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко выступила за корректировку фискальной политики в отношении малого и среднего предпринимательства.
Оказывается, бизнес страдает и надо что-то с этим делать.
А вот министр Орешкин обвинил бизнес в низкой прибыли, за которой прячутся от контролеров.
Вообще, смелый человек — Орешкин. Давеча только писали, во сколько нам обходится его любовь к футболу.
Конец года близко
Пока есть время, готовьтесь к изменениям-2020: электронные трудовые книжки: что надо сделать работодателям.
Мы тоже готовимся к НГ вовсю и замутили предновогоднюю акцию на онлайн-курсы для бухгалтеров и ИП. Впервые: распродаем пакеты курсов. Это сэкономит вам до 65% их стоимости.
Неожиданное дня
Все неплательщики налогов могут быть уволены с работы. Такое заявление сделал глава Дагестана.
А вот тут — неожиданное про сдачу годового баланса.
1С: Бухгалтерия как мужчина мечты — удовлетворит любые ваши прихоти.
Например, проконтролирует сроки сдачи отчетности и сроки ответов на требования от ИФНС. Подготовит отчеты по недостающим документам или автоматически найдет и изменит дубли в справочниках. Сделает сверку выручки по декларации на прибыль и НДС.
И это еще не все!
Хотите посмотреть и попробовать как это работает?
P.S.
Помните, несколько лет назад Матвиенко тоже высказалась о важном — о том, что сосульки правильнее называть сосулями.
И тогда Павел Шапчиц написал гениальное:
Срезают лазером сосули,
В лицо впиваются снежины.
До остановы добегу ли,
В снегу не утопив ботины?
А дома ждёт меня тарела,
Тарела гречи с белой булой;
В ногах — резиновая грела,
И тапы мягкие под стулом.
В железной бане — две селёды,
Торчат оттуда ложа с вилой.
Есть рюма и бутыла с водой,
Она обед мой завершила.
Я в кружу положу завары,
Раскрою «Кобзаря» Шевчены —
Поэта уровня Петрары
И Валентины Матвиены.
Мы скромно добавили от себя:
Судсидиара с уголовой
Несут бухгалтерам тревоги.
Но что поделаешь?
Налоги — в бюджет прибавой
Мы в дверь — ноги
Ваша поэтическая редакция