Клерк.Ру

«Ночной бухгалтер». Малому бизнесу хотят сильно снизить налоги

Иллюстрация: Ирина Григорьева / Клерк.ру

Наверху пошли разговоры, что неплохо бы малому и среднему бизнесу ввести безналоговый режим.

Аттракцион невиданной щедрости

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко выступила за корректировку фискальной политики в отношении малого и среднего предпринимательства.

Оказывается, бизнес страдает и надо что-то с этим делать.

А вот министр Орешкин обвинил бизнес в низкой прибыли, за которой прячутся от контролеров.

Вообще, смелый человек — Орешкин. Давеча только писали, во сколько нам обходится его любовь к футболу.

Конец года близко

Пока есть время, готовьтесь к изменениям-2020: электронные трудовые книжки: что надо сделать работодателям.

Мы тоже готовимся к НГ вовсю и замутили предновогоднюю акцию на онлайн-курсы для бухгалтеров и ИП. Впервые: распродаем пакеты курсов. Это сэкономит вам до 65% их стоимости.

Неожиданное дня

Все неплательщики налогов могут быть уволены с работы. Такое заявление сделал глава Дагестана.

А вот тут — неожиданное про сдачу годового баланса.

1С: Бухгалтерия как мужчина мечты — удовлетворит любые ваши прихоти.
Например, проконтролирует сроки сдачи отчетности и сроки ответов на требования от ИФНС. Подготовит отчеты по недостающим документам или автоматически найдет и изменит дубли в справочниках. Сделает сверку выручки по декларации на прибыль и НДС.
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P.S.

Помните, несколько лет назад Матвиенко тоже высказалась о важном — о том, что сосульки правильнее называть сосулями.

И тогда Павел Шапчиц написал гениальное:

Срезают лазером сосули,
В лицо впиваются снежины.
До остановы добегу ли,
В снегу не утопив ботины?

А дома ждёт меня тарела,
Тарела гречи с белой булой;
В ногах — резиновая грела,
И тапы мягкие под стулом.

В железной бане — две селёды,
Торчат оттуда ложа с вилой.
Есть рюма и бутыла с водой,
Она обед мой завершила.

Я в кружу положу завары,
Раскрою «Кобзаря» Шевчены —
Поэта уровня Петрары
И Валентины Матвиены.

Мы скромно добавили от себя:

Судсидиара с уголовой

Несут бухгалтерам тревоги.

Но что поделаешь?

Налоги — в бюджет прибавой

Мы в дверь — ноги

Ваша поэтическая редакция

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