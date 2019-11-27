«Ночной бухгалтер». Малому бизнесу хотят сильно снизить налоги

Наверху пошли разговоры, что неплохо бы малому и среднему бизнесу ввести безналоговый режим.

Аттракцион невиданной щедрости

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко выступила за корректировку фискальной политики в отношении малого и среднего предпринимательства.

Оказывается, бизнес страдает и надо что-то с этим делать.

А вот министр Орешкин обвинил бизнес в низкой прибыли, за которой прячутся от контролеров.

Вообще, смелый человек — Орешкин. Давеча только писали, во сколько нам обходится его любовь к футболу.

Конец года близко

Пока есть время, готовьтесь к изменениям-2020: электронные трудовые книжки: что надо сделать работодателям.

Мы тоже готовимся к НГ вовсю и замутили предновогоднюю акцию на онлайн-курсы для бухгалтеров и ИП. Впервые: распродаем пакеты курсов. Это сэкономит вам до 65% их стоимости.

Неожиданное дня Все неплательщики налогов могут быть уволены с работы. Такое заявление сделал глава Дагестана. А вот тут — неожиданное про сдачу годового баланса. 1С: Бухгалтерия как мужчина мечты — удовлетворит любые ваши прихоти.

Например, проконтролирует сроки сдачи отчетности и сроки ответов на требования от ИФНС. Подготовит отчеты по недостающим документам или автоматически найдет и изменит дубли в справочниках. Сделает сверку выручки по декларации на прибыль и НДС.

И это еще не все!

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Помните, несколько лет назад Матвиенко тоже высказалась о важном — о том, что сосульки правильнее называть сосулями.

И тогда Павел Шапчиц написал гениальное:

Срезают лазером сосули,

В лицо впиваются снежины.

До остановы добегу ли,

В снегу не утопив ботины?



А дома ждёт меня тарела,

Тарела гречи с белой булой;

В ногах — резиновая грела,

И тапы мягкие под стулом.



В железной бане — две селёды,

Торчат оттуда ложа с вилой.

Есть рюма и бутыла с водой,

Она обед мой завершила.



Я в кружу положу завары,

Раскрою «Кобзаря» Шевчены —

Поэта уровня Петрары

И Валентины Матвиены.

Мы скромно добавили от себя:

Судсидиара с уголовой Несут бухгалтерам тревоги. Но что поделаешь? Налоги — в бюджет прибавой Мы в дверь — ноги

Ваша поэтическая редакция