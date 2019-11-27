Орешкин обвинил бизнес в низкой прибыли, за которой прячутся от контролеров

Министр Орешкин отметил, что мотивация предприятий для повышения производительности — это в том числе вопрос отношения к бизнесу и прибыли. Сейчас, по словам министра, предприниматели боятся увеличивать производительность труда и прибыль из-за повышенного внимания контролирующих органов и просьб региональных властей, пишет РБК.
Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов счел излишне пессимистичным рассказ Орешкина и отметил, что «не все так печально».
«Вы такую картину нарисовали, что после повышения производительности труда сразу придут правоохранители, налоговики. Это исключительные случаи. Может быть, они и есть, но повышение производительности труда, повышение прибыли никак не связано с дополнительными налоговыми проверками», — заявил он.Силуанов подчеркнул, что рост прибыли не является критерием для налоговых контролеров, чтобы выходить на предприятия с проверкой. Нацпроект «Производительность труда и поддержка занятости» предусматривает ежегодный прирост производительности на предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики на 5% в год.
Министры (Орешкин и Силуанов), у наших предпринимателей просто ниже запросы к жизни.