«Ночной бухгалтер». ЦБ ужесточит расчеты безналом, потому что боится

Наши власти не доверяют криптовалюте, хотя она так же неизбежна, как мандарины 31 декабря.
Впереди планеты всей
К черту блокчейн, в ЦБ боятся новых слов.
Внесут поправки в расчеты безналичным способом.
Крипту хотят запретить. Неполностью (думаем, все еще впереди): пока только вводят запрет на использование криптовалют для оплаты товаров и услуг.
Хорошие новости
Коротко, но приятно:
- Банковские комиссии за коммуналку отменят;
- Кто-то сможет получить два маткапитала;
- Контролеров станет меньше.
Приглашаем на семинар Марины Климовой: «Учетная политика — 2020 и бухгалтерская отчетность за 2019 год: все сложные вопросы и новые требования законодательства».
Рассмотрим сложные вопросы бухгалтерской отчетности за 2019, в частности про:
- незавершенные капвложения и ОС, подлежащие госрегистрации;
- бенефициаров организации;
- сомнительные долги;
- капремонт ОС;
- риски деятельности.
Итоги года
Потихоньку собираем обзоры по итогам 2019-го.
Бич последнего времени: субсидиарная ответственность. Эксперты отобрали 10 интересных споров 2019 года.
Ну, и вторая проблема (или решение?) современного бизнеса: дробление. Тоже подвели итоги 2019 года.
Эпично. Пятнично
«Да ты достал, я сам заполню».
Налоговики выпустили видео, как общаться с клиентами в зале и на допросе
Ваша уже почти зимняя редакция