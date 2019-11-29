«Ночной бухгалтер». ЦБ ужесточит расчеты безналом, потому что боится

Наши власти не доверяют криптовалюте, хотя она так же неизбежна, как мандарины 31 декабря.

Впереди планеты всей

К черту блокчейн, в ЦБ боятся новых слов.

Внесут поправки в расчеты безналичным способом.

Крипту хотят запретить. Неполностью (думаем, все еще впереди): пока только вводят запрет на использование криптовалют для оплаты товаров и услуг.

Хорошие новости

Коротко, но приятно:

Итоги года Потихоньку собираем обзоры по итогам 2019-го. Бич последнего времени: субсидиарная ответственность. Эксперты отобрали 10 интересных споров 2019 года. Ну, и вторая проблема (или решение?) современного бизнеса: дробление. Тоже подвели итоги 2019 года.

Эпично. Пятнично

«Да ты достал, я сам заполню».

Налоговики выпустили видео, как общаться с клиентами в зале и на допросе

Что-то инспекторы стали слишком креативными. От этого еще тревожнее.

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