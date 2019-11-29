Клерк.Ру

«Ночной бухгалтер». ЦБ ужесточит расчеты безналом, потому что боится

Иллюстрация: Ирина Григорьева / Клерк.ру

Наши власти не доверяют криптовалюте, хотя она так же неизбежна, как мандарины 31 декабря.

Впереди планеты всей

К черту блокчейн, в ЦБ боятся новых слов.

Внесут поправки в расчеты безналичным способом.

Крипту хотят запретить. Неполностью (думаем, все еще впереди): пока только вводят запрет на использование криптовалют для оплаты товаров и услуг.

Хорошие новости

Коротко, но приятно:

Приглашаем на семинар Марины Климовой: «Учетная политика — 2020 и бухгалтерская отчетность за 2019 год: все сложные вопросы и новые требования законодательства».

Рассмотрим сложные вопросы бухгалтерской отчетности за 2019, в частности про:

  • незавершенные капвложения и ОС, подлежащие госрегистрации;
  • бенефициаров организации;
  • сомнительные долги;
  • капремонт ОС;
  • риски деятельности.

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Итоги года

Потихоньку собираем обзоры по итогам 2019-го.

Бич последнего времени: субсидиарная ответственность. Эксперты отобрали 10 интересных споров 2019 года.

Ну, и вторая проблема (или решение?) современного бизнеса: дробление. Тоже подвели итоги 2019 года.

Эпично. Пятнично

«Да ты достал, я сам заполню».

Налоговики выпустили видео, как общаться с клиентами в зале и на допросе

Что-то инспекторы стали слишком креативными. От этого еще тревожнее.

Ваша уже почти зимняя редакция

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