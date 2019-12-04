Три образца уведомлений по УСН для ИП

Приближается Новый год и предпринимателям пора принимать решения о применении УСН, смены объекта или отказа от упрощенки. Предлагаем вам образцы трех уведомлений, которые подаются в таких случаях.

Обратите внимание, что все документы по УСН направляются в территориальную инспекцию, где ИП состоит на учете. Вне зависимости от места ведения деятельности.

Уведомление о переходе на УСН

Чтобы перейти на УСН с 1 января 2020 года надо подать уведомление по форме 26.2-1 в срок не позднее 31 декабря 2019 года.

Индивидуальные предприниматели не заполняют в форме поля о выручке за 9 месяцев и стоимость основных средств, поэтому в указанных полях стоят прочерки

Уведомление об отказе от УСН

Если вы решили отказаться от УСН и перейти на ОСНО, вам надо подать уведомление по форме 26.2-3 не позднее 15 января 2020 года.

Уведомление о смене объекта налогообложения

Если вы хотите поменять объект налогообложения по УСН то надо направить уведомление по форме 26.2-6 . Помните, что если вы ошибочно отправите форму 26.2-1, объект вам не изменят!

Какой реакции ждать от налоговой на поданные уведомления

Налоговые инспекции не выдают никаких сообщений о начале применении УСН, отказе от упрощенки или смене объекта налогообложения по УСН. Вот если ИП опоздает с уведомлением о переходе на УСН, ему должны направить «Сообщение о нарушении сроков уведомления о переходе на упрощенную систему налогообложения».

Чтобы подтвердить, что у ИП есть упрощенка, надо письменно запросить в своей ИФНС «Информационное письмо» по форме 26.2-7. Там будет указано, что предприниматель подавал уведомление о применении УСН.