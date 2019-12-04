«Ночной бухгалтер». Вам придется сильно поменять кадровый учет

Работников переводят на электронные трудовые книжки с 2020 года.

Закон принят. И еще один

Закон об электронных трудовых книжках принят сегодня Госдумой.

Вместе с ним принят и второй закон об обязанности работодателей представлять в ПФР сведения о трудовой деятельности работников.

Про книжки

В 2020 году перейти на электронную трудовую работники смогут в добровольном порядке.

А как дальше?

Про новую отчетность

С 1 января 2020 года работодатели обязаны ежемесячно (15 числа) подавать в ПФР сведения о трудовой деятельности, на основе которых будут формироваться электронные трудовые книжки россиян.

ПФР уже готовит две формы отчетности СЗВ-ТД (форма для предоставления сведений в ПФР о кадровых изменениях) и СЗВ-ТИ (форма для выдачи работнику).

Счастье-то какое, да?

С 2021 года работодателям станет еще хуже.

Вспомнить все

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