Многие работодатели под конец года проявляют поразительную лояльность к персоналу: устраивают пышные корпоративы, выдают премии, освобождают от работы в последние дни года. Те компании, которым бюджет не позволяет осуществить все эти излишества, стараются хотя бы выдать заработную плату за декабрь перед праздниками. Однако доброта работодателя может обернуться для него серьезными последствиями. Об этом наша статья.

Может ли работодатель выдать зарплату досрочно

Трудовой кодекс РФ не предписывает точные сроки выплаты зарплаты, они должны быть отражены во внутренних документах работодателя — правилах трудового распорядка, трудовых или коллективных договорах.

В то же время, согласно ч. 6 ст. 136 ТК РФ, есть положение, которое нарушать нельзя — это максимально допустимый промежуток времени, в течение которого обязанности работодателя по выплате зарплаты должны быть исполнены. Он не должен превышать 15 календарных дней после окончания периода начисления. Таким образом, зарплата за первую половину месяца должна быть выплачена в установленный день с 16-го по 30-е (31-е) число текущего периода, за вторую половину — с 1-го по 15-е число следующего месяца.

При этом в локальном нормативном акте, трудовом договоре можно зафиксировать положения о выплате заработной платы чаще чем два раза в месяц (письмо Минтруда РФ от 28.11.2016 № 14-1/В-1180).

Если день выплаты зарплаты совпадает с выходным или нерабочим праздничным днем, ее необходимо выплатить накануне этого дня. Такое правило предусмотрено ч. 8 ст. 136 ТК РФ.

Таким образом, компания обязана заранее выдать зарплату за декабрь, если срок ее выплаты выпадает на новогодние праздники. Например, если работодатель расплачивается с персоналом 5-го числа следующего месяца, то заплатить сотрудникам декабрьскую зарплату нужно 31 декабря 2019 года. Такая досрочная выплата будет соответствовать требованиям ТК РФ. < p> Если же работодатель решит выдать деньги раньше, например, 20 декабря, то данный факт может рассматриваться как нарушение правила о выплате зарплаты не реже чем каждые полмесяца. Отметим, что Минтруд считает: выплата зарплаты раньше даты, установленной правилами внутреннего трудового распорядка, трудовым или коллективным договором, не ухудшает положение работников (письма от 26.07.2019 № 14-1/В-582, от 12.11.2018 № 14-1/ООГ-8602).

Однако мы не рекомендуем работодателю этого делать, так как остается риск привлечения к административной ответственности, предусмотренной ч. 6, 7 ст. 5.27 КоАП РФ (штраф для юрлиц от 30 до 50 тыс. рублей).

При этом если компания готова отстаивать свою позицию в суде, то есть шанс выиграть спор (решения Саратовского областного суда от 22.09.2016 № 21-667/2016, Новосибирского областного суда от 27.09.2016 № 7-909/2016).

Помимо этого, некоторые работодатели, которые особенно хотят порадовать трудящихся перед праздниками, выплачивают аванс за декабрь в большем размере, чем положено за отработанный период. А остальные деньги выдают в январе. Роструд считает это нарушением. Аванс должен соответствовать отработанному времени. Иное будет расценено как дискриминация.

Минтруд также неоднократно разъяснял, что работодатель обязан не просто формально соблюдать норму ТК РФ выплаты зарплаты дважды в месяц, но и принимать во внимание отработанное время и объем работы (письма Минтруда РФ от 03.02.2016 № 14-1/10/В-660, от 18.09.2018 № 14-1/В-765, от 20.03.2019 № 14-1/В-177).

Резюме: аванс за декабрь должен соответствовать отработанному времени. Выдайте его в срок, установленный в компании. Если дата выдачи зарплаты за декабрь выпадает на праздники, перечислите ее сотрудникам в последний день года. В этом случае вы избежите споров с трудовой инспекцией.

Премию можно платить в любые сроки

Стимулирующие выплаты, в частности, премии, являются одной из составляющих зарплаты и выплачиваются за более продолжительные периоды, чем полмесяца (месяц, квартал, год и другие). Начисляются они за результаты труда, достижение соответствующих показателей, то есть после оценки показателей. В силу статьи 135 ТК РФ системы премирования устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами. Таким образом, сроки выплаты премий, начисляемых за месяц, квартал, год или иной период, могут быть установлены коллективным договором, локальным нормативным актом.

Например, в положении о премировании можно указать конкретную дату выплаты или предусмотреть, что премия по итогам месяца выплачивается в месяце, следующем за отчетным, а по итогам работы за год — в марте следующего года. При этом требования ст. 136 ТК РФ в этом случае нарушены не будут. С этим согласен Минтруд РФ (письмо от 21.09.2016 № 14-1/В-911).

Таким образом, премию можно платить в любые сроки. Важно зафиксировать это в коллективных договорах, соглашениях, локальных нормативных актов.

Когда заплатить НДФЛ с досрочной зарплаты

При преждевременной выплате зарплаты работодатель может столкнуться не только с непониманием со стороны ГИТ, но также навлечь на себя гнев налоговиков. Все дело в перечислении НДФЛ с декабрьской зарплаты, которую работодатель по доброте душевной решил выдать ранее конца месяца.

Датой фактического получения зарплаты в целях НК РФ считается последний день месяца, за который она начислена. Следовательно, в этот день рассчитывается и сумма налога, которую компания должна будет перевести в бюджет. Это означает, что до конца месяца доход не может считаться полученным, а налог — исчисленным.

Сумму налога НК РФ обязывает удерживать при фактической выплате денег, а перечислять в казну не позже следующего дня.

При этом, как неоднократно разъясняли чиновники, платить НДФЛ в авансовом порядке недопустимо (письма Минфина РФ от 13.02.2019 № 03-04-06/8932, от 15.12.2017 № 03-04-06/84250). Если компания переведет в бюджет НДФЛ до выплаты зарплаты, то фискалы не признают уплаченные суммы налогом. В результате эти деньги нужно будет вернуть и заново заплатить НДФЛ (письмо ФНС РФ от 29.09.2014 № БС-4-11/19714@).

Исходя из этого, если компания выдаст зарплату за декабрь в последний день года, то проблем не возникнет. Налог нужно будет удержать при выплате денег, то есть 31 декабря, а перечислить его в бюджет в первый рабочий день следующего года, то есть 9 января.

Если же работодатель все решит выдать декабрьскую зарплату ранее 31-го числа, например, 20 декабря, то возможны неприятности. В этом случае деньги надо выдать без удержания налога. НДФЛ с такой зарплаты нужно исчислить на последнее число месяца, а удержать — из ближайших выплат. Перечислить налог необходимо не позднее следующего рабочего дня после выплаты дохода, с которого удержан налог.

Помимо этого, досрочная уплата НДФЛ может стать основанием для привлечения работодателя к ответственности по ст. 123 НК РФ как не выполнившего обязанности налогового агента. Штраф составит 20 процентов от суммы налога к уплате.

Правда, суды при рассмотрении подобных споров в большинстве своем встают на сторону работодателя. Оштрафовать налогового агента можно в том случае, если образовалась недоимка, то есть когда в бюджет не поступили деньги. Таким образом, досрочное перечисление НДФЛ не является основанием для привлечения к ответственности (постановления Арбитражных судов Центрального округа от 29.10.2019 № А54-8727/2018, Восточно-Сибирского округа от 06.10.2016 № Ф02-4810/2016, Западно-Сибирского округа от 12.07.2018 № Ф04-2299/2018, Московского округа от 27.06.2018 № Ф05-9376/2018).

Несмотря на положительную судебную практику, все же не рекомендуем платить налог авансом. Компании при таком раскладе не придется тратить время и деньги на судебные процедуры.