«Ночной бухгалтер». Стало известно, где оставят ЕНВД

Ребята, это эпично! Депутаты решили защитить не бизнес, а тюленей.

Надо было на Луне

Бизнес уже несколько месяцев плачет: не отменяйте вмененку. «Малышей» это просто убьет.

Ну что, власти прислушались. И решили оставить ЕНВД в паре регионов. Та-дам: в Арктике и Дальнем Востоке.

«Очевидно, что планируемая в 2021 году отмена ЕНВД — это стресс для субъектов малого и среднего бизнеса. Анализ поступающей в комитет информации показывает, что большое количество предпринимателей (особенно на Севере и на Дальнем Востоке) не видит выгодной альтернативы взамен этому режиму...Нужно понимать, что специфика территорий Арктики и Дальнего Востока, условий ведения здесь бизнеса и требование обеспечения опережающего развития определяют необходимость применения особого подхода», — заявил председатель думского комитета Николай Харитонов.

Мы даже не знаем, что сказать. Спасибо, конечно. Арктика — это сила!

Когда — мы зайцы. А снегоход — это налоговая система.

А за коллег с Дальнего Востока, кстати, искренне рады.

Государством взят курс на максимальное наполнение бюджета. Малые и средние предприятия не справляются с налоговой нагрузкой. Сотни, если не тысячи, предпринимателей привлечены к субсидиарной ответственности, а это значит полностью разорены. И это только малая часть новых вызовов бизнесу. Приглашаем на семинар от практикующего адвоката Натальи Скобкиной: «Все оттенки белого или как выжить бизнесу после истребления черного». На семинаре узнаете: о том, как легально получать наличные деньги для нужд бизнеса и собственников, а как делать больше нельзя;

как избежать блокировок банковских счетов;

как платить меньше налогов и взносов в 2020 году, в том числе с белой зарплаты топ-менеджеров;

как избежать неприятностей со стороны контрагента;

правила безопасного дробления бизнеса, сохранения владельческого контроля:

правила безопасного хранения активов и скрытого владения. Подробную информацию о семинаре можно получить по ссылке. Читателям Клерк.ру скидка 5 % по промокоду KLERK. Участвовать в семинаре!

Блиц новостей дня

— Тарифы по страхованию от несчастных случаев на 2020 год;

— Чубайс тянет руки к нашим пенсионными деньгами;

— Сбербанк назвал популярные схемы кражи денег с его карт.

А может, ну его?

Покупаете уже много (все?) в интернет-магазинах? Ну, и хочется уже послать эту бухгалтерию и открыть свое интернет-царство поделок, пастилы, игрушек (да чего угодно)?

Продолжаем серию материалов для бухгалтеров, которых достала бухгалтерия.

Посмотрите 10 вещей, о которых нужно подумать перед запуском своего интернет-магазина. Чек-лист.

Отмывание, шапочки для плавания, средние машины

Разбирались, на что тратит бюджетные деньги ФНС.

Мы зашли на сайт госзакупок, чтобы посмотреть, какие заказы планируют на 2020 год инспекции ФНС.

Канцтовары для УФНС на 2 с половиной миллиона, шапочки для плавания на 200 тысяч и уборка кабинетов на 870 тысяч! О, еще почтовые марки на 1,2 млн (ЭДО? не, не слышали).

Чтобятакжил.

Ваша после такого в бассейн ни ногой редакция