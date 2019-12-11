«Ночной бухгалтер». Уплату налогов можно отложить на крайний срок

Прекратим разговоры о жестоком режиме – сегодня хорошие новости.
Самый г***ый в мире
Верховный суд предложил гуманнее относиться к неплательщикам налогов.
А вы что подумали?
Вот как сейчас? Впервые привлеченные к ответственности за неуплату налогов граждане могут погасить ущерб, и уголовное дело прекратят.
Но надо успеть до назначения судебного заседания. Процесс запустили, считай – не успел.
А будет гуманнее. Суд уже идет, ты понимаешь – крышка точно, останавливаешь судью на полуслове, добровольно переводишь недоимку, и свободен. Так сказать, поправка для опоздунов.
Про зарплату
Сегодня про нее любимую много говорили.
Кто поумнее – о том, что больше налогов платят люди с маленькой з/п.
Кто первоканальный пропагандист – о том, что рано вводить прогрессивный НДФЛ.
А еще вышло исследование про справедливую зарплату. И там только ахать, что ж мы такие скромные-то?
Про нал
Говорят, обнал деградировал.
Как не слышали? Да точно говорим.
Что можно выплатить сотрудникам, не платя НДФЛ и взносы?
А если налом брезгуете, то может вам еще один счет открыть? Горячее в блогах.
Про май
Не все же про Новый год твердить. Кстати, подарки выбрали?
В мае заработает ГИРБО – новый информационный ресурс бухотчетности.
И вот с ним, как с санями: готовиться надо за полгода.
Ваша сломавшая в прошлом году сани редакция