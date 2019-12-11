«Ночной бухгалтер». Уплату налогов можно отложить на крайний срок

Прекратим разговоры о жестоком режиме – сегодня хорошие новости.

Самый г***ый в мире

Верховный суд предложил гуманнее относиться к неплательщикам налогов.

А вы что подумали?

Вот как сейчас? Впервые привлеченные к ответственности за неуплату налогов граждане могут погасить ущерб, и уголовное дело прекратят.

Но надо успеть до назначения судебного заседания. Процесс запустили, считай – не успел.

А будет гуманнее. Суд уже идет, ты понимаешь – крышка точно, останавливаешь судью на полуслове, добровольно переводишь недоимку, и свободен. Так сказать, поправка для опоздунов.

Про зарплату

Сегодня про нее любимую много говорили.

Кто поумнее – о том, что больше налогов платят люди с маленькой з/п.

Кто первоканальный пропагандист – о том, что рано вводить прогрессивный НДФЛ.

А еще вышло исследование про справедливую зарплату. И там только ахать, что ж мы такие скромные-то?

Про нал

Говорят, обнал деградировал.

Как не слышали? Да точно говорим.

Что можно выплатить сотрудникам, не платя НДФЛ и взносы?

А если налом брезгуете, то может вам еще один счет открыть? Горячее в блогах.

Про май

Не все же про Новый год твердить. Кстати, подарки выбрали?

В мае заработает ГИРБО – новый информационный ресурс бухотчетности.

И вот с ним, как с санями: готовиться надо за полгода.

Ваша сломавшая в прошлом году сани редакция