Как ИП считать и платить взносы за работников

Нанимая работников по трудовым договорам, индивидуальный предприниматель берет на себя обязательства не только платить зарплату работнику, но и уплачивать в бюджет взносы за него. Тоже самое происходит, если ИП заключает с кем-то договор на оказание услуг или выполнение работ (договор ГПХ).

Как ИП стать работодателем?

Просто надо заключить трудовой договор. Регистрировать его нигде не нужно. Если у ИП раньше не было работников и он не стоит на учете в Фонде социального страхования, надо встать там на учет и получить регистрационный номер. Он понадобится для отчетности. Срок постановки на учет — 30 дней с даты трудового договора (при заключении договора ГПХ регистрироваться не надо). Кроме того, ФСС установит ставку взносов по произвоственному травматизму исходя из основного вида деятельности, заявленного в ЕГРИП.

Какие налоги и по каким тарифам должен ИП платить за работников?

Никаких налогов за работников ИП не платит, он только удерживает налог на доходы физических лиц (НДФЛ) из зарплаты. О том, как это делать можно узнать в статье «Как ИП посчитать и перечислить НДФЛ с зарплаты работника».

А вот взносы за работников ИП платит. Это взносы на пенсионное (ОПС), медицинское (ОМС) страхование, на страхование по временной нетрудоспособности и в связи с материнством (ВНиМ), а также от несчастных случаев и производственного травматизма (НС и ПЗ) (п. 3 ст. 8, пп. 1 п. 1 ст. 419 НК РФ, ст. 3, п. 1 ст. 5 Закона № 125-ФЗ).

Если ИП заключает договор ГПХ, то взносы ВНиМ не платятся в любом случае, а взносы НС и ПЗ уплачиваются только если их уплата оговорена в договоре.

Тарифы для уплаты страховых взносов в фонды в 2019-2020 году следующие:

Пенсионное страхование — 22%. От суммы превышения установленной предельной величины базы 1 — 10%

— 10% Страхование в связи с временной нетрудоспособностью и материнством — 2,9% (1,8% с выплат временно пребывающим иностранцам). При превышении предельной величины базы взносы не платятся.

Медицинское страхование — 5,1%. Предельной величины базы нет

1Предельная величина — это величина дохода сотрудника, по достижении которой взносы на страхование платятся по сниженным тарифам. Размер базы устанавливается на каждый год Правительством РФ.

Есть льготные тарифы, но их теперь совсем мало. В 2019-2020 годах право на льготные тарифы имеют только участники свободной экономической зоны Крыма и Севастополя, резиденты территории опережающего социально-экономического развития, резиденты свободного порта Владивосток и резиденты Особой экономической зоны в Калининградской области. Для них установлены следующие тарифы:

Пенсионное страхование — 6%;

Страхование в связи с временной нетрудоспособностью и материнством — 1,5%;

Медицинское страхование — 0,1%.

По взносам ОПС есть еще дополнительные тарифы, которые платят при вредных условиях труда. Но это отдельная тема и в этой статье рассматриваться не будет.

Взносы НС и ПЗ платятся по тарифам, в зависимости от вида деятельности. Их устанавливает для ИП Фонд социального страхования, опираясь на основной код ОКВЭД, заявленный в ЕГРИП. По этому коду определяется класс профессионального риска. От класса зависит тариф взносов

Класс профессионального риска Размер страхового тарифа, % Класс профессионального риска Размер страхового тарифа, % I 0.2 XVII 2.1 II 0.3 XVIII 2.3 III 0.4 XIX 2.5 IV 0.5 XX 2.8 V 0.6 XXI 3.1 VI 0.7 XXII 3.4 VII 0.8 XXIII 3.7 VIII 0.9 XXIV 4.1 IX 1.0 XXV 4.5 X 1.1 XXVI 5.0 XI 1.2 XXVII 5.5 XII 1.3 XXVIII 6.1 XIII 1.4 XXIX 6.7 XIV 1.5 XXX 7.4 XV 1.7 XXXI 8.1 XVI 1.9 XXXII 8.5

Обратите внимание, что организации обязаны подтверждать вид основной деятельности ежегодно, а у ИП такой обязанности нет. Но если предприниматель сменил вид деятельности (изменил основной ОКВЭД в ЕГРИП), то может измениться и класс профессионального риска, к которому он относится.

Как посчитать взносы

Базой для расчета взносов является весь доход, начисленный в пользу физлиц (без вычета НДФЛ!). То, что не подлежит обложению взносами, перечислено в статье 422 НК. Вот некоторые, самые распространенные доходы, которые не облагаются взносами: больничные, суточные, матпомощь (есть необлагаемый лимит), выходное пособие.

Взносы считаются нарастающим итогом в течение года по каждому человеку отдельно. Сравнение с предельной базой осуществляется также по каждому конкретному сотруднику.

Пример: ИП принял на работу сотрудника с 01.07.2019 г. с окладом — 30 000 рублей. Весь июль сотрудник отработал полностью. ИП применяет основные тарифы взносов, на «травматизм» отчисляет 0,3%. Рассчитываем взносы: База для начисления взносов — 30 000 рублей: на ОПС: 30 000×22% = 6 600

на социальное страхование: 30 000×2,9% = 870

на медстрах: 30 000×5,1% = 1 530

на «травматизм»: 30 000×0,3% = 90 Общая сумма страховых взносов по сотруднику за июль равна 9 090 руб.

Куда и когда перечислять взносы

Все взносы, кроме НС и ПЗ перечисляются в налоговую, где ИП состоит на учете по месту своего жительства, вне зависимости от того, где ведется деятельность. Взносы НС и ПЗ уплачиваются в ФСС, где ИП зарегистрирован как работодатель.

Исчислять и уплачивать взносы в бюджет необходимо в срок не позднее 15 числа месяца, следующего за расчетным. В случае если последний день уплаты страховых взносов выпадает на праздник (выходной), то окончательным сроком уплаты считается ближайший рабочий день.

КБК для уплаты взносов

Страховые взносы на пенсионное страхование в ИФНС за работников в 2019-2020 годах 182 1 02 02010 06 1010 160 Страховые взносы в ИФНС на медицинское страхование за работников 182 1 02 02101 08 1013 160 Страховые взносы в ИФНС на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством за работников 182 1 02 02090 07 1010 160 Страховые взносы в ФСС от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний за работников 393 1 02 02050 07 1000 160

Отчетность

В ПФР:

СЗВ-М — ежемесячно, в течение 15 дней после окончания месяца;

. Отчет о страховом стаже СЗВ-СТАЖ — ежегодно не позднее 1 марта следующего года (до 2 марта 2020 года за 2019 год)

Обратите внимание! С 2020 года в ПФР надо будет сдавать новый отчет, из-за введения электронных трудовых книжек. Форма его пока не утверждена.

В ИФНС:

Расчет по страховым взносам (по ОПС, ОМС и ВНиМ) — ежеквартально не позднее 30-го числа следующего месяца.

За 2019 год — не позднее 30 января 2020 года.

В 2020 году:

I кв. — 30 апреля 2020 года;

I пл. — 31 июля 2020 года;

9 мес. — 30 октября 2020 года;

год. — 1 февраля 2021 года.

С 2020 года отчет по форме РСВ при численности 10 и более человек сдается только в электронном виде.

Отчетность в ФСС:

Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на травматизм (форма 4-ФСС).

Сроки сдачи:

на бумажном носителе — не позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом;

в электронном виде — не позднее 25-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

Как перестать быть работодателем

Если ИП уволит всех работников, он может сняться с учета в ФСС, чтобы не сдавать лишнюю отчетность. Никаких других действий более не предусмотрено — ни в ПФР, ни в ФНС ИП как работодатель на учет не ставится.