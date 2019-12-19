Как ИП считать и платить взносы за работников

Нанимая работников по трудовым договорам, индивидуальный предприниматель берет на себя обязательства не только платить зарплату работнику, но и уплачивать в бюджет взносы за него. Тоже самое происходит, если ИП заключает с кем-то договор на оказание услуг или выполнение работ (договор ГПХ).
Как ИП стать работодателем?
Просто надо заключить трудовой договор. Регистрировать его нигде не нужно. Если у ИП раньше не было работников и он не стоит на учете в Фонде социального страхования, надо встать там на учет и получить регистрационный номер. Он понадобится для отчетности. Срок постановки на учет — 30 дней с даты трудового договора (при заключении договора ГПХ регистрироваться не надо). Кроме того, ФСС установит ставку взносов по произвоственному травматизму исходя из основного вида деятельности, заявленного в ЕГРИП.
Какие налоги и по каким тарифам должен ИП платить за работников?
Никаких налогов за работников ИП не платит, он только удерживает налог на доходы физических лиц (НДФЛ) из зарплаты. О том, как это делать можно узнать в статье «Как ИП посчитать и перечислить НДФЛ с зарплаты работника».
А вот взносы за работников ИП платит. Это взносы на пенсионное (ОПС), медицинское (ОМС) страхование, на страхование по временной нетрудоспособности и в связи с материнством (ВНиМ), а также от несчастных случаев и производственного травматизма (НС и ПЗ) (п. 3 ст. 8, пп. 1 п. 1 ст. 419 НК РФ, ст. 3, п. 1 ст. 5 Закона № 125-ФЗ).
Если ИП заключает договор ГПХ, то взносы ВНиМ не платятся в любом случае, а взносы НС и ПЗ уплачиваются только если их уплата оговорена в договоре.
Тарифы для уплаты страховых взносов в фонды в 2019-2020 году следующие:
- Пенсионное страхование — 22%. От суммы превышения установленной предельной величины базы1 — 10%
- Страхование в связи с временной нетрудоспособностью и материнством — 2,9% (1,8% с выплат временно пребывающим иностранцам). При превышении предельной величины базы взносы не платятся.
- Медицинское страхование — 5,1%. Предельной величины базы нет
1Предельная величина — это величина дохода сотрудника, по достижении которой взносы на страхование платятся по сниженным тарифам. Размер базы устанавливается на каждый год Правительством РФ.
Есть льготные тарифы, но их теперь совсем мало. В 2019-2020 годах право на льготные тарифы имеют только участники свободной экономической зоны Крыма и Севастополя, резиденты территории опережающего социально-экономического развития, резиденты свободного порта Владивосток и резиденты Особой экономической зоны в Калининградской области. Для них установлены следующие тарифы:
- Пенсионное страхование — 6%;
- Страхование в связи с временной нетрудоспособностью и материнством — 1,5%;
- Медицинское страхование — 0,1%.
По взносам ОПС есть еще дополнительные тарифы, которые платят при вредных условиях труда. Но это отдельная тема и в этой статье рассматриваться не будет.
Взносы НС и ПЗ платятся по тарифам, в зависимости от вида деятельности. Их устанавливает для ИП Фонд социального страхования, опираясь на основной код ОКВЭД, заявленный в ЕГРИП. По этому коду определяется класс профессионального риска. От класса зависит тариф взносов
|Класс профессионального риска
|Размер страхового тарифа, %
|Класс профессионального риска
|Размер страхового тарифа, %
|I
|0.2
|XVII
|2.1
|II
|0.3
|XVIII
|2.3
|III
|0.4
|XIX
|2.5
|IV
|0.5
|XX
|2.8
|V
|0.6
|XXI
|3.1
|VI
|0.7
|XXII
|3.4
|VII
|0.8
|XXIII
|3.7
|VIII
|0.9
|XXIV
|4.1
|IX
|1.0
|XXV
|4.5
|X
|1.1
|XXVI
|5.0
|XI
|1.2
|XXVII
|5.5
|XII
|1.3
|XXVIII
|6.1
|XIII
|1.4
|XXIX
|6.7
|XIV
|1.5
|XXX
|7.4
|XV
|1.7
|XXXI
|8.1
|XVI
|1.9
|XXXII
|8.5
Обратите внимание, что организации обязаны подтверждать вид основной деятельности ежегодно, а у ИП такой обязанности нет. Но если предприниматель сменил вид деятельности (изменил основной ОКВЭД в ЕГРИП), то может измениться и класс профессионального риска, к которому он относится.
Как посчитать взносы
Базой для расчета взносов является весь доход, начисленный в пользу физлиц (без вычета НДФЛ!). То, что не подлежит обложению взносами, перечислено в статье 422 НК. Вот некоторые, самые распространенные доходы, которые не облагаются взносами: больничные, суточные, матпомощь (есть необлагаемый лимит), выходное пособие.
Взносы считаются нарастающим итогом в течение года по каждому человеку отдельно. Сравнение с предельной базой осуществляется также по каждому конкретному сотруднику.
Пример: ИП принял на работу сотрудника с 01.07.2019 г. с окладом — 30 000 рублей. Весь июль сотрудник отработал полностью. ИП применяет основные тарифы взносов, на «травматизм» отчисляет 0,3%. Рассчитываем взносы:
База для начисления взносов — 30 000 рублей:
на ОПС: 30 000×22% = 6 600
на социальное страхование: 30 000×2,9% = 870
на медстрах: 30 000×5,1% = 1 530
на «травматизм»: 30 000×0,3% = 90
Общая сумма страховых взносов по сотруднику за июль равна 9 090 руб.
Куда и когда перечислять взносы
Все взносы, кроме НС и ПЗ перечисляются в налоговую, где ИП состоит на учете по месту своего жительства, вне зависимости от того, где ведется деятельность. Взносы НС и ПЗ уплачиваются в ФСС, где ИП зарегистрирован как работодатель.
Исчислять и уплачивать взносы в бюджет необходимо в срок не позднее 15 числа месяца, следующего за расчетным. В случае если последний день уплаты страховых взносов выпадает на праздник (выходной), то окончательным сроком уплаты считается ближайший рабочий день.
КБК для уплаты взносов
Страховые взносы на пенсионное страхование в ИФНС за работников в 2019-2020 годах
182 1 02 02010 06 1010 160
Страховые взносы в ИФНС на медицинское страхование за работников
182 1 02 02101 08 1013 160
Страховые взносы в ИФНС на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством за работников
182 1 02 02090 07 1010 160
Страховые взносы в ФСС от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний за работников
393 1 02 02050 07 1000 160
Отчетность
В ПФР:
- СЗВ-М — ежемесячно, в течение 15 дней после окончания месяца;
- Отчет о страховом стаже СЗВ-СТАЖ — ежегодно не позднее 1 марта следующего года (до 2 марта 2020 года за 2019 год).
Обратите внимание! С 2020 года в ПФР надо будет сдавать новый отчет, из-за введения электронных трудовых книжек. Форма его пока не утверждена.
В ИФНС:
Расчет по страховым взносам (по ОПС, ОМС и ВНиМ) — ежеквартально не позднее 30-го числа следующего месяца.
За 2019 год — не позднее 30 января 2020 года.
В 2020 году:
- I кв. — 30 апреля 2020 года;
- I пл. — 31 июля 2020 года;
- 9 мес. — 30 октября 2020 года;
- год. — 1 февраля 2021 года.
С 2020 года отчет по форме РСВ при численности 10 и более человек сдается только в электронном виде.
Отчетность в ФСС:
Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на травматизм (форма 4-ФСС).
Сроки сдачи:
- на бумажном носителе — не позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом;
- в электронном виде — не позднее 25-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом.
Как перестать быть работодателем
Если ИП уволит всех работников, он может сняться с учета в ФСС, чтобы не сдавать лишнюю отчетность. Никаких других действий более не предусмотрено — ни в ПФР, ни в ФНС ИП как работодатель на учет не ставится.