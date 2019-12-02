Как ИП посчитать и перечислить НДФЛ с зарплаты работника

Какие налоги должен ИП платить за работников? Такой вопрос часто задают на нашем форуме. Как именно надо посчитать и перечислить НДФЛ при выплате дохода работникам по трудовым договорам будет объяснено в этой статье.

На самом деле никаких налогов за работников ИП не платит, он только удерживает налог на доходы физических лиц (НДФЛ) из зарплаты, которую выдает. Причем именно удерживает и перечисляет в бюджет, а не платит за свой счет. Это называется налоговое агентство. Основная ставка налога 13%. Есть и другие ставки, но они либо не касаются выплат работникам, либо для тех граждан, кто проводит в России менее 183 дней в году. Все ставки НДФЛ можно найти в статье 224 Налогового кодекса.

С каких доходов работника ИП должен удержать НДФЛ

Практически со всех выплачиваемых работнику доходов надо удержать налог. И зарплата, и премия, и отпускные, и даже пособия по временной нетрудоспособности (больничные) облагаются НДФЛ. Исключения перечислены в статье 217 НК, но работодателей там мало что касается, разве что пособия по беременности и родам и по уходу за ребенком. Но и их во многих регионах теперь ФСС выплачивает гражданам напрямую, минуя работодателей.

Как считается база для расчета налога и сам налог

База по налогу считается нарастающим итогом. Что такое нарастающий итог? Это когда в последующем месяце учитывается и итог предыдущего.

Пример: зарплата у работника ИП 30000 рублей. Считаем налог за март: складываем зарплату за три месяца З0000 30000 30000=90000 руб.; умножаем базу на ставку налога 13% 90000×13%=11700 руб.; вычитаем ту сумму НДФЛ, которую удержали с зарплаты за январь и февраль и получаем налог, который надо перечислить в бюджет 11700-7800=3900 руб.

Почему нельзя считать отдельно по месяцам, спросите вы? Потому что налоговый период по НДФЛ год, а выплачиваемые доходы далеко не всегда в таких круглых цифрах. С учетом того, что НДФЛ не исчисляется и не уплачивается с копейками, может туда-сюда «гулять рубль». Из-за этого не будет сходиться отчетность и перечисленный налог, что может повлечь начисления пеней, а это совершенно лишнее.

Обратите внимание! НДФЛ не бывает с копейками. Сумма налога менее 50 копеек отбрасывается, а сумма налога 50 копеек и более округляется до полного рубля.

Как применять налоговые вычеты?

При расчете НДФЛ работнику могут быть положены вычеты — стандартный (ст. 218 НК), социальный (ст. 219 НК) или имущественный (ст. 220 НК). Чаще всего предоставляется стандартный вычет, на детей:

1 400 рублей — на первого ребенка;

1 400 рублей — на второго ребенка;

3 000 рублей — на третьего и каждого последующего ребенка;

2 000 рублей — на каждого ребенка в случае, если ребенок в возрасте до 18 лет является ребенком-инвалидом, или учащегося очной формы обучения, аспиранта, ординатора, интерна, студента в возрасте до 24 лет, если он является инвалидом I или II группы.

Стандартные вычеты предоставляются по заявлению работника и до того момента, пока его доход с начала года превысит 350 тыс. руб., либо пока его дети не достигнут возраста, который уже не дает права на вычет. Если к ИП пришел работник в середине года, у него надо запросить справку 2-НДФЛ с предыдущего места работы, чтобы знать, имеет право человек на вычеты или он уже получил доход 350 тыс. руб. и вычет больше не положен.

Пример: заработная плата у работника составляет 30000 рублей. У него есть двое детей и он написал заявление на вычеты. Вычеты он сможет получить за январь-ноябрь. За декабрь вычет уже не будет положен, потому что доход за январь-декабрь составит 360 000 рублей.

При расчете налога на вычет уменьшается налогооблагаемая база, причем тоже нарастающим итогом:

Пример: считаем заработную плату за март месяц при наличии у работника двоих детей. Налогооблагаемая база за 3 месяца 90000 руб., стандартные вычеты за три месяца (1400 1400) х 3=8400 руб. 90000-8400=81600×13%=10608 руб. Вычитаете НДФЛ, удержанный у работника за январь и февраль и получаете сумму налога, которую надо удержать за март и перечислить в бюджет.

Когда удерживать и перечислять НДФЛ?

НДФЛ с зарплаты нужно удерживать и перечислять раз в месяц. С выплаты аванса (а зарплату надо платить минимум два раза в месяц!) налог не удерживается.

Расчет НДФЛ происходит на последний календарный день месяца, при этом считаются считается зарплата, положенная за весь месяц, включая выплаченный аванс. Исчисленный за истекший месяц НДФЛ удерживается при первой же выплате заработной платы.

По общему правилу НДФЛ нужно перечислить в бюджет не позже следующего рабочего дня после выплаты дохода.

Пример: оклад работника 30000 руб. 20 января ему был выплачен аванс в размере 13000 руб. НДФЛ 20 января не исчисляется и не перечисляется в бюджет. На дату 31 января рассчитывается налоговая база и НДФЛ с неё: 30000×13%=3900 руб. 5 февраля работнику выплачивается зарплата за январь с учетом ранее выплаченного аванса 30000-3900-13000=13100 руб. НДФЛ в размере 3900 перечисляется в бюджет не позднее следующего рабочего дня после выплаты.

В Трудовом кодексе нет понятия аванс. Согласно нему, зарплата должна платиться не реже, чем каждые полмесяца. Просто слово аванс более привычно работодателям и самим работникам.

Перечислять НДФЛ раньше, чем он будет удержан нельзя. Уплата налога за счет налогового агента запрещена (кроме случая, когда НДФЛ доначислен налоговиками при проверке). Не стоит и рассчитывать НДФЛ раньше последнего дня календарного месяца.

Если ИП выплачивает отпускные и больничные, то НДФЛ с этих выплат удерживается в день их выплаты. Т.е. работник получает отпускные уже за минусом налога. А вот перечисляется НДФЛ в бюджет не позднее последнего числа календарного месяца, в котором такие выплаты производились

При этом и отпускные (больничные) и НДФЛ с них будут учитываться при расчете налога за этот календарный месяц:

Пример: работник в январе проболел три дня и ему выплачено пособие по временной нетрудоспособности 25 января в размере 668-87(НДФЛ)=581 руб. НДФЛ уплачен 26 января. Кроме того, работник получил 20 января аванс 13000. Считаем НДФЛ за январь: 24700 (зарплата за не полностью отработанный месяц) 668 (больничный)=25368×13%=3298 руб. 5 февраля работник получает зарплату 24700-13000-3211=8485 руб. 6 февраля в бюджет перечисляется удержанный НДФЛ 3211 руб. (3298 руб. минус ранее уплаченный 87 руб.)

Куда и как перечислять НДФЛ

ИП на ОСНО, УСН и ЕСХН уплачивает НДФЛ за работника по месту своей регистрации как ИП. И не важно, где он ведет деятельность.

ИП, которые работают на ПСН или ЕНВД, платят НДФЛ за работников по месту постановки на учет. Но только если эти работники участвуют в деятельности, которая облагается ПСН или ЕНВД.

Пример: у ИП две системы налогообложения, УСН и ЕНВД. На учете как плательщик ЕНВД он стоит на территории другого города, т.е. не в том, где зарегистрирован как ИП. У него два работника, один занят в деятельности по ЕНВД, другой в деятельности по УСН. НДФЛ будет платится в две налоговые инспекции.

Налог в бюджет можно перечислять безналичным путем с расчетного счета ИП, с личного счета ИП или вообще через кассу банка по квитанции. Правильно заполнить документы на оплату позволит сервис на сайте ФНС. Обратите особое внимание на статус плательщика, он обязательно должен быть 02, а не 09.

Образцы квитанции и платежного поручения, сформированные через сервис ФНС:

Отчетность налогового агента по НДФЛ

Налоговые агенты сдают две формы отчетности: Расчет сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом ( 6-НДФЛ ) и Справку о доходах и суммах налога физического лица ( 2-НДФЛ ).

Обратите внимание! Справка 2-НДФЛ существует в двух вариантах. Работникам выдается справка вот на таком бланке. Сформировать справку можно в нашем инструменте.

6-НДФЛ сдается четыре раза в год: за 1 квартал не позднее 30 апреля, за 1 полугодие не позднее 31 июля, за 9 месяцев не позднее 31 октября и за год не позднее 1 марта (новый срок, действует с 2020 года).

2-НДФЛ сдается один раз в год, не позднее 1 марта (новый срок, действует с 2020 года)

Обе формы обязаны сдавать в электронном виде работодатели, имеющие 10 и более работников.

Сформировать отчетность можно в бесплатной программе налогоплательщик ЮЛ.

А если ИП выплачивает физлицу деньги по договору оказания услуг или выполнения работ, т.е. не по трудовому?

Почти все, что выше написано касается и выплат по таким договорам. Единственное отличие, это сроки удержания и перечисления НДФЛ. Налог всегда начисляется и удерживается в день выплаты дохода физлицу и перечисляется в бюджет не позднее следующего рабочего дня.