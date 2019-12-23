«Ночной бухгалтер». С 1 января заработает АСК НДС 3.0. На самом деле, нет. Это иллюзия

АСК НДС 3.0 не существует. Это миф, который поддерживают сами налоговики. «НБ» сегодня в лучших традициях теории заговоров.

Ну, а что, последняя рабочая неделя года — пора срывать маски.

Налоговики врут

ФНС начала массово рассылать запросы, где пишут, что АСК НДС знает про юридическое лицо и его директора абсолютно всё. Смотрите фотографию такого запроса.

Пугают, что с 1 января будет внедрен АСК НДС 3.0. Сверка платежей и счет-фактур мгновенно. Вскрывают прошедшие годы. Программа автоматом подключает сотрудников УЭБиПК.

Это все мифы. Читайте, как на самом деле работает программа налоговиков.

Регионы завлекают

Региональные власти низкими ставками по УСН переманивают налогоплательщиков из других субъектов.

Оригинальное решение. Условия для применения льготной ставки установили таким образом, что это будет способствовать миграции в регион компаний из других регионов.

«Клерк» расслабляет

Мы знаем, как убедить коллег, что 23 декабря вы полностью в работе. Открывайте наши обзоры и с умным видом читайте.

Новостной. Начинаем, как всегда, с доски позора.

Главного за неделю: «Уголовка за налоги: что будет. Новые правила борьбы с обналом. Отчетность-2020».

Главного за год: «Субсидиарная ответственность: бухгалтеров, жен и Шварценеггера».

Ваша на финишной прямой-2019 редакция