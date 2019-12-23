Главное за год. Субсидиарная ответственность: бухгалтеров, жен и Шварценеггера

Сусидиарка выкашивает не только учредителей и директоров (это уже не модно в судах), но и кассиров, юристов и инженеров!

Продолжаем подводить итоги 2019 года.

Одной из самых обсуждаемых тем года на «Клерке» стали материалы о попытке взыскания денег с бывших бухгалтеров банкротящихся организаций, а также их субсидиарная ответственность

В марте этого года в «Красном уголке бухгалтера» свою историю рассказала бывший бухгалтер акционерного общества, попавшего под банкротство. С неё пытались взыскать все деньги, которые она получала по чековой книжке — 640 тыс руб.

Под удар попали не только бухгалтеры, но и кассиры. Т.е. все, чьи фамилии значились в чеках. Отбиться удалось с трудом. И кассир и бухгалтер смогли выиграть дело только в кассационной инстанции. Всю историю можно отследить по этим материалам:

Пример в теме « Конкурсные управляющие все чаще взыскивают деньги с обычных работников ».угрожают привлечением к субсидиарной ответственности, если он не вернет часть полученной зарплаты.

Чаще всего в этом году обсуждалась все-таки именно субсидиарная ответственность бухгалтеров, которых пытаются привлечь к ней наравне с директорами.

Подробный разбор проблемы и как её избежать есть в двух статьях налогового консультанта Николая Петелина:

Самая страшная история года по субсидиарной ответственности: бывшему главбуху по субсидиарке присудили 97 млн рублей

К субсидиарной ответственности пытаются привлечь жен и детей:

Самая абсурдная тема года: «Джеки Чана и Арнольда Шварценеггера могут привлечь к субсидиарной ответственности в России».

Теме субсидиарной ответственности посвящен один из самых популярных блогов «Клерка» — юридической компании Игумнов Групп . Там можно найти судебную практику, советы, лайфхаки и прочие полезности.

Желаем вам в следующем году, чтобы субсидиарная ответственность никоим образом вас не коснулась.