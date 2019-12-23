Главное за год. Субсидиарная ответственность: бухгалтеров, жен и Шварценеггера

Сусидиарка выкашивает не только учредителей и директоров (это уже не модно в судах), но и кассиров, юристов и инженеров!
Продолжаем подводить итоги 2019 года.
Мы уже выпустили новогодние обзоры про сбой в ФНС, детские пособия и зарплату.Одной из самых обсуждаемых тем года на «Клерке» стали материалы о попытке взыскания денег с бывших бухгалтеров банкротящихся организаций, а также их субсидиарная ответственность
В марте этого года в «Красном уголке бухгалтера» свою историю рассказала бывший бухгалтер акционерного общества, попавшего под банкротство. С неё пытались взыскать все деньги, которые она получала по чековой книжке — 640 тыс руб.
Под удар попали не только бухгалтеры, но и кассиры. Т.е. все, чьи фамилии значились в чеках. Отбиться удалось с трудом. И кассир и бухгалтер смогли выиграть дело только в кассационной инстанции. Всю историю можно отследить по этим материалам:
- Судебный беспредел: с бухгалтера взыскивают все деньги, полученные им по чековой книжке
- С кассира банкротящейся организации требуют 1 млн 700 тыс. рублей
- Кассир отбилась в суде от 1,7 млн
- Главбух, с которой взыскивают все деньги, полученные по чековой книжке, выиграла суд
Чаще всего в этом году обсуждалась все-таки именно субсидиарная ответственность бухгалтеров, которых пытаются привлечь к ней наравне с директорами.
Подробный разбор проблемы и как её избежать есть в двух статьях налогового консультанта Николая Петелина:
- Главбух и субсидиарка. Что нужно сделать, чтобы самому платить по налоговым долгам компании
- Главный бухгалтер меньше рискует, если... Правила защиты от субсидиарки
Самая страшная история года по субсидиарной ответственности: бывшему главбуху по субсидиарке присудили 97 млн рублейКонкурсные управляющие предъявляют претензии даже к юристам, утверждая, что они контролирующие должника лица.
К субсидиарной ответственности пытаются привлечь жен и детей:
- Налоговики стали использовать новый метод взыскания задолженности с банкротов
- ВС отказался привлечь к субсидиарной ответственности детей бизнесмена. Жене повезло меньше
Самая абсурдная тема года: «Джеки Чана и Арнольда Шварценеггера могут привлечь к субсидиарной ответственности в России».Теме субсидиарной ответственности посвящен один из самых популярных блогов «Клерка» — юридической компании Игумнов Групп. Там можно найти судебную практику, советы, лайфхаки и прочие полезности.
Желаем вам в следующем году, чтобы субсидиарная ответственность никоим образом вас не коснулась.