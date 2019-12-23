Клерк.Ру

Как убедить коллег, что 23 декабря ты полностью в работе

Иллюстрация: Ирина Григорьева / Клерк.ру

Открой этот дайджест, читай с умным видом. При желании можно дотянуть до обеда.

Обзор новостей за неделю 16-20 декабря. Сегодня начинаем со дна.

Доска позора

Магазин Spar, который сбежал и подставил поставщиков, работников, клиентов.

ПС «МИР», которая сначала на каждом углу рекламировала свою акцию с кешбэком, а когда пришло время платить, по-русски кинула очередных доверчивых клиентов.

Росстат, который аккурат перед конференцией Путина объявил, что у нас в четыре раза выросли доходы.

Россельхозбанк, потому что грубо нарушает Трудовой кодекс и не только.

ЦБ, потому что его работники готовы устроить забастовку за массовые сокращения.

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ОТП банк, который спихивает клиентов в МФО.

Блок для ЕНВДэшников

Уходящим с ЕНВД! Для вас хорошая новость: на УСН разрешат учитывать старые расходы.

Налоговики ходят по семинарам и врут про запреты на торговлю сигаретами и пивом с 2020 года. Бухгалтеры подозревают служебный заговор.

Еще из свежих разъяснений: продажа шуб, обуви и лекарств не лишает права на ЕНВД по торговле другими товарами.

Поправки, до которых как до луны

И все-таки.

Поменяют правила регистрации юрлиц и ИП в ФСС.

Отменят отчет о среднесписочной численности.

31 декабря

Путин сказал, что вообще-то можно и не работать. Но на самом деле мы уже не успеем не работать. Так что будем работать. А вы, что? Хотели не работать?

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Зато нас освободили от банковского рабства, то есть роуминга.

Их все любят

Мы про рейтинги. Вот два свежих про банки.

Для ИП и торговых компаний.

Пресс-конференция

Мигрантов будет больше, они нам нужны.

Ленин тоже останется лежать.

Новой пенсионной реформы нет.

115-ФЗ

Тут ЦБ провел вебинар. Спасибо, Кэп: лучше поздно, чем вовремя, да?

Коротко, о чем там шла речь.

А вообще, банки придумывают кое-что покруче 115-ого.

Но ЦБ им строго: ребят, вы блокируйте меньше, вот в этих операциях меня лично ничего не напрягает.

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Широко обсуждали

Каких номиналов стали использовать в схемах.

Электронная трудовая книжка

Закон подписали.

Новые документы, которые вы теперь будете оформлять.

Праздник к нам приходит

А вместе с ним новый налог.

Новые планы ФНС на 2020 год.

 

Если до обеда еще далеко, как до пенсии, продолжаем чтение.

Подборка ПФР-новостей

ПФР досрочно принимает СЗВ-М за декабрь.

Пенсионеры звонят в ПФР, а дозваниваются ритуальщикам.

Глава ПФР сказал, как вырастут пенсии в 2020 году.

Закончим обзор лирическим «держитесь», финиш близко, уже видна лента. Но на всякий случай, если вы хотите слечь с гриппом после череды детских утренников или с запоем после крутого корпоратива, мы предупреждаем — заключительный обзор новостей заговорен на удачу в следующем году.

Так что 30 декабря вам опять делать вид, что вы полностью в работе. Кстати, если работать совсем невмоготу, тут коллеги испытывают старый проверенный способ.

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