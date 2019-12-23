Как убедить коллег, что 23 декабря ты полностью в работе

Открой этот дайджест, читай с умным видом. При желании можно дотянуть до обеда.
Обзор новостей за неделю 16-20 декабря. Сегодня начинаем со дна.
Доска позораМагазин Spar, который сбежал и подставил поставщиков, работников, клиентов.
ПС «МИР», которая сначала на каждом углу рекламировала свою акцию с кешбэком, а когда пришло время платить, по-русски кинула очередных доверчивых клиентов.
Росстат, который аккурат перед конференцией Путина объявил, что у нас в четыре раза выросли доходы.
Россельхозбанк, потому что грубо нарушает Трудовой кодекс и не только.
ЦБ, потому что его работники готовы устроить забастовку за массовые сокращения.
ОТП банк, который спихивает клиентов в МФО.
Блок для ЕНВДэшниковУходящим с ЕНВД! Для вас хорошая новость: на УСН разрешат учитывать старые расходы.
Налоговики ходят по семинарам и врут про запреты на торговлю сигаретами и пивом с 2020 года. Бухгалтеры подозревают служебный заговор.
Еще из свежих разъяснений: продажа шуб, обуви и лекарств не лишает права на ЕНВД по торговле другими товарами.
Поправки, до которых как до луныИ все-таки.
Поменяют правила регистрации юрлиц и ИП в ФСС.
Отменят отчет о среднесписочной численности.
31 декабряПутин сказал, что вообще-то можно и не работать. Но на самом деле мы уже не успеем не работать. Так что будем работать. А вы, что? Хотели не работать?
Зато нас освободили от банковского рабства, то есть роуминга.
Их все любятМы про рейтинги. Вот два свежих про банки.
Пресс-конференцияМигрантов будет больше, они нам нужны.
Ленин тоже останется лежать.
115-ФЗТут ЦБ провел вебинар. Спасибо, Кэп: лучше поздно, чем вовремя, да?
Коротко, о чем там шла речь.
А вообще, банки придумывают кое-что покруче 115-ого.
Но ЦБ им строго: ребят, вы блокируйте меньше, вот в этих операциях меня лично ничего не напрягает.
Широко обсуждалиКаких номиналов стали использовать в схемах.
Электронная трудовая книжкаЗакон подписали.
Новые документы, которые вы теперь будете оформлять.
Праздник к нам приходитА вместе с ним новый налог.
Если до обеда еще далеко, как до пенсии, продолжаем чтение.
Подборка ПФР-новостейПФР досрочно принимает СЗВ-М за декабрь.
Пенсионеры звонят в ПФР, а дозваниваются ритуальщикам.
Глава ПФР сказал, как вырастут пенсии в 2020 году.
Закончим обзор лирическим «держитесь», финиш близко, уже видна лента. Но на всякий случай, если вы хотите слечь с гриппом после череды детских утренников или с запоем после крутого корпоратива, мы предупреждаем — заключительный обзор новостей заговорен на удачу в следующем году.Так что 30 декабря вам опять делать вид, что вы полностью в работе. Кстати, если работать совсем невмоготу, тут коллеги испытывают старый проверенный способ.