Как убедить коллег, что 23 декабря ты полностью в работе

Открой этот дайджест, читай с умным видом. При желании можно дотянуть до обеда.

Обзор новостей за неделю 16-20 декабря. Сегодня начинаем со дна.

Доска позора

ПС «МИР», которая сначала на каждом углу рекламировала свою акцию с кешбэком, а когда пришло время платить, по-русски кинула очередных доверчивых клиентов.

Росстат, который аккурат перед конференцией Путина объявил, что у нас в четыре раза выросли доходы.

Россельхозбанк, потому что грубо нарушает Трудовой кодекс и не только.

ЦБ, потому что его работники готовы устроить забастовку за массовые сокращения.

ОТП банк, который спихивает клиентов в МФО.

Блок для ЕНВДэшников

Налоговики ходят по семинарам и врут про запреты на торговлю сигаретами и пивом с 2020 года. Бухгалтеры подозревают служебный заговор.

Еще из свежих разъяснений: продажа шуб, обуви и лекарств не лишает права на ЕНВД по торговле другими товарами.

Поправки, до которых как до луны

И все-таки.

Поменяют правила регистрации юрлиц и ИП в ФСС.

Отменят отчет о среднесписочной численности.

31 декабря

Путин сказал, что вообще-то можно и не работать . Но на самом деле мы уже не успеем не работать. Так что будем работать. А вы, что? Хотели не работать?

Зато нас освободили от банковского рабства, то есть роуминга.

Их все любят

Мы про рейтинги. Вот два свежих про банки.

Для ИП и торговых компаний.

Пресс-конференция

Ленин тоже останется лежать.

Новой пенсионной реформы нет.

115-ФЗ

Тут ЦБ провел вебинар. Спасибо, Кэп: лучше поздно, чем вовремя, да?

Коротко, о чем там шла речь.

А вообще, банки придумывают кое-что покруче 115-ого.

Но ЦБ им строго: ребят, вы блокируйте меньше, вот в этих операциях меня лично ничего не напрягает.

Широко обсуждали

Электронная трудовая книжка

Новые документы, которые вы теперь будете оформлять.

Праздник к нам приходит

Новые планы ФНС на 2020 год.

Если до обеда еще далеко, как до пенсии, продолжаем чтение.

Подборка ПФР-новостей

Пенсионеры звонят в ПФР, а дозваниваются ритуальщикам.

Глава ПФР сказал, как вырастут пенсии в 2020 году.

Закончим обзор лирическим «держитесь», финиш близко, уже видна лента. Но на всякий случай, если вы хотите слечь с гриппом после череды детских утренников или с запоем после крутого корпоратива, мы предупреждаем — заключительный обзор новостей заговорен на удачу в следующем году.