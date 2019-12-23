Уголовка за налоги: что будет. Новые правила борьбы с обналом. Отчетность-2020. Неделя на «Клерке»

Стало понятно, как будут привлекать к уголовке по налоговым делам. Налоговики рассказали, каким именно способом соберут со всех нас налоги в 2020-м году. Бороться с обналичкой банки будут по новым технологиям (и это пока даже радостная новость). Рассказываем про все изменения в учете и налогах-2020 максимально кратко. Главное за неделю на «Клерке».
ТОП-5 новостей
1. Путин подписал закон о регионах с новым налогом: что надо об этом знать.
2. Внимание уходящим с ЕНВД! Для вас хорошая новость: на УСН разрешат учитывать старые расходы.
3. Электронные трудовые книжки — с 2020 года.
4. ФНС обнародовала свои планы на 2020 год.
5. Новая технология для борьбы с отмыванием средств.
Теперь на «Клерке» можно получать сертификаты и учиться на аттестаты ИПБ России. У нашего Центра обучения «Клерка» крутая коллаборация: начинаем сотрудничество с Институтом профессиональных бухгалтеров России.
Темы недели
1. Бухгалтерская и налоговая отчетность: что меняется в 2020 году.
В новом году бухгалтеров ждет много нового. Столько много, что если подробно описать все-все-все в одном материале, получится целая книга, по объему не на много уступающая известному произведению Льва Николаевича Толстого. Но мы сумели кратко.
Верховный Суд разъяснил вопросы, касающиеся привлечения к уголовной ответственности за налоговые преступления.
3. Главный бухгалтер против решений генерального директора.
Практические рекомендации по выходу из конфликтной ситуации.
Дзен для бухгалтеров
Лучшие материалы из нашего канала на Яндекс.Дзен (подпишитесь — не будет никаких уведомлений, просто на главной Яндекса будут появляться ссылки на лучшее из «Клерка»).
1. Очередная попытка отменить транспортный налог.
2. Кому скоро проиндексируют пенсии.
3. Россияне не хотят быть сударями и сударынями.
«Ночной бухгалтер»
За 16 декабря: Налоговики хотели привлечь к субсидиарке детей;
За 17 декабря: Прощальный бонус для всех, кто должен расстаться с ЕНВД;
За 18 декабря: ФНС рассказала, что сделает с нами в 2020-м;
За 19 декабря: Громкое заявление Путина про пенсии (и много другого с пресс-конференции, кратко);
За 20 декабря: Автомат по блокировкам счетов будет стрелять точнее.
Важные статьи
1
2
Дайджест годовой отчетности за 2019 год
3
Краткое пособие «Как не нужно проводить дробление бизнеса»
4
Когда ИП может работать на ЕНВД в 2020 году
5
ФНС дадут монополию по ЭЦП? Что ждет бизнес
Интересные посты в блогах
1
ЕНВД, ПСН, УСН, НПД: что изменится в 2020-ом
2
Как автоматизировать кадровое делопроизводство, избежать ошибок и штрафов
3
КС РФ заберет имущество у друзей коррупционеров
4
Как отложить банкротство: пять лайфхаков
5
Правила слежки. Ну хотя бы без «контроля запаха в туалете»
6
Основы коллекторской деятельности
На пообсуждать
1. Что можно построить из пятидесяти кубов? Хроника выездной налоговой проверки;
2. Будут глюки в АИС Налог-3 при принятии годовых отчетов?
3. Из всех бессмысленных органов, прокуратура и Роскомнадзор — самые бессмысленные и ненужные;
4. «МИР» вместо «Кэшбэк кэшбэков» подарила клиентам «Кидок кидков».