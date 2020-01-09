«Ночной бухгалтер». Революция в проверках бизнеса

Долой оливье! Здравствуй, работа. В стране намечается новый подход к организации проверок бизнеса.
И даже обещают, что бизнес будет рад
Правительство одобрило законопроекты, а это значит, что в весеннюю сессию Госдума их с большой вероятностью примет.
Понять, КАК именно изменят систему госконтроля, у нас до конца так не получилось. Мы собрали всю волю в кулак после каникул, но...
Это китайская грамота. Вы только посмотрите на формулировки:
«Законопроекты призваны устранить недостатки действующего правового регулирования государственного и муниципального контроля, в том числе несистемность и пробельность регулирования, недостаточность регулирования вопросов профилактики нарушений обязательных требований».
Ясно одно, видов проверок будет больше: помимо выездной и документарной, будет выездное обследование, контрольная закупка, мониторинговая закупка, выборочный контроль, инспекционный визит, рейд.
Радость же, да?
Цифры дня
- 7 аргументов, опровергающих дробление;
- 5 новых правил по банковским картам-2020;
- 14 вопросов по допросы в налоговой, на которые вы должны знать ответы;
- 560 тыс. компаний исключила ФНС за прошлый год из ЕГРЮЛ.
Неминуемое дня
Начался новый отчетный период.
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Ваша лучше не спрашивайте, каково это — вливаться после праздников — редакция