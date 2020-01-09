«Ночной бухгалтер». Революция в проверках бизнеса

Долой оливье! Здравствуй, работа. В стране намечается новый подход к организации проверок бизнеса.

И даже обещают, что бизнес будет рад

Правительство одобрило законопроекты, а это значит, что в весеннюю сессию Госдума их с большой вероятностью примет.

Понять, КАК именно изменят систему госконтроля, у нас до конца так не получилось. Мы собрали всю волю в кулак после каникул, но...

Это китайская грамота. Вы только посмотрите на формулировки:

«Законопроекты призваны устранить недостатки действующего правового регулирования государственного и муниципального контроля, в том числе несистемность и пробельность регулирования, недостаточность регулирования вопросов профилактики нарушений обязательных требований».

Ясно одно, видов проверок будет больше: помимо выездной и документарной, будет выездное обследование, контрольная закупка, мониторинговая закупка, выборочный контроль, инспекционный визит, рейд.

Радость же, да?

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Ваша лучше не спрашивайте, каково это — вливаться после праздников — редакция