«Ночной бухгалтер». Кто еще будет сливать данные налоговикам

ФСБ поставит на поток слив улик налоговой? Налоговики просят у ФСБ доступ к результатам ОРД.
И получат, конечно
При налоговых проверках отсутствие ФСБэшных улик влияет на размер доначислений и качество доказательств.
Налоговикам это не нравится. Поэтому ФНС и ФСБ кое о чем договорились... Читайте подробности.
Вкратце: делиться с ИФНС информацией работники ФСБ смогут как по собственной инициативе, так и по мотивированному запросу от налоговиков.
Семейный бизнес
Теперь это не про ларек на двоих с братом. А официальное название нового вида предпринимательской деятельности.
Какие критерии будут у семейного предприятия?
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— Нетленка «Простоквашино» троллит чиновников за пенсионную реформу;
— Почему у пенсионеров очередная прибавка составила 1 рубль.
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