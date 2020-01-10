«Ночной бухгалтер». Кто еще будет сливать данные налоговикам

ФСБ поставит на поток слив улик налоговой? Налоговики просят у ФСБ доступ к результатам ОРД.

И получат, конечно

При налоговых проверках отсутствие ФСБэшных улик влияет на размер доначислений и качество доказательств.

Налоговикам это не нравится. Поэтому ФНС и ФСБ кое о чем договорились... Читайте подробности.

Вкратце: делиться с ИФНС информацией работники ФСБ смогут как по собственной инициативе, так и по мотивированному запросу от налоговиков.

Семейный бизнес

Теперь это не про ларек на двоих с братом. А официальное название нового вида предпринимательской деятельности.

Какие критерии будут у семейного предприятия?

Пенсионное

Как всегда про пенсии ничего серьезного:

— Нетленка «Простоквашино» троллит чиновников за пенсионную реформу;

— Почему у пенсионеров очередная прибавка составила 1 рубль.

Тем, кому нужен берег турецкий

Рассказываем, почему выгодно регистрировать компанию в другой стране.

Сколько стоит, сколько сэкономите и какую страну выбрать.

Электронные трудовые книжки

Пока вопросов больше, чем ответов. Но мы постарались разобраться и сделали понятную инструкцию, что вам делать в 2020-м.

Весь год станет переходным периодом, в течение которого работодатели и работники должны подготовиться к новым реалиям.

Ваша готовая к труду и обороне в 2020-м редакция