«Ночной бухгалтер». Каких работников освободят от налогов

Не исключено, что два МРОТ освободят от НДФЛ.

Полстраны без НДФЛ?

Депутаты направили Медведеву законопроект, который освобождает от НДФЛ дохода ниже двух МРОТ.

С 1 января МРОТ равен 12 130 рублей.

Если предложение превратится в закон, то всех, у кого официальная зарплата ниже 25 тысяч, освободят от подоходного налога.

Предпринимательская деятельность в СССР была запрещена и наказывалась по всей строгости судебной системы. Но коммерсанты Союза сидеть на месте сложа руки не могли — начали появляться так называемые «фарцовщики» (спекулянты), ловко скрывавшие свою подпольную деятельность. Рассчитываясь наличными — в дальнейшем ее осторожно прятали. Любовь к бумажным деньгам положила начало явлению под названием «обнал». О том, как развивалось это явление — читайте в тг-канале «Фура на владик»: https://clc.to/A5Ff5A

Страсти вокруг ст. 54.1 НК

Начиная с пятницы, в профкругах все только и говорят о «том самом письме Минфина про 54.1». Рассказываем, чтобы вы тоже были в курсе.

Минфин в письме ФНС поддержал позицию налоговиков по налоговой реконструкции.

О чем же пишет Минфин? О том, что наказывая бизнес за уклонение от уплаты налогов, налоговикам необязательно моделировать, сколько он должен был заплатить, не нарушив правил.

Если совсем просто, то доначислять по итогам проверок будут больше. Вот и все выводы из этого опуса.

НДСик. Любимый

Понижение НДС приведет к повышению цен. И причем тут малина.

Что нового по НДС в 2020 году: прикрыли схему ухода от НДС и запретили применять старые форматы счетов-фактур.

В гостях у сказки

Власти уверяют: повышение взносов ИП = повышение качества жизни.

За 2024-й придется отвалить 55 тысяч, вместо 36 за 2019-й. Нехилое такое повышение качества жизни.

Ваша всех со Старым Новым годом поздравляющая редакция