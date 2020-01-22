Приложение «Мой налог»: пошаговая инструкция

Для удобства взаимодействия между плательщиками налога на профдоход и ИФНС разработано приложение «Мой налог». С его помощью самозанятый может встать на учет, а также сделать другие необходимые действия, в том числе отразить полученный от профдеятельности доход. Как это сделать, разберем в этой статье.

Возможности приложения «Мой налог»

С помощью данного приложения плательщик налога на профдоход (НПД) может встать на учет, задекларировать свой доход перед государством, выдать чек покупателю, ознакомиться с суммой налога за каждый налоговый период, получить реквизиты для уплаты налога, контролировать применение налогового вычета, сняться с учета как плательщик налога на профдоход.

А теперь посмотрим, как показать в приложении «Мой налог» доход, полученный плательщиком НПД.

Как ввести доход самозанятого в приложениие «Мой налог»

Чтобы зарегистрировать доход в приложении, нужно открыть само приложение и нажать кнопку «Новая продажа»:

Открывается окно, где вы вводите стоимость услуги, ее наименование, дату продажи и выбираете, кому — физлицу или юрлицу/ИП — предназначен чек.

Если физлицу, то больше ничего вводить не нужно, нажимаете «Выдать чек»:

Далее откроется окно с чеком, где указано, что он зарегистрирован:

Вы можете отправить чек покупателю — через сообщение, электронную почту, мессенджеры:

Клиенту придет ссылка, открыв которую он попадет на сайт плательщика НПД и сможет распечатать чек...

...либо сохранить его как изображение:

Если чек предназначен юрлицу/ИП , то при выборе соответствующей кнопки в интерфейсе приложения у вас появятся поля для ИНН клиента и его наименования:

Вводите эти данные в соответствующие поля и нажимаете «Выдать чек». После этого появится зарегистрированный чек, который отличается тем, что в нем содержится строка «Покупатель», содержащая ИНН клиента (покупателя). Вы теми же способами можете отправить чек покупателю или аннулировать его.

В приложении после регистрации дохода отобразится выручка за месяц (в данном случае — за январь) и предварительная сумма налога:

В разделе приложения «Операции» можно посмотреть наш доход за январь и перечень услуг с датой операции, кратким описанием услуги или товара, суммой дохода и суммой налога. Есть разбивка по клиентам: отдельно выделяются юрлица (туда же входят и ИП) и отдельно — клиенты-физлица.

Чек можно аннулировать: сразу после его формирования или позднее, нажав на соответствующую операцию. На экране появится предупреждение — действительно ли вы хотите аннулировать чек:

Если аннуляция нужна, то следующий этап — выбор ее причины: чек сформирован ошибочно или вы получили возврат средств.

После нажатия кнопки «Аннулировать» появится окно «Чек успешно аннулирован»:

На главной странице приложения отобразится пересчитанная выручка и налог, а также будет указано, что чек был аннулирован:

Как видим, приложением очень удобно пользоваться. Доход моментально отображается в интерфейсе «Мой налог», а покупатель сразу же получает чек в электронном виде. Он может его распечатать, либо сохранить в электронном виде.

Подводим итоги

Полученный от профессиональной деятельности доход самозанятый самостоятельно вносит в приложение «Мой налог».

При внесении дохода необходимо указать от кого он получен, за какую услугу, в какой сумме.

Если средства поступили от организации или ИП дополнительно потребуется внести ИНН клиента и его название (ФИО ИП).

Если данные внесены ошибочно сформированный чек можно аннулировать.