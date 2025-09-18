Как ИП подтвердить свой доход: документы, образец справки

Как ИП на НПД подтвердить свой доход

ИП на НПД имеют преимущество перед другими системами налогообложения. Для подтверждения дохода им достаточно запросить справку о доходах в личном кабинете НПД. Рассказываем, как это сделать.

Авторизуйтесь в приложении «Мой налог».

Скриншот авторизации в сервисе «Мой налог»

Перейдите в настройки и выберите раздел «Справки».

Скриншот раздела «Настройки» в сервисе «Мой налог»

Выберите справку о состоянии расчетов (доходах) по налогу на профессиональный доход и нажмите на «Сформировать».

Скриншот выбора справки в сервисе «Мой налог»

Готовый файл со справкой и информацией доходов по месяцам скачается на ваше устройство. Документ по форме КНД 1122036 будет выглядеть примерно так: