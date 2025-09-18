Как ИП подтвердить свой доход: документы, образец справки

Зачем ИП подтверждать свой доход
Индивидуальному предпринимателю может потребоваться документ, который подтверждает его финансовое состояние в таких ситуациях:
Подача заявки на кредитование бизнеса. Финансовые учреждения стремятся минимизировать свои риски, удостоверившись в способности клиента погасить заем. Документальное подтверждение доходов служит для оценки кредитной истории и финансовой устойчивости предпринимателя.
Оформление кредита для коммерческой деятельности. Ввиду существенных сумм и продолжительных сроков погашения, банки особенно тщательно подходят к проверке платежеспособности заемщика. Стабильный и достаточный доход, подтвержденный документально, является ключевым фактором одобрения заявки.
Получение визы для посещения ряда стран. Консульства могут требовать подтверждение финансовой обеспеченности заявителя, чтобы удостовериться в его способности покрыть расходы во время пребывания за границей. В качестве дополнительного подтверждения может быть использована банковская выписка.
Как ИП доказать свой доход
Для подтверждения дохода ИП может приложить документы в соответствии со своей системой налогообложения. Собрали все варианты в таблице.
Система налогообложения
Подтверждающие документы
УСН
ОСНО
АУСН
Справка о доходах плательщика АУСН
ПСН
Выписка из книги учета доходов
ЕСХН
НПД
Справка о состоянии расчетов (доходах) по НПД на конкретный год
Как ИП на НПД подтвердить свой доход
ИП на НПД имеют преимущество перед другими системами налогообложения. Для подтверждения дохода им достаточно запросить справку о доходах в личном кабинете НПД. Рассказываем, как это сделать.
Авторизуйтесь в приложении «Мой налог».
Перейдите в настройки и выберите раздел «Справки».
Выберите справку о состоянии расчетов (доходах) по налогу на профессиональный доход и нажмите на «Сформировать».
Готовый файл со справкой и информацией доходов по месяцам скачается на ваше устройство. Документ по форме КНД 1122036 будет выглядеть примерно так:
Может ли ИП выдать справку самому себе
Работники в штате организации, получают справки о доходах непосредственно от своего работодателя, который одновременно является налоговым агентом.
Работодатель оформляет справку согласно установленной форме КНД 1175018. Порядок выдачи сотрудникам справок и копий иных документов регламентирован ст. 62 ТК.
Индивидуальные предприниматели не вправе сами себе оформлять стандартные налоговые справки, поскольку налоговый агент не может совпадать с самим налогоплательщиком. Поэтому для подтверждения уровня дохода предпринимателю необходимы альтернативные виды документации.
Где взять справку о доходах индивидуальному предпринимателю
Справка о доходах — документ, удостоверяющий величину прибыли, полученной индивидуальным предпринимателем за конкретный временной отрезок. Унифицированная форма такой справки для ИП не предусмотрена.
В связи с этим, ИП имеет право самостоятельно оформить справку, указав в ней сведения о полученном доходе, и предоставить ее вместе с документами, служащими подтверждением.
Индивидуальный предприниматель вправе самостоятельно оформить себе справку произвольной формы, главное — соблюсти правила оформления. Документ обязательно должен содержать следующую информацию:
название справки;
временной период, за который указаны сведения;
дату составления;
ФИО предпринимателя;
размер ежемесячного дохода;
должности и подписи лиц, уполномоченных удостоверять документ;
Справку рекомендуется напечатать на официальном бланке индивидуального предпринимателя, если таковой имеется. Если его нет, то в шапке документа следует привести полные реквизиты ИП: идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП), юридический адрес и контактный телефон.
Вот так может выглядеть справка о доходах ИП:
Для подтверждения доходов дополнительно прилагаются соответствующие выписки и отчеты, предусмотренные системой налогообложения, используемой предпринимателем.
Расхождения указанных сумм с фактическими показателями приведут к возникновению вопросов контролирующих органов, поэтому составление справки должно осуществляться добросовестно и с максимальной точностью.
