«Ночной бухгалтер». Налоговые проверки становятся индийским кино. И это не шутки

Муж за жену в ответе перед налоговиками?
А я твой мать!
В этой истории разбиралась вся редакция.
Вы, наверное, много требований видели по встречным проверкам и привыкли ничему не удивляться? Зря, у налоговиков еще не исчерпана фантазия.
Итак. В организацию А приходит требование по отношениям с организацией Б, у которой есть клиент В. В фирме В работает жена, а в фирме А муж. Проверяют при этом организацию Б, к которой ни муж, ни жена отношения не имеют, но запрашивают данные о муже у фирмы А.
Вот зачем это налоговикам?
А еще продолжаем гадать, что изменит новый глава ФНС. Вот надежда, что может стать лучше.
Электронные трудовые книжки
Вы уже выпустили приказ о переходе на электронные трудовые?
- Какие схемы оптимизации НДС остались в 2020 году?
- Какая ответственность лежит на плечах номинального директора?
- Как развивалось такое народное явление, как «обнал»?
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Excelчик фсе
Круто разбираться в Excel теперь ничего не значит, уверяют эксперты.
Tableau, SQL, Power BI, Python... Почему в этих словах придется разбираться бухгалтеру? И уже в 2020 году.
МРОТ уберут, но мы все равно как Уганда
Вместо МРОТ в ГК может появиться новое определение — например, финансовая единица.
Но кого это спасет, если по уровню коррупции мы соседствуем с Кенией, Угандой и Ливаном?
Ваша красивая, как индийские звезды, редакция