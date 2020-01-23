«Ночной бухгалтер». Налоговые проверки становятся индийским кино. И это не шутки

Муж за жену в ответе перед налоговиками?

А я твой мать!

В этой истории разбиралась вся редакция.

Вы, наверное, много требований видели по встречным проверкам и привыкли ничему не удивляться? Зря, у налоговиков еще не исчерпана фантазия.

Итак. В организацию А приходит требование по отношениям с организацией Б, у которой есть клиент В. В фирме В работает жена, а в фирме А муж. Проверяют при этом организацию Б, к которой ни муж, ни жена отношения не имеют, но запрашивают данные о муже у фирмы А.

Вот зачем это налоговикам?

Разбираемся вместе.

А еще продолжаем гадать, что изменит новый глава ФНС. Вот надежда, что может стать лучше.

Электронные трудовые книжки

Вы уже выпустили приказ о переходе на электронные трудовые?

Ловите образец.

Какие схемы оптимизации НДС остались в 2020 году?

НДС остались в 2020 году? Какая ответственность лежит на плечах номинального директора ?

? Как развивалось такое народное явление, как «обнал»? Обо всем этом можно узнать в блоге компании НДС Минус. Хотите получать актуальную практическую информацию из сферы налогов, экономики и бизнеса? Тогда читайте блог команды НДС Минус: https://clc.to/ndsblog

Excelчик фсе

Круто разбираться в Excel теперь ничего не значит, уверяют эксперты.

Tableau, SQL, Power BI, Python... Почему в этих словах придется разбираться бухгалтеру? И уже в 2020 году.

МРОТ уберут, но мы все равно как Уганда Вместо МРОТ в ГК может появиться новое определение — например, финансовая единица. Но кого это спасет, если по уровню коррупции мы соседствуем с Кенией, Угандой и Ливаном?

Ваша красивая, как индийские звезды, редакция