«Ночной бухгалтер». Кому прибавят 30 тысяч к пенсии. Спойлер: опять москвичам

Что такое гарантированный пенсионный план и кому он будет выгоден.
Хорошее дело ГПП не назовешь?
Гарантированный пенсионный план (ГПП) может принести россиянам в среднем 16,5 тыс. рублей прибавки к пенсии.
Больше всего заработают москвичи — 32,7 тыс. рублей, а также жители Сахалина — 30 тыс. рублей. На самые скромные выплаты смогут рассчитывать в Туве (7,8 тыс. рублей).
Читайте подробнее о новой системе.
Про самозанятых
Как им подтвердить доход. Где самозанятому получить 2-НДФЛ.
Как им отсрочить выплату ипотеки. Самозанятым и предпринимателям дадут ипотечные каникулы.
Как им получить кредит. Сбербанк будет давать кредиты самозанятым.
Как сэкономить время и бюджет при заказе трансферов для сотрудников? Можно ли упростить расчёты и документооборот при оформлении командировок?
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Про электронные трудовые
Сведения из электронной трудовой книжки будем получать в МФЦ. То есть за «сведениями о трудовой деятельности зарегистрированного лица, содержащихся в его индивидуальном лицевом счёте» можно будет обращаться не только в ПФР.
И для тех, кто еще не видел: наконец-то утвердили форму СЗВ-ТД. Ее сдавать уже до 15 февраля этого года.
Ваша электронная и трудовая редакция