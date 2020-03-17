Как заполнить декларацию по УСН («доходы минус расходы») за 2019 год

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Все правила заполнения декларации изложены в Порядке заполнения декларации, который можно найти у нас на сайте в разделе «Бланки».

Обратите внимание: в декларации указываются только начисленные суммы налога, уплаченные суммы не указываются.

Общие правила заполнения декларации

Декларации, формируемые с использованием специального программного обеспечения, отличаются от деклараций, заполненных без него внешним видом и правилами заполнения полей.

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Все поля декларации заполняются слева направо. Если какое-то поле заполняется не полностью, то в оставшихся клетках поля проставляются прочерки. При отсутствии данных в каком-то поле, по всему поля ставится прочерк. При заполнении декларации через специальные программы выравнивание цифр и текста производится по правому, а не по левому краю полей.

Примеры заполнения деклараций без использования специальных программ, можно найти вот тут.

Титульный лист

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Если декларация первичная, то в поле «Номер корректировки» указывается 0, если сдается уточненная декларация, то ставится номер корректировки 1, 2 и т.д.

Налоговые периоды выбираются из Приложения 1 к Порядку заполнения декларации.

В поле «по месту учета» ставятся коды из Приложения 3 Порядка.

При заполнении поля «Налогоплательщик» указывается фамилия, имя и отчество предпринимателя, без указания статуса «индивидуальный предприниматель», название организаций пишется полностью, с указанием организационно-правовой формы (например, Общество с ограниченной ответственностью «Алмаз»)

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Код ОКВЭД обычно ставится тот, который заявлен как основной при регистрации.

В полях для реорганизованных организаций индивидуальные предприниматели и организации, не являющиеся реорганизованными, проставляют прочерки. Номер телефона указывать обязанности нет, так что можно тоже поставить прочерки. Но лучше телефон указать, поскольку при камеральной проверке может выясниться, что вы ошиблись при заполнении и вас об этом могут известить по телефону.

Поскольку никакие документы к декларации не прикладываются, соответствующее поле тоже прочеркивается. Однако если декларацию подписывает представитель налогоплательщика, к декларации прикладывается доверенность и тогда в поле ставится количество листов доверенности.

В разделе «Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящей декларации, подтверждаю», указывается фамилия, имя, отчество руководителя организации (у ИП — его ФИО). Если декларацию подписывает доверенное лицо организации или предпринимателя, то указывается ФИО представителя (либо название организации-представителя). Лицо, не подписывающее декларацию, а просто сдающее её в налоговую по поручению организации или ИП, не является представителем по заполнению декларации и поэтому его фамилия на титульном листе не указывается.

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Доверенность от физического лица (в том числе и ИП), как на заполнение и подписание декларации, так и просто на сдачу отчета в налоговую, должна быть заверена нотариально.

Заполнение разделов 1.2 и 2.2

В строках 210-212 указываются доходы за отчетные периоды 1 квартал, 1 полугодие и 9 месяцев.

В строке 213 указывается доход за год.

В строках 220-223 пишутся расходы, за соответствующие периоды. Все суммы учитываются нарастающим итогом, а не поквартально.

Если в предыдущем налоговом периоде у налогоплательщика был убыток, то он может включить этот убыток в декларацию в строку 230 и уменьшить на него налогооблагаемую базу. Если убыток больше налогооблагаемой базы за текущий год, то на текущий год переносится не весь убыток, а только его часть. Т.е. строка 230 не может быть больше строки 243. Остаток убытка будет уменьшать налоговую базу следующих налоговых периодов. Учет убытков ведется в книге доходов и расходов по УСН в разделе III.

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В строках 240-253 указывается налоговая база или убытки отчетного года. При расчете базы за 1 квартал от строки 210 отнимается строка 220, если итог положительный, сумма пишется в строку 240, если отрицательная (убыток), то в строку 250. Аналогичным образом рассчитывается база за 1 полугодие и 9 месяцев. При расчете же за год надо учитывать данные строки 230 (если они есть) — от строки 213 отнимается строка 223 и строка 230.

В строках 260-263 указываются ставки налога. В некоторых регионах действуют пониженные ставки, например, в Санкт-Петербурге в 2019 году ставка налога была 7%. Разные ставки в разных периодах могут быть в том случае, если налогоплательщик менял место регистрации на другой регион. Это и показано в нашем примере — в 3 квартале организация сменила место нахождения и ставка налога снизилась.

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В конце заполнения раздела следует рассчитать минимальный налог, чтобы сравнить его с рассчитанным за год единым налогом. Полученная сумма минимального налога пишется в строке 280.

Теперь можно переходить к заполнению раздела 1.2.

В строках 010, 030, 060 и 090 указывается ОКТМО. Если ОКТМО в течение года не менялся, достаточно указать его в строке 010, а в остальных строках указывать не надо. Но в нашем случае ОКТМО изменился, потому что организация переехала.

В строке 020 указывается сумма авансового платежа, подлежащего уплате за 1 квартал. Эта сумма уже рассчитана в разделе 2.2. в строке 270, поэтому в эту строку просто переносятся данные оттуда.

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При расчете авансового платежа за 1 полугодие, заполняется либо строка 040 (если авансовый платеж к уплате), либо строка 050 (если налог к уменьшению). Для расчета используются данные строк 271 и 020.

При расчете авансового платежа за 9 месяцев следует использовать формулу, указанную у строк 070 и 080: 272-(020+040-050). Если полученный результат положительный, он пишется в строке 070, если отрицательный, то в строке 080

Пример. У организации по итогам 9 месяцев налог получился меньше, чем за 1 полугодие. В строке 272 декларации поэтому сумма меньше, чем в строке 271. За 1 квартал был исчислен авансовый платеж в строке 020 в размере 228 000 руб., а за 1 полугодие в строке 040 — 858 300 руб. Считаем авансовый платеж за 9 месяцев стр.272-(стр.020 стр.040-стр.050): 669900-(228000 858300-0) = −416 400 руб. Сумма получилась отрицательная, поэтому указываем её в строке 080.

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Полученный в результате расчетов налог в строках 100 или 120 не всегда соответствует тому, что в реальности надо будет доплатить, поскольку в декларации показываются только начисления, а уплаты не показываются. Чтобы понять, сколько же надо доплатить налога за год, надо от строки 273 (в случае если она больше или равна строке 280) отнять уплаченные в течение года авансовые платежи. Если в результате сумма положительная, значит налог в этой сумме надо доплатить. Если отрицательная — налог за налоговый период уже переплачен. В случае, если строка 273 меньше строки 280, то тоже самое рассчитывается от строки 280.

Имейте ввиду, что отдельного КБК для уплаты минимального налога не существует, поэтому даже если у вас получается минимальный налог к уплате, его не надо платить полностью, если в течение года производились авансовые платежи по налогу.

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Пример. У организации по итогам года получился минимальный налог к уплате (строка 280 декларации) в размере 675 870 руб., однако в течение года было уплачено 142 275 руб. авансовых платежей. Поэтому доплатить надо сумму 675 870 — 142 275 = 533 595 руб. Хотя в декларации в строке 120 указана сумма 420 870 руб.