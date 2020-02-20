«Ночной бухгалтер». ИП стало опасно переводить деньги со своего счета на свою же карту

Банки стали блокировать счета предпринимателей с требованием пояснить экономический смысл операции.
Эм...
Банки стали жестить с блокировками счетов ИП.
В нашу группу в ФБ «Красный уголок бухгалтера» посыпались жалобы от предпринимателей.
Вот, например, ситуация:
«Есть ИП, после уплаты налогов он переводит деньги на свою карту физик. Сбер эту карту заблокировал и требует бумаги, „подтверждающие“ экономический смысл операции».
Вам тоже непонятно, как объяснить экономический смысл операции перевода личных средств ИП себе же?
«Может паспорта им отправить в Финмониторинг? Паспорт ИП и паспорт физика, владельца счета. Мол, попробуй найди отличия?».
В общем, обычные перевеоды себе на карту превращаются в квест.
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Вы тоже не знаете, как формируется ваша пенсия?
У самозанятых вопросов еще больше, ведь они не платят страховые взносы. И что дальше? Обелился, начал платить НПД и «Здравствуй, бедная старость?».
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