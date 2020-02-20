«Ночной бухгалтер». ИП стало опасно переводить деньги со своего счета на свою же карту

Макс81 Получается, что у нас права "веганов" соблюдаться не будут работодателем? ... Веганы составили список своих требований для работодателей

Макс81 Мораль тут совсем другая. Не надо давать деньги знакомым, которые вместо благодарности тебя еще и... Чем может грозить возврат долга на банковскую карту

alexlip В 1С БП 3 просто невозможно сформировать отчетность с кодом 94, только с 90. А исправленный вручн... Как составить ликвидационный баланс

Над.К Нет такого отчета. Есть подтверждение вида деятельности, сдаваемое в ФСС, но это касается только ... Фиксированные взносы ИП-2019: расчет, КБК, сроки

katis-suda вот увидите, они нас еще в ресторанах заставят в отдельном зале сидеть :) ... Веганы составили список своих требований для работодателей

Женская логика Не, по ссылке текст на английском языке. А у нас официальный язык русский. Так что это для нас не... Веганы составили список своих требований для работодателей

Женская логика А из пыли клещей выбрать не надо?И может ли веган есть из костяного фарфора?... Веганы составили список своих требований для работодателей

lubofs Добрый день)подскажите пожалуйста надо ли сдавать ИП на ПСН Расчет по страховым взносам за2019год... Фиксированные взносы ИП-2019: расчет, КБК, сроки

Wern Многих из них нет нужды выявлять - у них на лице татуировка "веган" и сумка холщовая на плече с н... Веганы составили список своих требований для работодателей

Игумнов Групп Представляю, как работодатели включают в анкету для соискателей вопрос про "тип питания", а на со... Веганы составили список своих требований для работодателей

Wern Эксплуатацию самих веганов зачем допускать? Пусть живут свободно и счастливо! Не брать их на рабо... Веганы составили список своих требований для работодателей

Бабловед Один из сценариев - "Нам поможет заграница". Население, например, с радостью перейдёт на наличный... Зарплатный рекорд топ-менеджеров Сбербанка

VikaV2193 Он же ей ответил, что у него то же проблемы - не самая большая зарплата в стране. "Кому щи жидки,... Путин согласился, что трудно прожить на 10 800 рублей

VikaV2193 На мой взгляд, это и есть самый главный вопрос. Вернее это ответ. Народ придумает чем друг с друг... Зарплатный рекорд топ-менеджеров Сбербанка

Над.К А что мешает самозанятым перестать быть таковыми, если их начнут прижимать? Насильно в этом стату... Пенсии самозанятых: на что рассчитывать в старости

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Бабловед вот когда у меня будет текст без аргументов, фактов, отсылок к конкретным примерам и истории, при... Зарплатный рекорд топ-менеджеров Сбербанка

Бабловед Что мешает прямо сейчас в приказном порядке всей стране перейти на безнал? Можно сделать по приме... Зарплатный рекорд топ-менеджеров Сбербанка

бух2007 Неправда. Зачем вводите людей в заблуждение? Количество баллов напрямую зависит от суммы взносов.... Пенсии самозанятых: на что рассчитывать в старости

Бабловед А вот и риторические вопросы. А кто у путина работодатель? Кто платит ему зарплату? Кто устанавли... Путин согласился, что трудно прожить на 10 800 рублей

Buh Lo А если еще ИП с работниками, создающий рабочие места и оплачивающий взносы за работников, то совс... Пенсии самозанятых: на что рассчитывать в старости

kotobormot прям переживаю за эту тетеньку... все ли с ней потом будет в порядке в плане здоровья и жизни.. ... Путин согласился, что трудно прожить на 10 800 рублей

s.tunkin А теперь самое интересное. Если Вы ИП и заплатили в 2020 порядка 42тр на обязательные взносы + 1%... Пенсии самозанятых: на что рассчитывать в старости