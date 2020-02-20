Клерк.Ру

«Ночной бухгалтер». ИП стало опасно переводить деньги со своего счета на свою же карту

Иллюстрация: Ирина Григорьева / Клерк.ру

Банки стали блокировать счета предпринимателей с требованием пояснить экономический смысл операции.

Эм...

Банки стали жестить с блокировками счетов ИП.

В нашу группу в ФБ «Красный уголок бухгалтера» посыпались жалобы от предпринимателей.

Вот, например, ситуация:

«Есть ИП, после уплаты налогов он переводит деньги на свою карту физик. Сбер эту карту заблокировал и требует бумаги, „подтверждающие“ экономический смысл операции».

Вам тоже непонятно, как объяснить экономический смысл операции перевода личных средств ИП себе же?

«Может паспорта им отправить в Финмониторинг? Паспорт ИП и паспорт физика, владельца счета. Мол, попробуй найди отличия?».

В общем, обычные перевеоды себе на карту превращаются в квест.

Рассказываем правила безопасности.

Чапаев и пенсии

Вы тоже не знаете, как формируется ваша пенсия?

У самозанятых вопросов еще больше, ведь они не платят страховые взносы. И что дальше? Обелился, начал платить НПД и «Здравствуй, бедная старость?».

Рассказываем, как НПД повлияет на будущую пенсию самозанятых.

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