«Ночной бухгалтер». Важно! ПФР рассказал, что теперь делать с бумажной трудовой

Не спешите выбрасывать бумажную трудовую книжку.
Она вам еще пригодится
Переносить данные до 2020 года в цифровую трудовую не будут. Поэтому без сохранения старой не обойтись.
Все по старинке: теперь аналогая трудовая — не в сейфе у работодателя, а в коробке с документами в стенке в гостиной.
ПФР объяснил много моментов про переход на электронные трудовые. Мы собрали 15 самых важных (и коротких).
Не сыпь мне сахар на соль
Соляно-сахарные бунты.
Во-первых, люди против принудительного добавления йода в соль. Но Минздрав настаивает.
Во-вторых, сахарные заводы закрываются из-за низких цен на сахар.
Коротко
Недельный обзор:
«Бухгалтеров-совместителей запишут в обнальщиков? ИП, не переводите себе на карту!».
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Запутанно
Узнайте, какую пенсию вы получите при зарплате в 25 000 и что думают об этом люди.
Ваша совсем уже весенняя редакция