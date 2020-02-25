«Ночной бухгалтер». Важно! ПФР рассказал, что теперь делать с бумажной трудовой

Не спешите выбрасывать бумажную трудовую книжку.

Она вам еще пригодится

Переносить данные до 2020 года в цифровую трудовую не будут. Поэтому без сохранения старой не обойтись.

Посмотрите разъяснения ПФР.

Все по старинке: теперь аналогая трудовая — не в сейфе у работодателя, а в коробке с документами в стенке в гостиной.

ПФР объяснил много моментов про переход на электронные трудовые. Мы собрали 15 самых важных (и коротких).

Не сыпь мне сахар на соль

Соляно-сахарные бунты.

Во-первых, люди против принудительного добавления йода в соль. Но Минздрав настаивает.

Во-вторых, сахарные заводы закрываются из-за низких цен на сахар.

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Запутанно

Узнайте, какую пенсию вы получите при зарплате в 25 000 и что думают об этом люди.

Ваша совсем уже весенняя редакция