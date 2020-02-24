Бухгалтеров-совместителей запишут в обнальщиков? ИП, не переводите себе на карту! Неделя на «Клерке»

Как же Росфинмониторинг и последователи достали со своими критериями подозрительных операций! Всю неделю на «Клерке» обсуждали, во что выльются новые критерии подозрительности по 115-ФЗ. В этот раз особое внимание — к бухгалтерам на аутсорсе и ИПешникам.
Темы недели
1. Квест без правил:
Как ИП перевести деньги себе на карту, чтобы её не заблокировали.
2. Рассказываем, как на самом деле будут работать с обновленными признаками сделок с необычным характером.
Бухгалтер-совместитель как признак сомнительных операций по 115-ФЗ.
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1. Для бизнеса изменят расчет по безналу.
2. ФНС формирует семейное древо плательщиков.
3. Какое пособие на детей от 3 до 7 лет будут платить и как его оформить.
4. По новому закону при разводе вы обязаны оставить квартиру детям.
5. Когда в кассовом чеке надо будет указывать паспортные данные клиента.
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3. Могут ввести медицинские накопительные счета для всех россиян.
«Ночной бухгалтер»
За 17 февраля: Все изменится для компаний и физлиц — переписывают основания блокировки счетов;
За 18 февраля: Путин смягчает уголовку. Сажать директоров станут реже;
За 19 февраля: Больше компаний обяжут принимать карты и оплату по QR-коду;
За 20 февраля: ИП стало опасно переводить деньги со своего счета на свою же карту;
За 21 февраля: Если запустите газон на даче — за сорняки оштрафуют.
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Как составить пояснения для налоговиков: вопросы-ответы с примером
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Какие вопросы задают налоговики на допросах
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ФНС теперь сама будет начислять НДФЛ со всех операций? Спойлер: Нет! Но, это не точно
На пообсуждать
1. «Такого изобилия денег и накоплений у нас еще никогда не было».
2. Если ослабит давление, налоговая только выиграет.
На посмеяться
Серверную для АСК НДС в конце 21 века перенесли на Луну. Марс наш. Налогокойны.