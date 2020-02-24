Бухгалтеров-совместителей запишут в обнальщиков? ИП, не переводите себе на карту! Неделя на «Клерке»

Как же Росфинмониторинг и последователи достали со своими критериями подозрительных операций! Всю неделю на «Клерке» обсуждали, во что выльются новые критерии подозрительности по 115-ФЗ. В этот раз особое внимание — к бухгалтерам на аутсорсе и ИПешникам.

Темы недели

1. Квест без правил:

2. Рассказываем, как на самом деле будут работать с обновленными признаками сделок с необычным характером.

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2. ФНС формирует семейное древо плательщиков.

3. Какое пособие на детей от 3 до 7 лет будут платить и как его оформить.

4. По новому закону при разводе вы обязаны оставить квартиру детям.

5. Когда в кассовом чеке надо будет указывать паспортные данные клиента.

Дзен для бухгалтеров

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3. Могут ввести медицинские накопительные счета для всех россиян.

«Ночной бухгалтер»

За 17 февраля: Все изменится для компаний и физлиц — переписывают основания блокировки счетов;

За 18 февраля: Путин смягчает уголовку. Сажать директоров станут реже;

За 19 февраля: Больше компаний обяжут принимать карты и оплату по QR-коду;

За 20 февраля: ИП стало опасно переводить деньги со своего счета на свою же карту;

За 21 февраля: Если запустите газон на даче — за сорняки оштрафуют.

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На пообсуждать

1. «Такого изобилия денег и накоплений у нас еще никогда не было».

2. Если ослабит давление, налоговая только выиграет.

На посмеяться

Серверную для АСК НДС в конце 21 века перенесли на Луну. Марс наш. Налогокойны.